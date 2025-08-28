لکھنؤ/آگرہ: جموں و کشمیر میں قدرتی آفت کی وجہ سے، شمالی ریلوے کے جموں ڈویژن کے تحت کٹھوعہ-مادھب پور اسٹیشنوں کے درمیان پل نمبر-17 کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے کئی ٹرینیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ کئی ٹرینیں متبادل روٹس پر چلائی جائیں گی اور کئی ٹرینوں کے سٹیشن تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ یہ فیصلہ ریلوے نے کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی، آگرہ میں جموں و کشمیر سے کئی ٹرینوں کی منسوخی یا رخ موڑنے کی وجہ سے 5000 سے زیادہ ریزرویشن منسوخ کر دیے گئے ہیں۔
یہ ٹرینیں منسوخ رہیں گی۔
1. 14612 شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا-غازی پور سٹی ایکسپریس جو 28 اگست کو شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا سے چل رہی ہے منسوخ رہے گی۔
2. 28 اگست کو بھاگلپور سے چلنے والی 15097 بھاگلپور-جموتوی ایکسپریس منسوخ رہے گی۔
3. 05194 شہید کیپٹن تشار مہاجن (پٹھانکوٹ) - 27 اگست کو شہید کیپٹن تشار مہاجن (پٹھانکوٹ) سے چلنے والی چھپرا اسپیشل ٹرین کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔
یہ ٹرین کہاں تک منسوخ رہے گی:
27 اگست کو گوہاٹی سے چلنے والی 15653 گوہاٹی-جموتوی ایکسپریس اپنا سفر رڑکی اسٹیشن پر ختم کرے گی۔ یہ ٹرین روڑکی اور جموتوی کے درمیان منسوخ رہے گی۔ یہ فیصلہ ریلوے نے مسافروں کی سہولت کے لیے کیا ہے۔
یہ ٹرین تبدیل شدہ روٹ پر چلے گی:
29 اگست کو جموں توی سے روانہ ہونے والی 15654 جموں توی-گوہاٹی ایکسپریس جموں توی کے بجائے روڑکی سے چلائی جائے گی۔ یہ ٹرین جموں توی اور رڑکی کے درمیان منسوخ رہے گی۔ اس سلسلے میں ریلوے کی جانب سے حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔
جہلم ایکسپریس سمیت تین ٹرینیں منسوخ، 5000 ریزرویشنز منسوخ
ریلوے نے بدھ کو آگرہ سے پنجاب اور جموں و کشمیر جانے والی تین ٹرینوں کو منسوخ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی چھ ٹرینوں کو مختصر کر دیا گیا ہے۔ زیادہ تر ٹرینوں میں پانچ ہزار سے زائد مسافروں نے اپنی بکنگ منسوخ کر دی ہے۔
ان ٹرینوں کو مختصر کر دیا گیا تھا:
نارتھ سنٹرل ریلوے کے آگرہ ریلوے ڈویژن کے پی آر او پراشتی شریواستو نے کہا کہ جموں میں شدید بارش کی وجہ سے، ریلوے نے ترونیولی جنکشن-شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا ایکسپریس کو دہلی جنکشن اسٹیشن پر، پونے-جموتوی جہلم ایکسپریس کو امبالہ جنکشن اسٹیشن پر، ماترا واؤ سنٹرل چنئی ایکسپریس کو امبالا جنکشن اسٹیشن پر بند کر دیا ہے۔ نظام الدین، درگ-شہید کیپٹن تشار مہاجن ادھم پور ایکسپریس حضرت نظام الدین پر، ڈاکٹر امبیڈکر نگر-شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا ایکسپریس نئی دہلی اسٹیشن پر۔ اس کے ساتھ ہی نئی دہلی ریلوے اسٹیشن سے جام نگر-شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا ایکسپریس چلائی گئی۔
ریلوے نے حادثات کے خدشے کے پیش نظر کئی ٹرینوں کا آپریشن روک دیا ہے۔ اس کی وجہ سے بدھ کو ریلوے نے پونے-جموں توی جہلم ایکسپریس، کوٹا جنکشن-ادھم پور ایکسپریس، چنئی-شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا ایکسپریس کو منسوخ کر دیا۔ ایک طرف ریلوے نے ٹرینوں کو منسوخ کیا تو دوسری طرف موسلادھار بارش کی وجہ سے کسی حادثے سے بچنے کے لیے منگل سے بدھ کی درمیانی شب جموں کی طرف جانے والی ٹرینوں میں پانچ ہزار سے زائد ریزرویشن منسوخ کر دیے گئے۔
مزید پڑھیں: جموں کے بانہال اور رامبن علاقوں میں وقفے وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری
ان ٹرینوں کو مختصر کر دیا گیا تھا:
نارتھ سنٹرل ریلوے کے آگرہ ریلوے ڈویژن کے پی آر او پراشتی شریواستو نے کہا کہ جموں میں شدید بارش کی وجہ سے، ریلوے نے ترونیولی جنکشن-شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا ایکسپریس کو دہلی جنکشن اسٹیشن پر، پونے-جموتوی جہلم ایکسپریس کو امبالہ جنکشن اسٹیشن پر، ماترا واؤ سنٹرل چنئی ایکسپریس کو امبالا جنکشن اسٹیشن پر بند کر دیا ہے۔ نظام الدین، درگ-شہید کیپٹن تشار مہاجن ادھم پور ایکسپریس حضرت نظام الدین پر، ڈاکٹر امبیڈکر نگر-شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا ایکسپریس نئی دہلی اسٹیشن پر۔ اس کے ساتھ ہی نئی دہلی ریلوے اسٹیشن سے جام نگر-شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا ایکسپریس چلائی گئی۔