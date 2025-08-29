لکھنؤ: بہوجن سماج پارٹی کی سپریمو اور اترپردیش کی سابق وزیر اعلی مایاوتی نے اپنے بھتیجے آکاش آنند کے لیے پارٹی میں ایک نیا عہدہ بنایا ہے۔ یہ عہدہ نیشنل کوآرڈینیٹر کا ہے۔ مایاوتی نے آکاش آنند کو پارٹی کے نیشنل کوآرڈینیٹر کی ذمہ داری دی ہے۔ بی ایس پی میں قومی صدر مایاوتی کے بعد اب نیشنل کوآرڈینیٹر پارٹی کا دوسرا سب سے طاقتور عہدہ ہے۔ یعنی مایاوتی کے بعد اب آکاش آنند پارٹی میں دوسرے نمبر پر ہوں گے۔
اس عہدے پر تقرری کے بعد آکاش اب تمام سیکٹر، ریاستی صدور، مرکزی اور ریاستی رابطہ کاروں کے کام کا بھی جائزہ لیں گے اور براہ راست مایاوتی کو رپورٹ کریں گے۔
مایاوتی کے اس قدم کو سنہ 2027 میں اتر پردیش میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کے پیش نظر بہت اہم مانا جا رہا ہے۔ جمعرات کو انہوں نے پارٹی تنظیم میں بھی کئی بڑی تبدیلیاں کیں، جس کے تحت چار کی جگہ چھ قومی رابطہ کار تعینات کیے گئے جن میں رام جی گوتم، راجا رام، رندھیر سنگھ بینیوال، لال جی میدھانکر، اتر سنگھ راؤ اور دھرم ویر سنگھ اشوک شامل ہیں۔
کیا آکاش مایاوتی کے بعد پارٹی سنبھالیں گے
بی ایس پی سپریمو مایاوتی اگلے سال جنوری میں 70 سال کی ہونے والی ہیں۔ ان کے بعد پارٹی کون سنبھالے گا؟ یہ سوال کارکنان اور اپوزیشن جماعتیں مسلسل پوچھتی ہیں۔ اب لوگوں کو آہستہ آہستہ اس سوال کا جواب ملنا شروع ہو گیا ہے۔
بی ایس پی میں پہلی بار قومی کوآرڈینیٹر کا عہدہ بنانا اور آکاش آنند کو یہ ذمہ داری دینا مایاوتی کی جانب سے دھیرے دھیرے پارٹی کی کمان انہیں سونپنے کا عمل سمجھا جا رہا ہے۔ فی الوقت وہ پارٹی کا پورا کام دیکھیں گے اور ان پر بی ایس پی سپریمو مایاوتی کی نگرانی ہوگی۔
مایاوتی نے دو سال قبل آکاش آنند کو جانشین قرار دیا تھا
بی ایس پی سربراہ مایاوتی نے اس سے قبل 10 دسمبر سنہ 2023 کو یوپی اتراکھنڈ کے رہنماؤں کی میٹنگ بلائی تھی، جس میں انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی آنند کمار کے بیٹے آکاش آنند کو اپنا جانشین قرار دیا تھا۔ پارٹی کی وراثت اور سیاست کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے اپنے بھتیجے کو آگے کیا تھا۔
صرف ایک سال بعد مایاوتی نے آکاش کے تمام اختیارات چھین لیے
اس کے بعد سنہ 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں غلط بیانات کی وجہ سے انہوں نے آکاش کی جانشینی کو منسوخ کر دیا۔ اس کے علاوہ انہیں نیشنل کوآرڈینیٹر کے عہدے سے بھی ہٹا دیا گیا تھا۔ تب انہوں نے کہا تھا کہ آکاش میں ابھی سیاست کے لیے حسب ضرورت پختگی نہیں ہے۔
مایاوتی نے صرف 47 دنوں میں اپنا فیصلہ پلٹ دیا
اس کے ٹھیک 47 دن بعد مایاوتی نے اپنا فیصلہ پلٹ دیا اور 23 جون سنہ 2024 کو انہوں نے آکاش کو دوبارہ اپنا جانشین مقرر کر دیا اور نیشنل کوآرڈینیٹر کی ذمہ داری بھی سونپ دی۔ لیکن اس سال دو مارچ کو انہوں نے دوبارہ ان سے تمام ذمہ داریاں چھین لیں۔ تب مایاوتی نے کہا کہ وہ ان کی جانشین نہیں ہیں۔ جب تک میں زندہ ہوں اور آخری سانس تک پارٹی میں میرا کوئی جانشین نہیں ہوگا۔
مایاوتی نے آکاش کو پارٹی سے بھی نکال دیا تھا
مایاوتی نے تین مارچ کو آکاش آنند کو پارٹی سے بھی نکال باہر کر دیا تھا۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ آکاش کو توبہ کرکے اپنی پختگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ لیکن، آکاش نے جو کام کیا ہے، وہ سیاسی پختگی کے خلاف تھا۔ وہ اپنے سسر کے زیر اثر خود غرض اور مغرور ہو گیا ہے۔
مایاوتی نے 40 دن بعد یعنی 13 اپریل کو آکاش کو معاف کر دیا۔ ابتدا میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ آکاش کو اپنا جانشین نہیں بنائیں گی اور اس کے سسر کی غلطیاں قابل معافی نہیں ہیں۔ لیکن، صرف تین مہینے کے بعد، مایاوتی نے آکاش کو دوبارہ پارٹی کا قومی رابطہ کار بنا دیا۔
آکاش آنند پہلی بار سنہ 2017 میں سیاسی اسٹیج پر آئے
آکاش آنند کو پہلی بار سنہ 2017 میں سہارنپور میں ایک جلسہ عام میں اپنی خالہ اور بی ایس پی سربراہ مایاوتی کے ساتھ اسٹیج پر دیکھا گیا تھا۔ تب سے وہ مسلسل پارٹی کا کام دیکھ رہے تھے اور سنہ 2019 میں انہیں قومی رابطہ کار بنا دیا گیا۔
متعلقہ خبریں:
مایاوتی نے آکاش آنند سے عہدہ اور ذمہ داری واپس کیوں لی، کیا ہیں وجوہات؟
پانچ ماہ بعد ہی مایاوتی نے بھتیجے آکاش آنند کو اپنا جانشین بنانے کا فیصلہ واپس لے لیا
بی ایس پی سپریمو مایاوتی نے ایک بار پھر بھتیجے آکاش آنند کو اپنا جانشین مقرر کر دیا