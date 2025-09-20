ETV Bharat / bharat

منی پور میں آسام رائفلز کی گاڑی پر حملہ، دو فوجی ہلاک، کئی زخمی

مسلح افراد نے آسام رائفلز کے اہلکاروں کو امپھال سے بشنو پور ضلع لے جانے والی گاڑی پر گھات لگا کر حملہ کیا۔

many assam rifles jawans killed several injured by unidentified gunmen in manipur Urdu News
منی پور میں آسام رائفلز کی گاڑی پر حملہ (ANI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 20, 2025 at 12:11 AM IST

امپھال، منی پور: منی پور کے بشنو پور ضلع میں جمعہ کی شام مسلح افراد کے ایک گروپ نے آسام رائفلز کی گاڑی پر گھات لگا کر حملہ کیا، جس میں دو فوجی ہلاک اور پانچ دیگر زخمی ہوئے۔ سابق وزیر اعلیٰ این بیرن سنگھ نے RIMS کا دورہ کیا، جہاں آسام رائفلز کے اہلکار زیر علاج ہیں۔

حکام نے بتایا کہ یہ واقعہ ضلع کے نمبول سبل لیکائی علاقے میں شام 5:50 بجے کے قریب پیش آیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ابھی تک کسی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ افسر نے کہا، " بندوق برداروں کے ایک گروپ نے گاڑی پر گھات لگا کر حملہ کیا۔ آسام رائفلز کے اہلکار امپھال سے بشنو پور ضلع جا رہے تھے۔ حملے میں دو فوجی ہلاک اور پانچ دیگر زخمی ہو گئے۔"

دہشت گردوں نے گھات لگا کر حملہ کیا

ریجنل انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز (RIMS) کے ایک اہلکار نے بتایا کہ زخمی فوجیوں کو RIMS لایا گیا ہے۔ محکمہ دفاع کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے، "نامعلوم دہشت گردوں نے منی پور کے ایک غیر مطلع شدہ علاقے میں ایک ہائی وے پر (آسام رائفلز) کے دستے پر گھات لگا کر حملہ کیا۔ حملے میں آسام رائفلز کے دو اہلکار ہلاک اور پانچ دیگر زخمی ہوئے۔ انہیں RIMS میں داخل کرایا گیا ہے اور فی الحال ان کی حالت مستحکم ہے۔ واقعے میں ملوث دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے تلاشی آپریشن جاری ہے۔"

کئی خالی کارتوس برآمد کیے گئے

حکام کے مطابق حملے میں ہلاک ہونے والے فوجیوں کی شناخت نائیک صوبیدار شیام گرونگ اور رائفل مین کیشپ کے طور پر ہوئی ہے۔ یہ مقام دارالحکومت امپھال سے تقریباً 16 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور پولیس اور فرانزک اہلکاروں نے کئی خالی کارتوس برآمد کیے ہیں۔ جائے وقوعہ پر اضافی سکیورٹی فورسز کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ حملہ آوروں کی گرفتاری کے لیے آس پاس کے علاقوں میں سرچ آپریشن جاری ہے۔

زخمی سپاہی N Nongthon نے میڈیا کو بتایا، "تقریباً چار سے پانچ حملہ آوروں نے اچانک ہم پر گولیاں چلا دیں۔ ہم نے فوری طور پر جوابی کارروائی نہیں کی کیونکہ اس سے شہری زخمی ہو سکتے تھے، کیونکہ یہ ویران علاقہ نہیں تھا۔"

آسام رائفلز کے جوانوں نے ڈیوٹی انجام دیتے ہوئے عظیم قربانی دی

اس معاملے پر راج بھون کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق، گورنر اجے کمار بھلا نے سکیورٹی فورسز پر حملے کی مذمت کی، جس میں آسام رائفلز کے دو جوانوں نے اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہوئے عظیم قربانی دی۔ منی پور میں اس وقت صدر راج ہے۔

بیان کے مطابق، "گورنر نے اس واقعے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا اور شہید فوجیوں کے سوگوار خاندانوں سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے قوم کی حفاظت میں ان کی غیر متزلزل حوصلے اور لگن کا اعتراف کیا ہے۔" بیان میں کہا گیا ہے کہ بھلا نے حملے میں زخمی ہونے والے فوجیوں کی جلد صحت یابی کی خواہش کی۔

گھناؤنی کارروائیوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا

اس میں کہا گیا ہے کہ گورنر نے اس بات کا اعادہ کیا کہ تشدد کی ایسی گھناؤنی کارروائیوں کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا اور متنبہ کیا کہ خطے میں امن و استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے ان کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ منی پور میں، مسلح افواج (خصوصی اختیارات) ایکٹ، یا AFSPA، وادی کے پانچ اضلاع کے 13 تھانوں کے علاقوں کو چھوڑ کر پوری ریاست میں نافذ ہے۔ نمبول، جہاں آسام رائفلز کا حملہ ہوا، بشنو پور ضلع میں آتا ہے، جہاں AFSPA لاگو نہیں ہوتا ہے۔

مجرموں کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے: این بیرن سنگھ

منی پور کے سابق وزیر اعلیٰ این بیرن سنگھ نے جمعہ کو بشنو پور ضلع کے نمبول سبل لیکئی علاقے میں دہشت گردانہ حملے میں آسام رائفلز کے دو جوانوں کی موت پر غم کا اظہار کیا۔ اس حملے کو ملک کے لیے ایک "ظالمانہ دھچکا" قرار دیتے ہوئے انہوں نے مرنے والوں کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا اور مجرموں کو سخت ترین سزا دینے کا مطالبہ کیا۔

ہماری قربانیاں ہمیشہ قائم رہیں

"نمبول سبل لیکئی میں 33 ویں آسام رائفلز کے ہمارے بہادر سپاہیوں پر حملے کی خبر سن کر گہرا صدمہ پہنچا ہوں۔ دو فوجیوں کی شہادت اور بہت سے لوگوں کا زخمی ہونا ہم سب کے لیے ایک ظالمانہ دھچکا ہے۔ شہیدوں کے اہل خانہ کے ساتھ میری گہری تعزیت ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے ہماری قربانیاں ہمیشہ قائم رہیں۔" این بیرن سنگھ نے ایکس پر لکھا، "اس گھناؤنے جرم کے مجرموں کو سخت سزا ملنی چاہیے۔"

