ہندوستان کے دوست کون اور دشمن کون؟ پہلگام حملے سے ہوا انکشاف: بھاگوت
Published : October 2, 2025 at 1:25 PM IST
ناگپور، مہاراشٹر: آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھاگوت نے جمعرات کو کہا کہ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد مختلف ممالک کے موقف سے ہندوستان کے ساتھ ان کی دوستی کی نوعیت اور حد کا پتہ چلتا ہے۔ بھاگوت نے یہ ریمارکس آر ایس ایس کی سالانہ وجے دشمی ریلی میں کہے۔
راشٹریہ سویم سیوک سنگھ اس سال اپنی صد سالہ جشن منا رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق، آر ایس ایس کی بنیاد ناگپور میں دسہرہ (27 ستمبر) کو 1925 میں مہاراشٹر کے ایک طبیب کیشو بلیرام ہیڈگیوار نے رکھی تھی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بھاگوت نے کہا کہ جب ہم دوسرے ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات برقرار رکھتے ہیں اور برقرار رکھیں گے، جب ہماری سلامتی کی بات آتی ہے تو ہمیں زیادہ محتاط، چوکس اور مضبوط رہنے کی ضرورت ہے۔ پہلگام حملے کے بعد مختلف ممالک کے رویوں سے بھی پتہ چلا کہ ہمارے دوست کون ہیں اور کس حد تک ہیں۔
آپریشن سندور کا ذکر کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں نے سرحد پار کرکے جموں و کشمیر کے پہلگام میں مذہبی پہچان کرنے کے بعد 26 ہندوستانیوں کو ہلاک کیا، جس کے بعد ملک کی طرف سے مناسب جواب دیا گیا۔ آر ایس ایس کے سربراہ نے کہا کہ اس سے ملک میں شدید درد اور غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ ہماری حکومت پوری طرح تیار تھی اور اس کا بھرپور جواب دیا گیا۔ اس کے بعد قیادت کا عزم، ہماری مسلح افواج کی بہادری اور معاشرے کا اتحاد واضح طور پر نظر آیا۔
بھاگوت نے انتہا پسند حکومت پر بھی بات کی
موہن بھاگوت نے مزید کہا کہ انتہا پسند عناصر کو حکومت کی جانب سے کارروائی کا سامنا کرنا پڑا ہے، جب کہ معاشرے نے بھی ان کے کھوکھلے پن کو پہچان لیا ہے اور خود کو ان سے دور کر لیا ہے۔ آر ایس ایس سربراہ نے کہا کہ ان پر قابو پالیا جائے گا۔ اس علاقے میں ایک بڑی رکاوٹ اب ہٹا دی گئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انصاف، ترقی، خیر سگالی، حساسیت اور طاقت کو یقینی بنانے کے لیے اسکیموں کا فقدان اکثر شدت پسند قوتوں کے عروج کا باعث بنتا ہے۔ نظام کی نا اہلی سے مایوس لوگ ایسے انتہا پسند عناصر کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھاگوت نے کہا کہ اسے روکنے کے لیے ریاست اور سماج کو مشترکہ طور پر ایسی پہل کرنی چاہیے جس سے لوگوں کا نظام میں اعتماد بڑھے۔
امریکہ کی ٹیرف پالیسی پر بیان
سرسنگھ چالک موہن بھاگوت نے امریکہ کی طرف سے لاگو کی گئی نئی ٹیرف پالیسی پر بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے اپنے مفادات کو مدنظر رکھ کر اسے نافذ کیا ہے لیکن اس کا اثر سب پر پڑتا ہے۔ دنیا باہمی انحصار کے ساتھ چلتی ہے۔ کسی بھی دو ممالک کے درمیان تعلقات اسی طرح قائم رہتے ہیں۔ کوئی بھی ملک تنہا نہیں رہ سکتا۔ یہ انحصار مجبوری نہیں بننا چاہیے۔ ہمیں دیسی مصنوعات پر انحصار کرنے اور خود انحصاری پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔
موہن بھاگوت نے مزید کہا کہ ہمیں اپنے تمام دوست ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات برقرار رکھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے جو رضاکارانہ اور کسی مجبوری کے بغیر کیے جائیں گے۔ سابق صدر رام ناتھ کووند اس تقریب میں مہمان خصوصی تھے۔ مرکزی وزیر نتن گڈکری، مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس اور دیگر بھی موجود تھے۔