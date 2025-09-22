بانو مشتاق نے اعتراضات کے باوجود میسور دسہرہ میلے کا افتتاح کیا، پوجا بھی کی
کچھ حلقوں کے اعتراضات کے باوجود بین الاقوامی بکر انعام یافتہ مصنفہ بانو مشتاق نے پیر 22 ستمبر کو میسور دسہرہ میلے کا افتتاح کیا۔
میسور: مشہور میسور دسہرہ تقریب پیر 22 ستمبر کو مذہبی اور روایتی جوش و خروش کے ساتھ شروع ہوئی۔ دی انٹرنیشنل بکر پرائز یافتہ مصنفہ بانو مشتاق نے آج میسور کے چامنڈی ہلز میں مشہور میسور دسہرہ میلے کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب میں بانو مشتاق کے ساتھ وزیر اعلیٰ سدارامیا، ریاستی کابینہ کے کئی وزراء اور دیگر معززین موجود رہے۔
بانو مشتاق نے چامنڈی پہاڑیوں کے اوپر چامنڈیشوری مندر کے احاطے میں 'دیوی چامنڈیشوری' کی مورتی پر پھول چڑھا کر "ورشچک لگن" کے دوران اس مشہور تقریب کا افتتاح کیا۔
بانو مشتاق نے افتتاح کے ساتھ پوجا پاٹ بھی کی
قبل ازیں بانو مشتاق نے وزیر اعلیٰ اور دیگر معززین کے ساتھ چامنڈیشوری مندر کا دورہ کیا اور افتتاح سے قبل دیوی کی مورتی جسے ’’ناڈھ دیوتا‘‘ (ریاستی دیوتا) کہا جاتا ہے، کی پوجا بھی کی۔
رواں برس اس 11 روزہ دسہرہ میلے کو مزید بڑے پیمانے پر منائے جانے کی امید ہے، جس میں کرناٹک کی بھرپور ثقافت اور روایات کے ساتھ ساتھ شاہی شان و شوکت کی یادوں کی جھلکیاں بھی دکھائی دیں گی۔ نوراتری کے ان دنوں میں مختلف تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا۔
میسور دسہرہ فیسٹیول کی وجہ شہرت
اس میلے کے دوران میسور کا محل، بڑی سڑکیں، گول چکر، اور عمارتیں روشنیوں سے منور ہوں گی، اسے "دیپ لنکارا" کے نام سے جانا جاتا ہے۔ فوڈ فیسٹیول، پھولوں کی نمائش، ثقافتی پروگرامز، کسانوں کا دسہرہ، خواتین کا دسہرہ، نوجوانوں کا دسہرہ، بچوں کا دسہرہ، اور کوی سملین سمیت درجنوں تقریبات بڑے ہجوم کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ اس دوران مشہور دسہرہ جلوس (جمبو ساوری)، ایئر شو، ٹارچ لائٹ جلوس، اور میسور دسہرہ نمائش میں بھی لوگوں کی بڑی تعداد شرکت کرتی ہے۔
بانو مشتاق کے نام پر تنازع کیا تھا؟
بانو مشتاق کی دعوت پر بی جے پی لیڈروں سمیت کچھ حلقوں نے اعتراض کیا اور معاملہ عدالت تک پہنچ گیا تھا۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے ان کے دعوت نامے کو برقرار رکھتے ہوئے حکومت کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی عرضی خارج کر دی تھی۔ اس کے بعد معاملہ سپریم کورٹ پہنچا جس نے کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا گیا۔
بانو مشتاق کون ہیں؟
بانو مشتاق ایک کنڑ مصنفہ ہیں۔ وہ تقریباً 62 سال کی ہیں اور کسانوں اور کنڑ زبان کی تحریکوں کی سابق رکن ہیں۔ مئی سنہ 2025 میں وہ اپنی مختصر کہانی کے مجموعے 'اڈیہ ہناٹے' کے لیے بین الاقوامی بکر پرائز جیتنے والی پہلی کنڑ مصنف بن گئیں۔ اس مجموعہ کا انگریزی میں ترجمہ دیپا بھستھی نے ''ہارٹ لیمپ'' کے نام سے کیا۔
