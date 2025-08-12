ETV Bharat / bharat

’دہلی میں ایک بھی شیلٹر نہیں، تین لاکھ کتوں کو کہاں رکھیں گے‘ مینکا گاندھی نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر اٹھائے سوال - SUPREME COURT ORDER ON STRAY DOGS

مینکا گاندھی نے سپریم کورٹ کے حکم پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اس فیصلے کو "غصے میں دیا گیا غیر معمولی فیصلہ" قرار دیا۔

مینکا گاندھی نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر سوال اٹھائے (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 12, 2025 at 9:48 AM IST

نئی دہلی، (اے این آئی): سپریم کورٹ کی طرف سے دہلی-این سی آر سے تمام آوارہ کتوں کو آٹھ ہفتوں کے اندر پناہ گاہوں میں منتقل کرنے کے حکم کے بعد، بی جے پی لیڈر اور جانوروں کے حقوق کی کارکن مینکا گاندھی نے اس فیصلے کو "غصے میں دیا گیا ایک غیر معمولی فیصلہ" اور "غیر عملی" قرار دیا ہے۔

مینکا گاندھی نے اے این آئی کو بتایا

’’یہ حکم عملی نہیں ہے، یہ بڑا عجیب فیصلہ ہے، جو غالباً غصے میں دیا گیا ہے، غصے میں کیے گئے فیصلے کبھی سمجھدار نہیں ہوتے…‘‘

انہوں نے خبردار کیا کہ اس حکم پر عمل درآمد لاجسٹک، اقتصادی اور سماجی سطح پر ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ ان کے مطابق نہ تو کوئی سرکاری شیلٹر (پناہ گاہ) موجود ہے اور نہ ہی اتنی جلدی ہزاروں نئے مراکز تعمیر کیے جا سکتے ہیں۔

مینکا گاندھی نے کہا:

"دہلی میں ایک بھی سرکاری پناہ گاہ نہیں ہے، آپ تین لاکھ کتے کہاں رکھیں گے؟ ایک جگہ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ اسے بنانے کی کوشش کریں گے تو اس پر کم از کم 15 ہزار کروڑ روپے خرچ ہوں گے... 3000 نئی جگہیں ڈھونڈنی ہوں گی، وہ بھی جہاں کوئی نہیں رہتا ہے... اور 1.5 لاکھ صفائی کارکنوں کو رکھنا پڑے گا، جس پر کروڑوں کی لاگت آئے گی..."

مینکا گاندھی نے یہ بھی خبردار کیا کہ جب آوارہ کتوں کو پکڑنے کی کوشش کی جائے گی تو مقامی لوگ اور کتوں کو کھلانے والے اس کی مخالفت کریں گے، جس سے ہر گلی میں جھڑپیں ہو سکتی ہیں۔

گفتگو میں مینکا گاندھی کا مزید کہنا تھا کہ

"جب آپ کتوں کو پکڑنے جائیں گے تو ہر گلی میں لڑائی ہوگی، کھانے والے انہیں جانے نہیں دیں گے، پھر سیاسی پارٹیاں اس معاملے پر سیاست کرنا شروع کردیں گی... اور جب دہلی کے کتوں کو ہٹایا جائے گا تو دوسری ریاستوں کے کتے یہاں آنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ یہاں کھانا زیادہ ہوگا... پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ دوبارہ نس بندی مہم چلائیں گے اور سینکڑوں کروڑ خرچ کریں گے؟"

توہین عدالت کی کارروائی

اس سے قبل جسٹس جے بی پارڈیوالا اور آر مہادیون کی بنچ نے کہا کہ تمام علاقوں کو آوارہ کتوں سے پاک کیا جانا چاہیے اور اس میں کوئی سمجھوتہ نہیں ہونا چاہیے۔ عدالت نے واضح کیا کہ اگر کوئی شخص یا ادارہ اس عمل میں رکاوٹ ڈالتا ہے تو اس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے گی۔

ایک خصوصی فورس بنائیں، کارروائی ہر قیمت پر ضروری

عدالت نے ریاستوں اور میونسپل اداروں کو مناسب عملے کے ساتھ کتوں کی (شیلٹر) پناہ گاہیں بنانے اور کتوں کی نس بندی اور ویکسینیشن کو یقینی بنانے کا بھی حکم دیا۔

عدالت نے کہا، "دہلی، گڑگاؤں، نوئیڈا، غازی آباد، MCD اور NMDC کے NCT کو فوری طور پر آوارہ کتوں کو اٹھانے کا عمل شروع کرنا چاہیے، خاص طور پر حساس علاقوں سے، اگر ضروری ہو تو، ایک خصوصی فورس بنائیں، لیکن یہ کارروائی ہر قیمت پر شروع کی جانی چاہیے۔"

