نئی دہلی: دہلی کی پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے 26 نومبر 2008 کے ممبئی دہشت گردانہ حملوں کے ملزم تہور رانا کی عدالتی تحویل میں 8 ستمبر تک توسیع کر دی ہے۔ خصوصی جج چندر جیت سنگھ نے عدالتی حراست میں توسیع کا حکم دیا۔ آج عدالت نے تہور رانا کو نجی وکیل کی خدمات حاصل کرنے اور اپنے بھائی سے مہینے میں تین بار بات کرنے کی اجازت دے دی ہے۔
تہور رانا کی گفتگو ریکارڈ کی جائے گی
عدالت نے کہا کہ کال جیل حکام کی موجودگی میں کی جائے گی اور رانا اپنے بھائی سے ہندی یا انگریزی میں بات کریں گے جسے ریکارڈ کیا جائے گا۔
اس سے قبل 7 اگست 2025 کو دہلی کی پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے تہور رانا کو اپنے اہل خانہ سے بات کرنے کی اجازت دی تھی۔ اس سے قبل 9 جون کو بھی عدالت نے رانا کو جیل افسر کی نگرانی میں اپنے اہل خانہ سے بات کرنے کی اجازت دی تھی۔ سماعت کے دوران تہاڑ جیل انتظامیہ نے رانا کو اپنے خاندان سے باقاعدگی سے بات کرنے کی اجازت دینے کے مطالبے کی مخالفت کی۔
9 جولائی کو این آئی اے نے تہور رانا کے خلاف ضمنی چارج شیٹ داخل کی۔ 10 اپریل کی شام، این آئی اے نے تہور کو دہلی کے پالم ایئر فورس بیس پر اترتے ہی گرفتار کر لیا۔
آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکی سپریم کورٹ کی جانب سے حوالگی کے خلاف رانا کی درخواست مسترد ہونے کے بعد بھارتی ایجنسیوں کی ایک ٹیم اسے لانے کے لیے امریکہ گئی تھی۔ تہور رانا پاکستانی نژاد کینیڈین شہری ہیں۔ وہ امریکی شہری ڈیوڈ کولمین ہیڈلی عرف داؤد گیلانی کا قریبی ساتھی ہے، جو 2008 کے ممبئی دہشت گردانہ حملوں کے اہم سازشیوں میں سے ایک ہے۔
64 سالہ تہور رانا کی حمایت کی وجہ سے اس وقت ہندوستان میں ہیڈلی کی نقل و حرکت آسان ہوگئی۔ پاکستانی نژاد تہور رانا اور ڈیوڈ کولمین ہیڈلی بچپن کے دوست تھے اور دونوں ایک ہی سینک اسکول میں پڑھتے تھے۔ تہور رانا نے ڈیوڈ کولمین ہیڈلی کی مدد کے لیے ممبئی میں ایک ایجنسی کھولی۔