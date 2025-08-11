نئی دہلی: انڈیا بلاک کے ممبران پارلیمنٹ کی جانب سے پیر کو دارالحکومت دہلی میں الیکشن کمیشن کے دفتر تک نکالے گئے احتجاجی مارچ میں زبردست ڈرامہ دیکھنے کو ملا۔ اس دوران ترنمول کانگریس کی رکن پارلیمنٹ مہوا موئترا بیچ میں بے ہوش ہوگئیں اور ان کی پارٹی کے ساتھیوں نے ان کی دیکھ بھال کی۔
ٹی ایم سی ایم پی ڈیرک اوبرائن نے میڈیا کو بتایا کہ مہوا احتجاج کے دوران بے ہوش ہوگئیں۔ ایک اور پارٹی لیڈر ساگریکا گھوش نے بھی مائیکرو بلاگنگ سائٹ ایکس پر ان کا ایک ویڈیو شیئر کیا ہے، جس میں اپوزیشن لیڈروں کو مہوا کو ہوا کرتے ہوئے اور ان کا خیال رکھتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو میں اپوزیشن کی جانب سے نعرے بازی بھی سنی جا سکتی ہے۔
اپوزیشن کی نعرے بازی:
لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی کی قیادت میں اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ کے مکر دوار سے الیکشن ہاؤس تک مارچ شروع کیا۔ انہوں نے الیکشن کمیشن پر 2024 کے لوک سبھا انتخابات کے دوران 'ووٹر چوری' کو نظر انداز کرنے کا الزام لگایا اور 'ووٹ چور' کے نعرے لگائے۔
مظاہرے نے بہار میں جاری ووٹر لسٹ کے اسپیشل انٹینسیو ریویژن (SIR) کو بھی نشانہ بنایا گیا، اپوزیشن لیڈروں نے الزام لگایا کہ ایس آئی آر کو ووٹر لسٹ میں ہیرا پھیری کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔
پولیس نے ارکان پارلیمان کو روک دیا:
اس دوران دہلی پولیس نے ارکان پارلیمنٹ کو یہ کہتے ہوئے روک دیا کہ احتجاج کی اجازت نہیں لی گئی۔ کانگریس ایم پی عمران پرتاپ گڑھی نے جوابی حملہ کرتے ہوئے کہا کہ ایسی کوئی اجازت کبھی نہیں دی گئی اور پولیس پر حکومتی ہدایات پر عمل کرنے کا الزام لگایا۔
ڈمپل یادو نے بوتھ پر قبضہ کرنے کا الزام لگایا:
سماج وادی پارٹی کی ڈمپل یادو نے حالیہ اتر پردیش ضمنی انتخابات میں بوتھ پر قبضہ کرنے کا الزام لگایا، جبکہ راشٹریہ جنتا دل (آر جے ڈی) کے منوج جھا نے ایس آئی آر کو دھوکہ دہی قرار دیا اور الیکشن کمیشن پر سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود ڈیٹا روکنے کا الزام لگایا۔
ساتھ ہی کانگریس کے رکن پارلیمنٹ پرمود تیواری نے اس مارچ کا موازنہ مہاتما گاندھی کے ڈانڈی مارچ سے کیا اور کہا کہ اس کا مقصد 'جمہوریت کو بچانا' ہے۔ معلومات کے مطابق، پولیس کی رکاوٹوں کے باوجود، اپوزیشن رہنماؤں نے انتخابی احتساب کے اپنے مطالبے پر عمل کرنے کا عزم کیا۔
