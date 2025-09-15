ETV Bharat / bharat

'یہ آئینی اقدار کی جیت ہے' وقف معاملے پر سپریم کورٹ کے حکم کا کانگریس نے کیا خیر مقدم

سپریم کورٹ نے وقف (ترمیمی) ایکٹ 2025 کی کچھ اہم دفعات پر روک لگا دی ہے۔ اس پر اپوزیشن نے ردعمل کا اظہار کیا ہے۔

کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے اورپارٹی کے جنرل سکریٹری جے رام رمیش
کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے اورپارٹی کے جنرل سکریٹری جے رام رمیش (File Photo : ANI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 15, 2025 at 6:46 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: کانگریس نے پیر کو وقف (ترمیمی) ایکٹ کی کئی اہم دفعات پر روک لگانے کے سپریم کورٹ کے حکم کا خیرمقدم کیا اور اسے انصاف، مساوات اور بھائی چارے کی آئینی اقدار کی جیت قرار دیا۔ حزب اختلاف نے مزید کہا کہ یہ اصل قانون میں موجود 'شرارتی منشا' کو ختم کرنے میں اہم ثابت ہوگا۔

کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھڑگے نے ایکس پوسٹ پر کہا کہ اس معاملے میں سپریم کورٹ کے عبوری حکم نے اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے اس کے عزم کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ مسئلہ ہے جس کے لیے اپوزیشن مودی حکومت کے خلاف متحد ہے۔

انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی بغیر کسی خوف اور جانبداری کے آئین میں دیئے گئے حقوق کے تحفظ کے لئے مضبوطی سے کھڑی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اس کے برعکس بی جے پی محدود انتخابی فائدے کے لیے حل ہو چکے پرانے تنازعات کو ہوا دینے کا کام کرتی ہے اور سماج کو تقسیم کرنے پر پھلتی پھولتی ہے۔

دوسری جانب پارٹی کے جنرل سکریٹری جے رام رمیش نے کہا کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ انصاف، مساوات اور بھائی چارے کی آئینی اقدار کی جیت ہے اور ساتھ ہی ان ارکان پارلیمنٹ کی جیت ہے جو مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کا حصہ تھے اور اختلاف رائے کا نوٹس دیا تھا۔

سپریم کورٹ نے پیر کو وقف (ترمیمی) ایکٹ، 2025 کی کئی اہم دفعات پر روک لگا دی، جس میں یہ شرط بھی شامل ہے کہ صرف وہی لوگ وقف کر سکتے ہیں جو کم از کم پچھلے پانچ برسوں سے باعمل مسلمان رہے ہیں۔ تاہم عدالت نے پورے قانون پر روک لگانے سے انکار کر دیا۔

سپریم کورٹ نے وقف املاک کی حیثیت کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو دیے گئے اختیارات پر بھی روک لگا دی اور وقف بورڈ میں غیر مسلموں کی تقرری کے متنازع معاملے پر فیصلہ سناتے ہوئے ہدایت دی کہ سنٹرل وقف کونسل میں 20 میں سے چار سے زیادہ غیر مسلم اراکین نہیں ہونے چاہئیں اور ریاستی وقف بورڈ میں گیارہ میں تین میں سے زیادہ غیر مسلم ارکان نہیں ہونے چاہئیں۔

جے رام رمیش نے 'ایکس' پر لکھا کہ "وقف (ترمیمی) ایکٹ، 2025 پر سپریم کورٹ کا آج کا حکم نہ صرف ان جماعتوں کے لیے ایک بڑی جیت کی نمائندگی کرتا ہے جنہوں نے پارلیمنٹ میں اس صوابدیدی قانون سازی کی مخالفت کی تھی، بلکہ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے ان تمام اراکین کی بھی فتح ہے جنہوں نے تفصیلی اختلافی نوٹ پیش کیے تھے۔ ان کے نوٹس کو اس وقت نظر انداز کر دیا گیا تھا، لیکن اب وہی صحیح ثابت ہوا۔"

انہوں نے کہا کہ یہ حکم اصل قانون کے تحت 'ٹیڑھی نیت' کو ناکام بنانے میں اہم ثابت ہوگا۔ "اپوزیشن پارٹیوں کے وکلاء نے دلیل دی تھی کہ اس قانون کے نتیجے میں ایک ایسے ڈھانچے کی تعمیر ہوگی جس میں جہاں کوئی بھی اور ہر کوئی کلکٹر کے سامنے جائیداد کی حیثیت کو چیلنج کر سکتا ہے، اور اس طرح کے قانونی چارہ جوئی کے دوران وقف جائیداد تنازع میں پھنس جائے گی۔"

رمیش نے مزید کہا، "صرف ایک باعمل 'مسلمان' ہی جائیداد کو وقف قرار دے سکتا ہے۔ ان جیسے التزامات کے پیچھے نیت ہمیشہ واضح تھی، ووٹروں کو بھڑکانا اور مذہبی تنازعات کو بھڑکانے والوں کو روکنے کے لیے ایک انتظامی ڈھانچہ بنانا۔" کانگریس لیڈر نے کہا، ’’ہم اس حکم کا خیر مقدم کرتے ہیں جو کہ انصاف، مساوات اور بھائی چارے کی آئینی اقدار کی جیت ہے۔‘‘

یہ بھی پڑھیں: وقف قانون پر سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ، وقف ترمیمی ایکٹ کو معطل کرنے سے انکار، کچھ دفعات پر روک

For All Latest Updates

TAGGED:

SUPREME COURTWAQF AMENDMENT ACTMALLIKARJUN KHARGECONGRESS ON SC ORDER OVER WAQF ACTCONGRESS ON WAQF

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.