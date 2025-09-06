ایم پی انجینئر رشید کو دہلی کی تہاڑ جیل میں مارا پیٹا گیا، وکیل کا الزام

انجینئر رشید پر تہاڑ جیل میں خواجہ سراؤں کے حملے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔رشید کی جماعت نے اس حملے کو سازش قرار دیا ہے۔
Published : September 6, 2025 at 7:37 PM IST
نئی دہلی: دہلی کی تہاڑ جیل میں بند جموں و کشمیر کے ایم پی انجینئر رشید پر حملہ کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ ان کی عوامی اتحاد پارٹی (اے آئی پی) نے بارہمولہ کے جیل میں بند رکن پارلیمنٹ انجینئر رشید کے اپنے وکیل ایڈوکیٹ جاوید حبی کے ساتھ حالیہ قانونی ملاقات کے دوران کئے گئے انکشافات پر گہری تشویش اور غصے کا اظہار کیا ہے۔
ایڈوکیٹ حبی نے کہا کہ انجینئر رشید نے انہیں بتایا ہے کہ کس طرح تہاڑ جیل انتظامیہ نے کشمیری قیدیوں کو ہراساں کرنے کے نئے طریقے وضع کیے ہیں جن میں جان بوجھ کر مرد خواجہ سراؤں کو ساتھ بیرکوں میں رکھنا بھی شامل ہے۔ اس کے ساتھ انہیں اشتعال دلانے، حملہ کرنے اور مخالفانہ ماحول پیدا کرنے پر اکسایا جاتا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ انجینئر رشید اس وقت بال بال بچ گئے جب خواجہ سرا قیدیوں کے ایک گروپ نے ان پر گیٹ کو دھکیل دیا اور ان کو نیچے لے آئے۔ حبی نے کہا کہ وہ اس واقعے میں بال بال بچ گئے۔ اگر یہ براہ راست لگتا تو یہ جان لیوا ہو سکتا تھا۔ رشید کے وکیل حبی نے الزام لگایا کہ یہ انہیں جسمانی نقصان پہنچانے کی دانستہ کوشش سے کم نہیں۔
#WATCH | Srinagar, J&K: Abrar Rashid, son of Baramulla MP Sheikh Abdul Rashid Alias Engineer Rashid, says, " the awami ittehad party has issued a statement stating that engineer rashid was about to meet his counsel today, during which he revealed how a dreadful attack was carried… pic.twitter.com/OTZwc2IPjt— ANI (@ANI) September 6, 2025
حبی نے مزید کہا کہ رشید نے ملاقات کے دوران انہیں بتایا کہ کشمیری قیدیوں بشمول بیرواہ کے ایوب پٹھان، کمار واڑی کے بلال میر اور سری نگر کے امیر گوجری پر ان مرد خواجہ سراؤں نے پہلے حملہ کیا، جبکہ کپواڑہ کے ارشد ٹنچ کو بھی ذلیل کیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ اس رویے کا سامنا کرنے کے باوجود کشمیری جب بھی نماز شروع کرتے ہیں تو ہراساں کرنے کی تمام حدیں پار کردی جاتی ہیں۔ جان بوجھ کر انہیں ہراساں کرنے اور مشتعل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔
ایچ آئی وی پازیٹو ہیں خواجہ سرا
ایم پی انجینئر رشید نے اپنے وکیل کے سامنے انکشاف کیا کہ چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ ان مرد خواجہ سراؤں کو ایچ آئی وی پازیٹیو قرار دیا گیا ہے اور انہیں جان بوجھ کر کشمیری قیدیوں کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ انہوں نے یہ انتباہ بھی کیا کہ تہاڑ جیل کے اندر بدنام زمانہ غنڈے پچھلے تین ماہ سے منظم طریقے سے کشمیریوں کو نشانہ بنا کر اس خوفناک مہم کی حمایت کر رہے ہیں۔
حبی نے کہا کہ رشید کی پارٹی نے گہری تشویش اور غم و غصے کا اظہار کیا اور اس کی آزادانہ تحقیقات، جیل حکام کے کڑے احتساب اور رشید اور تمام کشمیری قیدیوں کے تحفظ اور وقار کی فوری ضمانت کا مطالبہ کیا۔