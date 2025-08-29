دربھنگہ: بہار کے دربھنگہ میں ایک شخص کی جانب سے پی ایم مودی کے خلاف مبینہ نازیبا تبصرے کے بعد سیاسی تیز ہو گئی ہے۔ دربھنگہ کے سنگھ واڑا تھانہ حلقے کے بھوپورہ گاؤں کے رہنے والے رفیق عرف راجہ نام کے ایک شخص کو پولیس نے وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف توہین آمیز تبصرہ کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔
ملزم گرفتار
واقعے کی اطلاع ملتے ہی دربھنگہ پولیس نے فوری کارروائی شروع کر دی۔ پولیس نے رات گئے بھوپورہ گاؤں میں چھاپہ مار کر رفیق عرف راجہ کو گرفتار کر لیا۔
کانگریس کے اسٹیج پر پیش آیا واقعہ
یہ واقعہ بیتھولی چوک میں کانگریس کے اسٹیج پر پیش آیا، جہاں رفیق نے مبینہ طور پر وزیر اعظم پر قابل اعتراض تبصرہ کیا۔ اس معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے سمری تھانے میں مقدمہ نمبر 243/25 درج کیا گیا۔
واقعے کے بعد سیاست تیز
اس واقعے نے مقامی سطح پر سیاسی درجہ حرارت کو بڑھا دیا ہے۔ کچھ لوگ اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے ایسے قابل اعتراض بیان کو نامناسب قرار دے رہے ہیں۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر طرح طرح کی بحثیں بھی جاری ہیں۔ کچھ لوگ اسے اظہار رائے کی آزادی سے جوڑ رہے ہیں، جب کہ دوسروں کا خیال ہے کہ عوامی پلیٹ فارم سے ایسی زبان کا استعمال ناقابل قبول ہے۔
سی ایم نتیش کمار کی مذمت
दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस और राजद के मंच से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और उनकी स्व॰ माता जी के विरूद्ध जिस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है वह अत्यंत अशोभनीय है और मैं इसकी निंदा करता हूं।— Nitish Kumar (@NitishKumar) August 29, 2025
دربھنگہ میں مہاگٹھ بندھن کے ایک پروگرام میں وزیر اعظم مودی کے خلاف مبینہ توہین آمیز ریمارکس معاملے میں سی ایم نتیش کمار نے اپنا ردعمل دیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ دربھنگہ میں ووٹر ادھیکار یاترا کے دوران کانگریس اور آر جے ڈی کے پلیٹ فارم سے وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کی آنجہانی والدہ کے خلاف جس طرح کی گالی گلوچ کی گئی، وہ انتہائی غیر مہذب ہے اور میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔
مرکزی وزیر نتیا نند رائے کی شدید مذمت
مرکزی وزیر نتیانند رائے نے اس واقعے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 'وزیر اعظم کی ماں کو گالی دے کر آر جے ڈی اور کانگریس نے بہار اور اس کے وقار کو برباد کر دیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ "ماں سیتا کی توہین کی گئی۔ وزیر اعظم کی ماں کو گالی دے کر آر جے ڈی نے اپنے طرز عمل اور کردار کو ظاہر کر دیا ہے۔ دوسروں کے گھروں میں برتن دھو کر 'شیر بیٹے' نریندر مودی کو جنم دینے والی ماں کے ساتھ بدسلوکی کی گئی ہے۔ ان کی ماں پر قابل اعتراض تبصرے کیے گئے ہیں جو ترقی کی 'بھاگیرتھ' ہیں۔"
#WATCH | पटना, बिहार: केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने दरभंगा में महागठबंधन के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी वाले एक वायरल वीडियो पर कहा, " बिहार सीता माता की धरती है और सीता माता की धरती पर माता का अपमान यह बहुत बड़ी नीचता है। पीएम की… pic.twitter.com/6KwpFJKIGS— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 29, 2025
پولیس ملزم سے پوچھ گچھ میں مصروف
آپ کو بتاتے چلیں کہ پولیس فی الوقت ملزم سے اس حرکت کے محرکات اور حالات جاننے کے لیے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ پولیس حکام نے واضح کیا کہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر سخت کارروائی کی جائے گی چاہے۔
پولیس نے اس معاملے میں سخت قانونی کارروائی کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ڈی ایس پی صدر ایس کے سمن نے ملزم کی گرفتاری کی تصدیق کی ہے۔ سینئر پولیس حکام نے کہا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے اور ایسے واقعات کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔
