'یہ آئینی اقدار کی جیت ہے' وقف معاملے پر سپریم کورٹ کے حکم کا کانگریس نے کیا خیر مقدم
سپریم کورٹ نے وقف (ترمیمی) ایکٹ 2025 کی کچھ اہم دفعات پر روک لگا دی ہے۔ اس پر اپوزیشن نے ردعمل کا اظہار کیا ہے۔
Published : September 15, 2025 at 6:46 PM IST
نئی دہلی: کانگریس نے پیر کو وقف (ترمیمی) ایکٹ کی کئی اہم دفعات پر روک لگانے کے سپریم کورٹ کے حکم کا خیرمقدم کیا اور اسے انصاف، مساوات اور بھائی چارے کی آئینی اقدار کی جیت قرار دیا۔ حزب اختلاف نے مزید کہا کہ یہ اصل قانون میں موجود 'شرارتی منشا' کو ختم کرنے میں اہم ثابت ہوگا۔
کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھڑگے نے ایکس پوسٹ پر کہا کہ اس معاملے میں سپریم کورٹ کے عبوری حکم نے اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے اس کے عزم کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ مسئلہ ہے جس کے لیے اپوزیشن مودی حکومت کے خلاف متحد ہے۔
انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی بغیر کسی خوف اور جانبداری کے آئین میں دیئے گئے حقوق کے تحفظ کے لئے مضبوطی سے کھڑی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اس کے برعکس بی جے پی محدود انتخابی فائدے کے لیے حل ہو چکے پرانے تنازعات کو ہوا دینے کا کام کرتی ہے اور سماج کو تقسیم کرنے پر پھلتی پھولتی ہے۔
The Hon’ble Supreme Court, in its interim order today, reaffirmed its resolve to protect the rights of minorities — a cause for which the Opposition stood united against the Modi Govt.— Mallikarjun Kharge (@kharge) September 15, 2025
The BJP had sought to bulldoze a divisive law, designed solely to inflame communal passions…
دوسری جانب پارٹی کے جنرل سکریٹری جے رام رمیش نے کہا کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ انصاف، مساوات اور بھائی چارے کی آئینی اقدار کی جیت ہے اور ساتھ ہی ان ارکان پارلیمنٹ کی جیت ہے جو مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کا حصہ تھے اور اختلاف رائے کا نوٹس دیا تھا۔
سپریم کورٹ نے پیر کو وقف (ترمیمی) ایکٹ، 2025 کی کئی اہم دفعات پر روک لگا دی، جس میں یہ شرط بھی شامل ہے کہ صرف وہی لوگ وقف کر سکتے ہیں جو کم از کم پچھلے پانچ برسوں سے باعمل مسلمان رہے ہیں۔ تاہم عدالت نے پورے قانون پر روک لگانے سے انکار کر دیا۔
سپریم کورٹ نے وقف املاک کی حیثیت کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو دیے گئے اختیارات پر بھی روک لگا دی اور وقف بورڈ میں غیر مسلموں کی تقرری کے متنازع معاملے پر فیصلہ سناتے ہوئے ہدایت دی کہ سنٹرل وقف کونسل میں 20 میں سے چار سے زیادہ غیر مسلم اراکین نہیں ہونے چاہئیں اور ریاستی وقف بورڈ میں گیارہ میں تین میں سے زیادہ غیر مسلم ارکان نہیں ہونے چاہئیں۔
جے رام رمیش نے 'ایکس' پر لکھا کہ "وقف (ترمیمی) ایکٹ، 2025 پر سپریم کورٹ کا آج کا حکم نہ صرف ان جماعتوں کے لیے ایک بڑی جیت کی نمائندگی کرتا ہے جنہوں نے پارلیمنٹ میں اس صوابدیدی قانون سازی کی مخالفت کی تھی، بلکہ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے ان تمام اراکین کی بھی فتح ہے جنہوں نے تفصیلی اختلافی نوٹ پیش کیے تھے۔ ان کے نوٹس کو اس وقت نظر انداز کر دیا گیا تھا، لیکن اب وہی صحیح ثابت ہوا۔"
انہوں نے کہا کہ یہ حکم اصل قانون کے تحت 'ٹیڑھی نیت' کو ناکام بنانے میں اہم ثابت ہوگا۔ "اپوزیشن پارٹیوں کے وکلاء نے دلیل دی تھی کہ اس قانون کے نتیجے میں ایک ایسے ڈھانچے کی تعمیر ہوگی جس میں جہاں کوئی بھی اور ہر کوئی کلکٹر کے سامنے جائیداد کی حیثیت کو چیلنج کر سکتا ہے، اور اس طرح کے قانونی چارہ جوئی کے دوران وقف جائیداد تنازع میں پھنس جائے گی۔"
رمیش نے مزید کہا، "صرف ایک باعمل 'مسلمان' ہی جائیداد کو وقف قرار دے سکتا ہے۔ ان جیسے التزامات کے پیچھے نیت ہمیشہ واضح تھی، ووٹروں کو بھڑکانا اور مذہبی تنازعات کو بھڑکانے والوں کو روکنے کے لیے ایک انتظامی ڈھانچہ بنانا۔" کانگریس لیڈر نے کہا، ’’ہم اس حکم کا خیر مقدم کرتے ہیں جو کہ انصاف، مساوات اور بھائی چارے کی آئینی اقدار کی جیت ہے۔‘‘
یہ بھی پڑھیں: وقف قانون پر سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ، وقف ترمیمی ایکٹ کو معطل کرنے سے انکار، کچھ دفعات پر روک