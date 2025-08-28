نئی دہلی: ایک طویل عرصے سے قومی شاہراہوں پر ٹول پلازہ چلانے والے ٹھیکیداروں کی من مانی کی شکایتیں آرہی ہیں۔ عوامی شکایات اور من مانی طور پر ٹول بوتھ قائم کرنے کے بارے میں عدم اطمینان کے بعد، مرکزی وزارت سڑک ٹرانسپورٹ اور ہائی ویز نے ایک ہدایت جاری کی ہے، جس میں موجودہ ٹول قوانین کی سختی سے تعمیل کرنے کو کہا گیا ہے۔
تمام ہائی وے ڈویلپمنٹ ایجنسیوں کو جاری کردہ نئے سرکلر میں کہا گیا ہے کہ قومی شاہراہوں پر دو ٹول پلازوں کے درمیان کم از کم فاصلہ 60 کلومیٹر سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی لازمی قرار دیا گیا ہے کہ غیر معمولی حالات کے علاوہ میونسپل حدود کے 10 کلومیٹر کے اندر کوئی ٹول بوتھ قائم نہیں کیا جانا چاہیے۔
خلاف ورزی کی متعدد رپورٹس سامنے آئیں
یہ قواعد طویل عرصے سے قومی ٹول پالیسی کا حصہ ہیں، لیکن اس میں بھی بے ضابطگیاں نظر آتی ہیں۔ پچھلے چند مہینوں میں، متعدد رپورٹس سامنے آئی ہیں جہاں ایک دوسرے کے بہت قریب یا شہری علاقوں میں ٹول بوتھ قائم کیے گئے ہیں۔ جو مقررہ اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور عام مسافروں کو تکلیف دینے کا باعث بنتے ہیں۔
منظور شدہ پالیسی کے مطابق ٹول پلازے
سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کی وزارت نے ایک حالیہ ہدایت میں اس بات پر زور دیا ہے کہ فاصلاتی اصولوں کی کسی بھی رعایت کے لیے اب ایسے کسی ٹول پلازہ کو چلانے کی اجازت دینے سے پہلے تفصیلی جواز اور کثیر سطحی منظوری کی ضرورت ہوگی۔
وزارت نے اپنے سرکلر میں کہا، "یہ ضروری ہے کہ ٹول پلازے منظور شدہ پالیسی کے مطابق قائم کیے جائیں تاکہ مسافروں پر غیر ضروری بوجھ سے بچا جا سکے اور ٹول وصولی میں انصاف کو برقرار رکھا جا سکے۔"
ہائی وے حکام کو ہدایات
وزارت نے ہائی وے حکام کو بھی ہدایت کی ہے کہ وہ کسی بھی ہائی وے یا ایکسپریس وے پروجیکٹ کی منصوبہ بندی اور منظوری کے مراحل میں ان اصولوں پر سختی سے غور کریں۔ وزارت نے پالیسی کی خلاف ورزی کرنے والی ایجنسیوں کے خلاف کارروائی کا انتباہ دیا ہے۔
قریب قریب ٹول پلازوں کا جال
سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کی وزارت کا یہ اقدام مقامی لوگوں میں بڑھتی ہوئی عدم اطمینان اور عوامی شکایات کے بعد سامنے آیا ہے، جہاں ایک کے پیچھے ایک قریب قریب ٹول پلازوں اور شہر کی حدود سے قربت نے سفری اخراجات میں اضافہ کیا ہے اور عوامی عدم اطمینان کا سبب بنی ہے۔