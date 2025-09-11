ملک کے کئی شہروں میں ملیریا اور ڈینگو کے کیسز میں اضافہ، ریاستوں کو احتیاطی تدابیر بڑھانے کی ہدایت
مرکزی حکومت نے تمام ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ سے کہا ہے کہ وہ ڈینگو اور ملیریا پر مؤثر طریقے سے احتیاطی تدابیر کو تیز کریں۔
Published : September 11, 2025 at 9:28 PM IST
نئی دہلی: حالیہ دنوں میں ملک بھر میں مختلف مقامات پر ڈینگی اور ملیریا کے معاملات میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ اس کے پیش نظر مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا نے جمعرات کو تمام ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ کو ایک ایڈوائزری جاری کی اور ان پر زور دیا کہ وہ آنے والے مہینوں میں چوکس رہیں اور احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ ڈینگی اور ملیریا پر موثر کنٹرول کے لیے کمیونٹی بیداری کی سرگرمیوں کو تیز کریں۔
ملک میں ڈینگو اور ملیریا کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے منعقدہ میٹنگ کے دوران مرکزی وزیر صحت نڈا نے موجودہ صورتحال اور ڈینگی اور ملیریا کی روک تھام اور کنٹرول کے بڑے چیلنجوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ریاستوں، بلدیاتی اداروں اور کمیونٹیز پر زور دیا کہ وہ خاص طور پر صحت عامہ کے تحفظ اور ویکٹر سے پیدا ہونے والی بیماریوں کو کم کرنے میں ہونے والی پیشرفت کو برقرار رکھنے کے لیے حفاظتی اور کنٹرول کے اقدامات کو تیز کریں خاص طور پر اس ہائی رسک دور میں۔
مرکزی صحت سکریٹری پنیا سلیلا سریواستو اور مرکزی وزارت صحت کے سینئر افسران میٹنگ میں موجود تھے۔
جے پی نڈا نے ویکٹر سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے خلاف فوری اور مربوط کارروائی کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے ریاستی وزیر صحت کو مشورہ دیا کہ وہ ذاتی طور پر صورتحال کا جائزہ لیں اور 20 دنوں کے اندر ایک ایکشن پلان تیار کریں، جبکہ میونسپل کارپوریشنوں، پنچایتوں اور مقامی اداروں سے کمیونٹی بیداری مہم کو تیز کرنے کو کہا۔ نڈا نے کہا کہ مرکزی حکومت کے ماتحت اسپتالوں سمیت تمام اسپتالوں کو مناسب ادویات، تشخیصی سہولیات، بستروں اور مچھروں سے پاک احاطے کو یقینی بنانا چاہیے۔
حالیہ بارشوں کی وجہ سے مچھروں کی افزائش گاہ بننے کی وجہ سے پانی جمع ہونے کے پیش نظر ریاستوں اور مقامی اداروں سے احتیاطی تدابیر بڑھانے کو کہا گیا ہے۔ انٹینسیو انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن اور سوشل میڈیا آؤٹ ریچ کمیونٹی کی شرکت اور ذاتی تحفظ کو فروغ دیتے رہیں گے۔ نڈا نے یہ بھی ہدایت دی کہ ڈینگو کی صورتحال کا قریب سے جائزہ لینے اور پیشگی تیاری کو یقینی بنانے کے لیے خاص طور پر دہلی اور این سی آر کے لیے ایک اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس بھی منعقد کیا جانا چاہیے۔
وزیر صحت نڈا نے کہا، "ملک نے 2015 اور 2024 کے درمیان ملیریا کے معاملات میں 78 فیصد سے زیادہ کمی حاصل کی ہے۔ اس کے علاوہ، 160 اضلاع میں 2022-24 اور 33 کے درمیان ملیریا کے صفر کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔
بڑے شہروں میں ملیریا کے کیسز میں اضافے پر، صحت کی دیکھ بھال کے شعبے کے ماہرین نے کہا کہ اس جان لیوا پرجیوی بیماری میں مقامی طور پر اضافہ دیکھا گیا ہے، خاص طور پر مانسون کے موسم میں، جو اکثر سیلاب اور گیلے حالات سے منسلک ہوتا ہے جو مچھروں کی افزائش کے لیے سازگار ہوتا ہے۔
اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ممبئی، دہلی، نوئیڈا اور غازی آباد جیسے بڑے ہندوستانی شہروں میں ملیریا کے کیسز میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور حکام نے متاثرہ علاقوں میں بڑے پیمانے پر انسداد ملیریا مہم شروع کی ہے۔ دہلی میں اس سال ملیریا کے 264 کیس درج ہوئے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق، غازی آباد میں اس سال اگست تک ملیریا کے 56 کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں، جبکہ نوئیڈا میں ستمبر کے آغاز تک 80 کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔
مہاراشٹر میں اس سال 14 جون تک ملیریا کے 4,471 کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں، جبکہ گزشتہ سال اسی مدت میں 3,954 کیسز ریکارڈ کیے گئے تھے۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ بہار میں پچھلے چار سالوں میں ملیریا کے 8,000 سے زیادہ کیس رپورٹ ہوئے ہیں، جس میں نوادہ (2712)، اورنگ آباد (2052)، گیا (1436) اور جموئی (1514) جیسے اضلاع میں ملیریا کے سب سے زیادہ کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔
معروف ماہر صحت ڈاکٹر تموریش کول نے کہا کہ 2024 میں ڈبلیو ایچ او کے 'ہائی برڈن ٹو ہائی امپیکٹ' (ایچ بی ایچ آئی) گروپ سے ہندوستان کا اخراج ایک اہم سنگ میل تھا، جو کہ ملیریا کے کیسز میں 69 فیصد کمی اور 2017 اور 2023 کے درمیان اموات میں 68 فیصد کمی کو ظاہر کرتا ہے۔
تاہم، ڈاکٹر کول کے مطابق، ملیریا کے کیسز میں حالیہ اضافہ ان فوائد کی نزاکت کو نمایاں کرتا ہے، کیونکہ انتہائی موسم، سیلاب اور ناقص نکاسی آب مچھروں کی افزائش کے لیے جگہ بناتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ مجموعی قومی رفتار مثبت رہتی ہے، لیکن یہ اضافہ مسلسل چوکسی، موافق نگرانی اور صحت کے نظام کے مضبوط ردعمل کی ضرورت پر زور دیتا ہے تاکہ ترقی کو برقرار رکھا جا سکے اور ملیریا کے خاتمے کے ہدف میں پیچھے ہٹنے سے بچا جا سکے۔
ڈاکٹر کول نے کہا کہ اس سال ہندوستان میں ملیریا کے کیسوں میں اضافہ ماحولیاتی اور بنیادی ڈھانچے کے چیلنجوں کے مرکب سے پیدا ہوا ہے۔ سوسائٹی فار ایمرجنسی میڈیسن (انڈیا) کے سابق صدر ڈاکٹر کول نے کہا کہ ابتدائی اور بھاری مانسون کے ساتھ ساتھ سیلاب اور پانی جمع ہونے سے شہری اور دیہی دونوں علاقوں میں مچھروں کی افزائش کے لیے بڑے پیمانے پر جگہیں پیدا ہو گئی ہیں۔ دہلی، ممبئی، پونے اور نوئیڈا جیسے شہروں میں سڑکوں، ہاؤسنگ سوسائٹیوں اور کچی آبادیوں پر پانی بھر جانے کی وجہ سے کیسز میں بہت زیادہ اضافہ دیکھا گیا ہے۔ 2025 میں سیلاب کے ساتھ بھاری اور طویل مانسون کی وجہ سے بڑے پیمانے پر کھلے اور رکے ہوئے گڑھے اور تالاب بن گئے ہیں، جو ایڈز (ڈینگی ویکٹر) کے مقابلے اینوفیلس (ملیریا ویکٹر) کی افزائش کے لیے زیادہ سازگار ہو سکتے ہیں۔ یہ رجحانات موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے مزید پیچیدہ ہیں، جس نے فاسد، بھاری بارشوں اور طویل نمی کی تعدد میں اضافہ کیا ہے، اور ویکٹر کی نشوونما اور ترسیل کو مزید تیز کیا ہے۔
اگرچہ مرکزی وزارت صحت نے ابھی تک اس سال ملیریا کے کیسوں کا ریاستی اعداد و شمار مرتب نہیں کیا ہے، لیکن اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان میں جون 2025 تک ملیریا کے 97995 کیسز اور اسی مدت میں پانچ اموات ریکارڈ کی گئیں۔ 2024 میں 255500 کیسز رپورٹ ہوئے اور 86 اموات ہوئیں جبکہ 2023 میں 227564 کیسز رپورٹ ہوئے اور 83 اموات ہوئیں۔
ڈاکٹر کول نے کہا، "ملیریا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ویکٹر کنٹرول، ذاتی تحفظ، جلد پتہ لگانے اور کمیونٹی کی شمولیت کے مشترکہ نقطہ نظر کی ضرورت ہوتی ہے۔ کلیدی اقدامات میں ٹھہرے ہوئے پانی کو ہٹانا، نکاسی آب کو بہتر بنانا، افزائش کے مقامات یا لاروا کش کا چھڑکاؤ، اور جراثیم کش ادویات کے استعمال کی حوصلہ افزائی کرنا شامل ہیں، تاکہ موذی جراثیم کے علاج کے لیے کیڑے مار ادویات کے استعمال کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ کپڑے اور جالی دار کھڑکیاں اور دروازے خاص طور پر مانسون کے دوران اور اس کے بعد جب انفیکشن سب سے زیادہ ہوتا ہے۔