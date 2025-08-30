ETV Bharat / bharat

آسام کے وزیراعلیٰ اور مولانا ارشد مدنی کے بیچ کیا ہے تنازعہ، ہمانتا سرما نے کیوں کہا، ارشد مدنی ہیرو سے زیرو بن گئے - HIMANTA BISWA SARMA

سرما نے کہا کہ ان کی حکومت کا مدنی کےخلاف ایک طویل ایجنڈا ہے، ہم آسام کو اسلامی ریاست بنانے کے خیال کے خلاف ہیں۔

مولانا ارشد مدنی
گوہاٹی: آسام کے وزیر اعلیٰ ہمانتا بسوا سرما نے جمعیت علمائے ہند (اے) کے سربراہ ارشد مدنی کو نشانہ بنایا ہے۔ مولانا ارشد مدنی، اسلامی اسکالر اور دارالعلوم دیوبند کے موجودہ پرنسپل ہیں۔ ہمانتا بسوا سرما نے ہفتے کے روز کہا کہ ، ریاست میں بی جے پی کے اقتدار سنبھالنے کے بعد ارشد مدنی ہیرو سے زیرو بن گئے۔

وزیر اعلیٰ دیسپور کے لوک سیوا بھون میں پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا، "2011 میں، جب میں وزیر تعلیم تھا، میں نے پہلی بار ٹی ای ٹی اساتذہ کی بھرتی شروع کی۔ اس وقت ارشد مدنی آسام آئے اور ترون گوگوئی سے کہا کہ وہ بھرتی کا عمل روک دیں"۔

بسوا سرما نے کہا کہ بھرتی ختم ہونے کے بعد مدنی گینگ نے ان کا پیچھا کیا۔ انھوں نے کہا کہ، "میں ان کی وجہ سے کانگریس میں نہیں رہ سکا لیکن میں نے TET اساتذہ کی بھرتی کو روکنے کے ان کے ارادے کو کامیاب نہیں ہونے دیا،" انہوں نے کہا، مدنی نے یہ واضح کیا ہے کہ کانگریس میں ان کے خیالات کو مدنظر رکھا جاتا ہے۔ بسوا سرما نے الزام لگایا، "جمعیۃ علماء اور مدنی جیسے لوگوں کے خیالات کانگریس کے ٹکٹوں کی تقسیم میں کام کرتے ہیں۔ وہ آسام کو کمزور کرنے کا کام کر رہے ہیں،"۔

وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مدنی اور ان کے گینگ کے پاس کبھی بہت طاقت تھی۔ "لیکن بی جے پی کے آنے کے بعد، وہ آسام میں ہیرو سے زیرو پر چلے گئے۔ مدنی 2011 سے میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ مدنی نے ہمیشہ بی جے پی کی مخالفت کی ہے؛ لیکن حال ہی میں ایسے بہت سے لوگ آسام میں باقاعدگی سے آ رہے ہیں جس میں ہرش مندر، حامد اور شاہین باغ سے وابستہ لوگ شامل ہیں۔

وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بی جے پی کافی مضبوط ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ "ہمارا مدنی کے خلاف ایک طویل ایجنڈا ہے۔ ہم آسام کو اسلامی صوبہ بنانے کے خیال کے خلاف کام کریں گے۔"

ایک حالیہ اجلاس میں ارشد مدنی نے دعویٰ کیا تھا کہ انھوں نے اپنے خط میں سونیا گاندھی سے ہمانتا سرما کو الیکشن ٹکٹ نہ دینے کو کہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے قیادت کو متنبہ کیا تھا کہ ہمانتا سرما آر ایس ایس کی ذہنیت رکھتے ہیں۔

