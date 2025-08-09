نئی دہلی (گوتم دیبرائے) ایک ایسے وقت میں جب سکیل سیل کی بیماری (ایس سی ڈی) پر تشویش بڑھ رہی ہے، سرکاری اعداد و شمار سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اوڈیشہ، مدھیہ پردیش اور گجرات سرفہرست تین ریاستوں میں شامل ہیں جہاں قبائلی علاقوں کی سب سے زیادہ آبادی سکل سیل کی بیماری میں مبتلا ہے۔
ہندوستان بھر کی 17 ریاستوں سے شناخت شدہ سکل سیل کے کل 2,16,118 مریضوں میں سے 96,484 کا تعلق اڈیشہ سے ہے، اس کے بعد مدھیہ پردیش میں 30,762 اور گجرات میں 28,178 ہیں۔
سرکاری اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 8 جولائی 2025 تک، قبائلی اکثریتی 17 شناخت شدہ ریاستوں میں کل 6,04,50,683 لوگوں کی اسکریننگ کی گئی ہے، جن میں سے 2,16,118 کی بیماری سے متاثرہ ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔
سکیل سیل کی بیماری کیا ہے؟
سکل سیل کی بیماری ایک دائمی، واحد جین کی خرابی ہے جو ایک کمزور نظامی سنڈروم کا سبب بنتی ہے جس کی خصوصیت دائمی خون کی کمی، شدید درد اقساط، اعضاء کے انفکشن اور دائمی اعضاء کو نقصان پہنچاتی ہے، جس سے متوقع عمر میں نمایاں کمی واقع ہوتی ہے۔ ایس سی ڈی ایک جینیاتی خون کی خرابی ہے جو مریض کی پوری زندگی کو متاثر کرتی ہے، کیونکہ یہ صحت کی شدید پیچیدگیوں کا باعث بنتی ہے۔
جب کوئی ایس سی ڈی کا شکار ہوتا ہے، تو ان کے خون کے سرخ خلیے (RBC) گول اور لچکدار ہونے کے بجائے غیر معمولی طور پر ہلال یا درانتی کی طرح بن جاتے ہیں۔ درانتی کی شکل کے یہ خلیے جسم میں خون کے بہاؤ کو روک سکتے ہیں، جس سے شدید درد اور صحت کی دیگر سنگین پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ جینیاتی خون کی بیماری ہیموگلوبن کو متاثر کرتی ہے، خون کے سرخ خلیوں میں پروٹین جو پورے جسم میں آکسیجن لے جاتا ہے اس پر اثر ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور مریض کے معیار زندگی کو نمایاں طور پر متاثر کرتا ہے۔
سکل سیل کی بیماری بھارت میں خاص طور پر قبائلی آبادی میں پائی جاتی ہے۔ ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے، معروف ماہر صحت اور سوسائٹی فار ایمرجنسی میڈیسن، انڈیا کے سابق صدر، ڈاکٹر تموریش کول نے کہا کہ سکیل سیل کی بیماری زیادہ تر قبائلی آبادیوں میں پائی جاتی ہے کیونکہ یہ کمیونٹیز تاریخی طور پر ملیریا سے متاثرہ جنگلاتی اور پہاڑی علاقوں میں رہتی ہیں، جہاں سیکل سیل مرض عام ہے۔ جین کے ارتکاز میں اضافہ کی وجہ سے یہ بیماری قبائلی گروہوں میں زیادہ عام ہو گئی۔
ڈاکٹر کول نے کہا "اگرچہ سکیل سیل کی بیماری (SCD) قبائلی گروہوں میں سب سے زیادہ عام ہے، لیکن یہ غیر قبائلی آبادی کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ کلیدی عنصر خاندان میں سکیل سیل جین کی موجودگی ہے۔"
ڈاکٹر کول کے مطابق مہاراشٹر میں کنبی، تیلی اور آگری جیسے وسطی اور مغربی علاقوں میں کچھ غیر قبائلی برادریوں کے ساتھ ساتھ تاریخی طور پر زیادہ ملیریا والے علاقوں سے تعلق رکھنے والی کچھ درج فہرست ذاتیں سے تعلق رکھنے والی افراد میں یہ بیماری زیادہ پھیلتی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ "مخلوط شادیوں سے پیدا ہونے والے بچے، جہاں ایک یا دونوں والدین میں سکل سیل کی خصوصیت ہوتی ہے، وہ بھی خطرے میں ہیں، چاہے والدین میں سے کسی کا تعلق قبائلی برادری سے نہ ہو۔"