ETV Bharat / bharat

اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی 'غیر مشروط تعریف' پر کانگریس پی ایم مودی پر بھڑک گئی

کانگریس پارٹی نے وزیر اعظم مودی کی اسرائیلی وزیر اعظم کی 'غیر مشروط تعریف' کو "شرمناک اور اخلاقی طور پر نفرت انگیز" قرار دیا۔

وزیر اعظم نریندر مودی
وزیر اعظم نریندر مودی (ANI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 9, 2025 at 3:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے امن منصوبے کے پہلے مرحلے پر معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی تعریف کی۔ وہیں کانگریس نے جمعرات کو اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے لیے وزیر اعظم کی 'غیر مشروط تعریف' کو "شرمناک اور اخلاقی طور پر نفرت انگیز" قرار دیا اور ایک آزاد اور خودمختار فلسطینی ریاست کے مستقبل پر ان کی "خاموشی" کو تنقید کا نشانہ بنایا۔

وزیر اعظم کے بیان پر کانگریس کا رد عمل

کانگریس کے جنرل سکریٹری اور مواصلات کے انچارج جے رام رمیش نے بھی کہا کہ مودی نے مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی بستیوں کی مسلسل توسیع کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔

رمیش نے کہا کہ، "وزیراعظم نے غزہ سے متعلق نئی پیش رفت کا خیرمقدم کیا ہے اور صدر ٹرمپ کی تعریف کی۔ ایسا کرنے کی ان کی بے تابی حیرت انگیز نہیں ہے۔ لیکن جو بات حیران کن، شرمناک اور اخلاقی طور پر قابل مذمت ہے وہ یہ ہے کہ مودی نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی غیر مشروط تعریف کی ہے، جنہوں نے غزہ میں گذشتہ 20 مہینوں کے دوران نسل کشی چھیڑ رکھی تھی۔"

انہوں نے مزید کہا، "مسٹر مودی نے ایک آزاد، خودمختار ریاست فلسطین کے مستقبل پر بھی مکمل خاموشی اختیار کر رکھی ہے، جسے بھارت نے نومبر سنہ 1988 میں تسلیم کیا تھا اور جسے اب 150 سے زیادہ ممالک تسلیم کر چکے ہیں۔"

کانگریس لیڈر جے رام رمیش کے یہ تبصرے وزیر اعظم مودی کی جانب سے ٹرمپ کے امن منصوبے کے پہلے مرحلے پر معاہدے کا خیرمقدم کرنے کے بعد سامنے آئے ہیں، جس کے تحت اسرائیل اور حماس نے غزہ میں جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے۔

پی ایم مودی نے کیا کہا؟

مودی نے کہا کہ یہ معاہدہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی مضبوط قیادت کی بھی علامت ہے۔ مودی نے ٹویٹر پر ایک پوسٹ میں کہا، "ہم صدر ٹرمپ کے امن منصوبے کے پہلے مرحلے پر معاہدے کا خیرمقدم کرتے ہیں۔ یہ وزیر اعظم نیتن یاہو کی مضبوط قیادت کی بھی علامت ہے۔"

انہوں نے مزید کہا کہ "ہمیں امید ہے کہ یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ کے لوگوں کے لیے انسانی امداد میں اضافے سے انہیں راحت ملے گی اور دیرپا امن کی راہ ہموار ہوگی۔"

ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے تجویز کردہ معاہدے کے تحت اسرائیل اور حماس نے غزہ میں لڑائی روکنے اور کم از کم کچھ یرغمالیوں اور قیدیوں کے تبادلے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ معاہدہ دو سال کی تباہ کن جنگ میں مہینوں کی سب سے بڑی پیش رفت ہے۔

مزید پڑھیں:

غزہ جنگ بندی معاہدہ: یرغمالیوں کے بدلے قیدیوں کا ہوگا تبادلہ، اسرائیلی فوج غزہ سے انخلاء کرے گی

غزہ جنگ بندی معاہدہ: غزہ اور اسرائیل میں جشن کا ماحول، لوگ سڑکوں پر نکل آئے

غزہ میں خوفناک بچپن: پانچ سال سے کم عمر کے 54,600 سے زیادہ بچے شدید غذائی قلت کے شکار

For All Latest Updates

TAGGED:

CONGRESS PM GAZAISRAELI PM NETANYAHUCONGRESS TAUNTS PM MODICONGRESS HITS NARENDRA MODIPM MODI PRAISES NETANYAHU

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.