آسام میں بلڈوزر کی کارروائی پر مولانا محمود مدنی نے کہا، 'سپریم کورٹ کی ہدایات پر سختی سے عمل کیا جانا چاہیے'

گوہاٹی: ممتاز مسلم تنظیم جمعیۃ علماء ہند (ایم ایم) کے صدر مولانا محمود مدنی نے آسام میں حکومت کی بے دخلی مہم پر اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مہم میں سپریم کورٹ کی طرف سے دی گئی ہدایات پر سختی سے عمل کیا جانا چاہئے۔
مولانا محمود مدنی نے پیر کو آسام میں حکومت کی بے دخلی مہم سے متاثر لوگوں سے ملاقات کی۔ انہوں نے گزشتہ روز گول پاڑہ اور آس پاس کے علاقوں میں بے دخلی سے متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کے بعد منگل کو گوہاٹی میں ایک پریس کانفرنس کی۔ مدنی نے واضح کیا کہ ان کی تنظیم اصولی طور پر بے دخلی کی مخالفت نہیں کرتی ہے۔
مدنی نے مزید کہا کہ وہ بے دخلی کے خلاف نہیں ہیں۔ حکومت کو ترقیاتی منصوبوں کے لیے زمین کی ضرورت ہو سکتی ہے، جیسے سڑک کو چوڑا کرنا یا دیگر عوامی مقاصد۔ لیکن تمام بے دخلیاں قانون کے مطابق کی جانی چاہئیں، خاص طور پر سپریم کورٹ کی ہدایات کے مطابق۔
مدنی نے اس طرح کی بے دخلی مہموں سے متاثر ہونے والے تمام حقیقی ہندوستانی شہریوں کی بحالی کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ بے گھر ہونے والے تمام حقیقی شہریوں کی مناسب طریقے سے بازآبادکاری کی جائے۔ بغیر کسی عمل کے کسی کو بے گھر یا ذلیل نہیں کیا جانا چاہیے۔
وزیر اعلیٰ ہمنتا بسوا سرما کی تنقید پر مدنی نے کیا کہا؟
وزیر اعلیٰ ہمانتا بسوا سرما کی مبینہ طور پر بے دخلی کی مخالفت کرنے پر تنقید کے بارے میں پوچھے جانے پر جمعیت کے سربراہ نے سخت رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ پیر سے آسام میں ہیں۔ اگر وزیر اعلیٰ کو لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی قانون توڑا ہے یا بدامنی پھیلائی ہے تو انہیں ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے تھی۔
مدنی نے یہ بھی الزام لگایا کہ بے دخلی کی کچھ کوششیں منصفانہ اور قانونی فریم ورک کے بجائے نفرت انگیز اور امتیازی انداز میں کی جاتی ہیں۔ آسام حکومت نے حالیہ دنوں میں بے دخلی کی متعدد مہمیں شروع کی ہیں، خاص طور پر سرکاری اور جنگلاتی زمین پر تجاوزات کو نشانہ بنانا۔
انہوں نے کہا کہ ان مہمات کو اکثر سول سوسائٹی گروپس اور اپوزیشن لیڈروں کی طرف سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جو الزام لگاتے ہیں کہ یہ مہمات اقلیتی برادریوں کو بری طرح متاثر کرتی ہیں اور بحالی کے مناسب اقدامات کے بغیر چلائی جاتی ہیں۔ مدنی کا دورہ اور ان کے تبصرے آسام کی حکمرانی میں زمین کے حقوق، نقل مکانی اور مناسب عمل پر ایک نئی بحث کے درمیان آئے ہیں۔
آپ کو بتا دیں کہ آسام کے وزیر اعلیٰ ہمانتا بسوا سرما نے ہفتہ کو کہا تھا کہ آسام پولیس نے 33 دراندازوں کو بنگلہ دیش واپس بھیج دیا ہے۔ شرما نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اس کی تصدیق کی۔ انہوں نے ایکس پر لکھا، '33 نئے دراندازوں کو ان کے آبائی مقام بنگلہ دیش واپس بھیج دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہوشیار رہیں، ہماری بھرپور کوششیں جاری ہیں اور آنے والے دنوں میں یہ مزید تیز ہوں گی۔