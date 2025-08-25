بنگلورو: میسور دسہرہ تہوار 22 ستمبر 2025 کو چامنڈی ہل پر واقع چامنڈیشوری مندر میں پوجا کے ساتھ شروع ہوگا۔ فیسٹیول کے افتتاح کے لیے بین الاقوامی بکر ایوارڈ یافتہ مصنفہ بانو مشتاق کو منتخب کرنے کے ریاستی حکومت کے فیصلے سے حکمراں کانگریس اور بی جے پی کے درمیان لفظی جنگ شروع ہو گئی ہے۔
میسور کے سابق رکن پارلیمنٹ پرتاپ سمہا اور بی جے پی سے نکالے گئے سابق مرکزی وزیر اور ایم ایل اے باسنا گوڑا پاٹل یتنال نے اس فیصلے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ دسہرہ ہندوؤں کا مذہبی تہوار ہے اور اس کے افتتاح کے لیے صرف ہندو مذہبی روایت میں یقین رکھنے والے شخص کو مدعو کیا جانا چاہیے۔
اتوار کو میسور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے سمہا نے کہا کہ وہ بانو کے انتخاب پر سوال اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں یا اس لیے کہ وہ مختلف مذہبی عقائد رکھتی ہیں، بلکہ اس لیے کہ دسہرہ ہندوؤں کا مذہبی تہوار ہے، یہ سیکولرازم کی علامت نہیں ہے۔
انہوں نے کہا، "میں بانو کے ادبی کارناموں کا بہت احترام کرتا ہوں۔ پورے بھارت کو ان پر فخر ہے۔ لیکن ان کا انتخاب درست نہیں تھا۔" انہوں نے کہا کہ دسہرہ تہوار دیوی چامنڈیشوری کی خصوصی پوجا کے بعد شروع ہوگا۔
انہوں نے پوچھا، "کیا بانو دیوی چامنڈیشوری کے دیوی ہونے پر یقین رکھتی ہیں؟ کیا انہوں نے کبھی دکھایا کہ وہ دیوی میں عقیدت مند رکھتی ہیں؟ اگر نہیں، تو پھر آپ انہیں افتتاحی تقریب میں کیوں مدعو کر رہے ہیں؟ یہ کوئی سرکاری پروگرام نہیں ہے جہاں کوئی جا کر فیتہ کاٹ دے۔"
اپنے مسلم مخالف بیانات کے لیے مشہور یتنال نے کہا کہ بانو کا انتخاب ہندوؤں کے مذہبی عقائد کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا، "اسلام بت پرستی کے خلاف ہے اور ایک خدا اور ایک صحیفے پر یقین رکھتا ہے۔ بانو کو اپنا موقف واضح کرنا ہوگا کہ آیا وہ اسلام کی تعلیمات پر یقین رکھتی ہیں یا وہ اس بات پر متفق ہیں کہ تمام عقائد بالآخر نجات کا باعث بنیں گے۔"
یتنال نے اپنے ایکس ہینڈل پر کہا، "اس وضاحت کے بغیر ان کی طرف سے دسہرہ کا افتتاح کرنا درست نہیں ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ اگر انہیں دسہرہ کی تقریبات کے حصے کے طور پر منعقد ہونے والے ادبی پروگراموں یا شعری محفلوں کے افتتاح کے لیے مدعو کیا جائے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔
دوسری جانب سماجی بہبود کے وزیر ایچ سی مہادیوپا نے اس دلیل کی مخالفت کی اور کہا، "دسہرہ کی تقریبات کوئی مذہبی تقریب نہیں ہے بلکہ ریاست کا ثقافتی پروگرام ہے، جس میں سبھی شامل ہیں۔ اس لیے بانو مشتاق کو مدعو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس نے بُکر پرائز جیت کر بھارت خاص طور پر کرناٹک کا نام روشن کیا ہے۔" انہوں نے کہا، "کیا آپ بانو کو ایک بھارتی خاتون کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، یا آپ انہیں (ان کے مذہب کی بنیاد پر) الگ تھلگ کرنا چاہتے ہیں؟ دسہرہ ایک سماجی یا ریاستی تہوار ہے، اور سب کو اس میں شرکت کرنی چاہیے۔"
اسی سلسلے میں وزیر داخلہ جی پرمیشورا نے بی جے پی کی دلیل کو مسترد کرتے ہوئے اسے بے بنیاد قرار دیا۔ انہوں نے کہا، "کیا اس سے پہلے شاعر نثار احمد نے دسہرہ کا افتتاح نہیں کیا تھا؟ سر مرزا اسماعیل صوبہ میسور کے دیوان تھے۔ بی جے پی اسے مذہبی تقریب سمجھ سکتی ہے، لیکن یہ ایک عوامی اور سرکاری تہوار ہے اور اس میں ہر کسی کا خیرمقدم ہے۔"
انہوں نے بی جے پی کی اس دلیل کو بھی مسترد کر دیا کہ بانو مشتاق دیوی چامنڈیشوری کو نہیں مانتی ہیں۔ انہوں نے پوچھا، "چامنڈیشوری میں کوئی عقیدت رکھے یا نہ رکھے۔ لیکن ہم سب کو مدعو کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ سماج کے ایک طبقے کو باہر رکھ کر یہ تہوار منائیں گے؟"
