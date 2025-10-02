ETV Bharat / bharat

ہندوستان کے دوست کون اور دشمن کون؟ پہلگام حملے سے ہوا انکشاف: بھاگوت

راشٹریہ سویم سیوک سنگھ اس سال اپنی صد سالہ جشن منا رہا ہے۔ مزید جانیں

mohan bhagwat rss annual vijayadashami 2025 rally nagpur maharashtra bhagwat on pahalgam attack Urdu News
آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھاگوت (ANI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 2, 2025 at 1:25 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ناگپور، مہاراشٹر: آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھاگوت نے جمعرات کو کہا کہ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد مختلف ممالک کے موقف سے ہندوستان کے ساتھ ان کی دوستی کی نوعیت اور حد کا پتہ چلتا ہے۔ بھاگوت نے یہ ریمارکس آر ایس ایس کی سالانہ وجے دشمی ریلی میں کہے۔

آر ایس ایس اپنے قیام کے 100 سال منا رہی ہے

راشٹریہ سویم سیوک سنگھ اس سال اپنی صد سالہ جشن منا رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق، آر ایس ایس کی بنیاد ناگپور میں دسہرہ (27 ستمبر) کو 1925 میں مہاراشٹر کے ایک طبیب کیشو بلیرام ہیڈگیوار نے رکھی تھی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بھاگوت نے کہا کہ جب ہم دوسرے ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات برقرار رکھتے ہیں اور برقرار رکھیں گے، جب ہماری سلامتی کی بات آتی ہے تو ہمیں زیادہ محتاط، چوکس اور مضبوط رہنے کی ضرورت ہے۔ پہلگام حملے کے بعد مختلف ممالک کے رویوں سے بھی پتہ چلا کہ ہمارے دوست کون ہیں اور کس حد تک ہیں۔

آپریشن سندور کا ذکر کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں نے سرحد پار کرکے جموں و کشمیر کے پہلگام میں مذہبی پہچان کرنے کے بعد 26 ہندوستانیوں کو ہلاک کیا، جس کے بعد ملک کی طرف سے مناسب جواب دیا گیا۔ آر ایس ایس کے سربراہ نے کہا کہ اس سے ملک میں شدید درد اور غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ ہماری حکومت پوری طرح تیار تھی اور اس کا بھرپور جواب دیا گیا۔ اس کے بعد قیادت کا عزم، ہماری مسلح افواج کی بہادری اور معاشرے کا اتحاد واضح طور پر نظر آیا۔

بھاگوت نے انتہا پسند حکومت پر بھی بات کی

موہن بھاگوت نے مزید کہا کہ انتہا پسند عناصر کو حکومت کی جانب سے کارروائی کا سامنا کرنا پڑا ہے، جب کہ معاشرے نے بھی ان کے کھوکھلے پن کو پہچان لیا ہے اور خود کو ان سے دور کر لیا ہے۔ آر ایس ایس سربراہ نے کہا کہ ان پر قابو پالیا جائے گا۔ اس علاقے میں ایک بڑی رکاوٹ اب ہٹا دی گئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انصاف، ترقی، خیر سگالی، حساسیت اور طاقت کو یقینی بنانے کے لیے اسکیموں کا فقدان اکثر شدت پسند قوتوں کے عروج کا باعث بنتا ہے۔ نظام کی نا اہلی سے مایوس لوگ ایسے انتہا پسند عناصر کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھاگوت نے کہا کہ اسے روکنے کے لیے ریاست اور سماج کو مشترکہ طور پر ایسی پہل کرنی چاہیے جس سے لوگوں کا نظام میں اعتماد بڑھے۔

امریکہ کی ٹیرف پالیسی پر بیان

سرسنگھ چالک موہن بھاگوت نے امریکہ کی طرف سے لاگو کی گئی نئی ٹیرف پالیسی پر بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے اپنے مفادات کو مدنظر رکھ کر اسے نافذ کیا ہے لیکن اس کا اثر سب پر پڑتا ہے۔ دنیا باہمی انحصار کے ساتھ چلتی ہے۔ کسی بھی دو ممالک کے درمیان تعلقات اسی طرح قائم رہتے ہیں۔ کوئی بھی ملک تنہا نہیں رہ سکتا۔ یہ انحصار مجبوری نہیں بننا چاہیے۔ ہمیں دیسی مصنوعات پر انحصار کرنے اور خود انحصاری پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔

موہن بھاگوت نے مزید کہا کہ ہمیں اپنے تمام دوست ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات برقرار رکھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے جو رضاکارانہ اور کسی مجبوری کے بغیر کیے جائیں گے۔ سابق صدر رام ناتھ کووند اس تقریب میں مہمان خصوصی تھے۔ مرکزی وزیر نتن گڈکری، مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس اور دیگر بھی موجود تھے۔

یہ بھی پڑھیں:

PM Modi on Harmony of The Country ہر اس برائی کو ختم کیا جائے جس سے ملک کی ہم آہنگی خراب ہو: وزیراعظم مودی

Vijayadashami in Gaya وجے دشمی کو دکھ ہرنی مندر اور جامع مسجد کے پاس دکھے گا ہندو ومسلم اتحاد

Five Idols Procession in Gaya جامع مسجد سے ہوکر پانچ مورتیوں کا جلوس پرامن ماحول میں گزارا گیا

ہمیشہ تیار رہیں اور نئی ٹیکنالوجی کو اپنائیں: بھوج میں فوجیوں سے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کا خطاب

LG Manoj Sinha meets PM ایل جی منوج سنہا نے وزیر اعظم نریندر سے ملاقات کی

وجئے دشمی کے موقع پر ہتھیاروں کی پوجا کے بعد موہن بھاگوت کا تقریب سے خطاب

pooja of Ravana شاہجہاں پور میں راون کی پوجا کیوں کی جاتی ہے؟

For All Latest Updates

TAGGED:

SHASTRA PUJA CENTENARY CELEBRATIONSRSS ANNUAL VIJAYADASHMI 2025 RALLYRSS CHIEF MOHAN BHAGWATRSS SHATABDI SAMAROHRSS 100 YEARS

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.