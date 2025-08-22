نئی دہلی: الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) نے سپریم کورٹ میں ایک تحریری جواب داخل کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس نے بہار کی ووٹر لسٹ پر نظرثانی میں شفافیت سے متعلق ہدایات پر عمل کرتے ہوئے تقریباً 65 لاکھ ووٹروں کی فہرست شائع کی ہے۔ ان کے نام ڈرافٹ لسٹ میں شامل نہیں تھے۔ نیز ان کے نام ہٹانے کی وجوہات بھی یہاں دی گئی ہیں۔
جسٹس سوریا کانت کی قیادت والی بنچ آج ان درخواستوں کی سماعت کرے گی جس میں بہار میں اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) مہم کے دوران ووٹروں کے ناموں کو بڑے پیمانے پر حذف کرنے کا الزام لگایا گیا ہے، جہاں اس سال نومبر میں انتخابات ہونے والے ہیں۔
سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کا حلف نامہ
"معزز عدالت کے حکم کی روشنی میں، تقریباً 65 لاکھ افراد کی بوتھ وار لسٹ جن کے نام ڈرافٹ ووٹر لسٹ میں نہیں ہیں، ریاست بہار کے تمام 38 ڈسٹرکٹ الیکشن افسروں کی ویب سائٹ پر شائع کر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ، ان کے ناموں کو ڈرافٹ ووٹر لسٹ میں شامل نہ کرنے کی وجوہات بھی بتائی گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آیا یہ موت، معمول کی رہائش گاہ کی منتقلی یا نقلی اندراجات کی وجہ سے ہے۔" یہ سب بتا دیا گیا ہے۔ یہ باتیں انتخابی ادارے نے اپنے تعمیل حلف نامے میں کہی ہیں۔ یہ حلف نامہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں دیا ہے۔
فہرستیں دفاتر میں بھی چسپاں
الیکشن کمیشن کے تحریری جواب میں کہا گیا ہے کہ تمام 38 ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز (ڈی ای اوز) سے رپورٹس موصول ہو گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بہار کے سی ای او کی رپورٹ بھی موصول ہوئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ فہرستیں پنچایت بھون، بلاک ڈیولپمنٹ دفاتر اور پنچایت دفاتر میں بھی چسپاں کر دی گئی ہیں۔
الیکشن کمیشن نے اپنے حلف نامے میں کہا، "مزید یہ کہ مذکورہ فہرست BLOs/BLAs کے پاس بھی دستیاب ہے اور وہ ایسے دیہاتوں اور شہری علاقوں کے مکینوں کے لیے دستیاب ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ فہرست میں شامل نہ ہونے کی وجوہات کی چھان بین کر سکیں، اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کی مدد حاصل کر سکیں، اور اس کے علاوہ، 24.06.2025 کے ایس آئی آر آرڈر کے ذریعہ تجویز کردہ طریقہ کار کے مطابق دعوے/اعتراضات/اصلاحات درج کر سکیں۔"
آدھار کارڈ کی کاپی کے ساتھ اپنے دعوے جمع کر سکتے ہیں
الیکشن کمیشن نے کہا کہ سی ای او اور ڈی ای او کی ویب سائٹ پر مذکورہ فہرست کی آن لائن دستیابی کے بارے میں لوگوں کو مطلع کرنے اور پنچایت بھونوں/بلاک ڈیولپمنٹ/پنچایت دفاتر میں اس فہرست کی نمائش کے مقصد سے ریاست بہار میں وسیع پیمانے پر گردش کرنے والے اخبارات اور ریڈیو، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا (بشمول ڈی ای او اکاؤنٹ) کے ذریعے اس کی تشہیر کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ عوامی نوٹس میں واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ متاثرہ افراد اپنے آدھار کارڈ کی کاپی کے ساتھ اپنے دعوے جمع کر سکتے ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ 14 اگست کو سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) کو بہار میں اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آر آئی) کے دوران حذف کیے گئے 65 لاکھ ووٹروں کی فہرست کو وجوہات کے ساتھ اپ لوڈ کرنے کی ہدایت دی تھی۔