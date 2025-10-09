اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی 'غیر مشروط تعریف' پر کانگریس پی ایم مودی پر بھڑک گئی
کانگریس پارٹی نے وزیر اعظم مودی کی اسرائیلی وزیر اعظم کی 'غیر مشروط تعریف' کو "شرمناک اور اخلاقی طور پر نفرت انگیز" قرار دیا۔
Published : October 9, 2025 at 3:00 PM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے امن منصوبے کے پہلے مرحلے پر معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی تعریف کی۔ وہیں کانگریس نے جمعرات کو اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے لیے وزیر اعظم کی 'غیر مشروط تعریف' کو "شرمناک اور اخلاقی طور پر نفرت انگیز" قرار دیا اور ایک آزاد اور خودمختار فلسطینی ریاست کے مستقبل پر ان کی "خاموشی" کو تنقید کا نشانہ بنایا۔
وزیر اعظم کے بیان پر کانگریس کا رد عمل
کانگریس کے جنرل سکریٹری اور مواصلات کے انچارج جے رام رمیش نے بھی کہا کہ مودی نے مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی بستیوں کی مسلسل توسیع کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔
We welcome the agreement on the first phase of President Trump's peace plan. This is also a reflection of the strong leadership of PM Netanyahu.— Narendra Modi (@narendramodi) October 9, 2025
We hope the release of hostages and enhanced humanitarian assistance to the people of Gaza will bring respite to them and pave the way…
رمیش نے کہا کہ، "وزیراعظم نے غزہ سے متعلق نئی پیش رفت کا خیرمقدم کیا ہے اور صدر ٹرمپ کی تعریف کی۔ ایسا کرنے کی ان کی بے تابی حیرت انگیز نہیں ہے۔ لیکن جو بات حیران کن، شرمناک اور اخلاقی طور پر قابل مذمت ہے وہ یہ ہے کہ مودی نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی غیر مشروط تعریف کی ہے، جنہوں نے غزہ میں گذشتہ 20 مہینوں کے دوران نسل کشی چھیڑ رکھی تھی۔"
انہوں نے مزید کہا، "مسٹر مودی نے ایک آزاد، خودمختار ریاست فلسطین کے مستقبل پر بھی مکمل خاموشی اختیار کر رکھی ہے، جسے بھارت نے نومبر سنہ 1988 میں تسلیم کیا تھا اور جسے اب 150 سے زیادہ ممالک تسلیم کر چکے ہیں۔"
کانگریس لیڈر جے رام رمیش کے یہ تبصرے وزیر اعظم مودی کی جانب سے ٹرمپ کے امن منصوبے کے پہلے مرحلے پر معاہدے کا خیرمقدم کرنے کے بعد سامنے آئے ہیں، جس کے تحت اسرائیل اور حماس نے غزہ میں جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے۔
پی ایم مودی نے کیا کہا؟
مودی نے کہا کہ یہ معاہدہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی مضبوط قیادت کی بھی علامت ہے۔ مودی نے ٹویٹر پر ایک پوسٹ میں کہا، "ہم صدر ٹرمپ کے امن منصوبے کے پہلے مرحلے پر معاہدے کا خیرمقدم کرتے ہیں۔ یہ وزیر اعظم نیتن یاہو کی مضبوط قیادت کی بھی علامت ہے۔"
प्रधानमंत्री ने गाज़ा को लेकर नए घटनाक्रम का स्वागत किया है और राष्ट्रपति ट्रंप की सराहना की है। ऐसा करने की उनकी उत्सुकता आश्चर्यजनक नहीं है।लेकिन जो वास्तव में चौंकाने वाला, शर्मनाक और नैतिक रूप से घोर आपत्तिजनक है, वह है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इज़राइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू…— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) October 9, 2025
انہوں نے مزید کہا کہ "ہمیں امید ہے کہ یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ کے لوگوں کے لیے انسانی امداد میں اضافے سے انہیں راحت ملے گی اور دیرپا امن کی راہ ہموار ہوگی۔"
ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے تجویز کردہ معاہدے کے تحت اسرائیل اور حماس نے غزہ میں لڑائی روکنے اور کم از کم کچھ یرغمالیوں اور قیدیوں کے تبادلے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ معاہدہ دو سال کی تباہ کن جنگ میں مہینوں کی سب سے بڑی پیش رفت ہے۔
مزید پڑھیں:
غزہ جنگ بندی معاہدہ: یرغمالیوں کے بدلے قیدیوں کا ہوگا تبادلہ، اسرائیلی فوج غزہ سے انخلاء کرے گی
غزہ جنگ بندی معاہدہ: غزہ اور اسرائیل میں جشن کا ماحول، لوگ سڑکوں پر نکل آئے
غزہ میں خوفناک بچپن: پانچ سال سے کم عمر کے 54,600 سے زیادہ بچے شدید غذائی قلت کے شکار