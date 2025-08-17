مہاراشٹر کے گورنر سی پی رادھا کرشنن نائب صدر کے لیے این ڈی اے کے امیدوار

نئی دہلی: بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے اتوار کو مہاراشٹر کے گورنر چندر پورم پونوسوامی رادھا کرشنن کو 9 ستمبر کو ہونے والے آئندہ نائب صدر کے انتخاب کے لیے نیشنل ڈیموکریٹک الائنس کے امیدوار کے طور پر اعلان کیا ہے۔ پارٹی ہیڈکوارٹر میں بی جے پی کے پارلیمانی بورڈ کی میٹنگ میں رادھا کرشنن کے نام کو حتمی شکل دی گئی۔ ان کے نام کا اعلان بی جے پی کے قومی صدر اور مرکزی وزیر جے پی نڈا نے آج یہاں کیا۔ رادھا کرشنن نے 31 جولائی 2024 کو مہاراشٹر کے گورنر کے طور پر حلف لیا تھا۔
#WATCH | Delhi: Maharashtra Governor CP Radhakrishnan will be the NDA's candidate for the Vice Presidential election, says BJP national president and Union Minister JP Nadda pic.twitter.com/VzSJVjoF6p— ANI (@ANI) August 17, 2025
اپنی تقرری سے قبل، انہوں نے تقریباً ڈیڑھ سال تک جھارکھنڈ کے گورنر کے طور پر خدمات انجام دیں۔ جھارکھنڈ کے گورنر کی حیثیت سے، رادھا کرشنن کو صدر جمہوریہ ہند نے تلنگانہ کے گورنر اور پڈوچیری کے لیفٹیننٹ گورنر کے فرائض انجام دینے کے لیے مقرر کیا تھا۔ چار دہائیوں سے زیادہ کے تجربے کے ساتھ، رادھا کرشنن تمل ناڈو کی سیاست اور عوامی زندگی میں ایک قابل احترام نام ہیں۔ 20 اکتوبر 1957 کو تمل ناڈو کے تروپور میں پیدا ہوئے، رادھا کرشنن نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی۔ آر ایس ایس سویم سیوک کے طور پر انہوں کام کیا اور وہ 1974 میں بھارتیہ جن سنگھ کے ریاستی ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن بن گئے۔
1996 میں رادھا کرشنن کو تمل ناڈو میں بی جے پی کا سکریٹری مقرر کیا گیا۔ وہ 1998 میں کوئمبٹور سے پہلی بار لوک سبھا کے لیے منتخب ہوئے تھے۔ وہ 1999 میں دوبارہ لوک سبھا کے لیے منتخب ہوئے تھے۔ ایک رکن پارلیمنٹ کے طور پر اپنے دور میں، انہوں نے پارلیمانی سٹینڈنگ کمیٹی برائے ٹیکسٹائل کے چیئرمین کے طور پر خدمات انجام دیں۔ وہ پارلیمانی کمیٹی برائے پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگز (PSUs) اور کنسلٹیٹیو کمیٹی برائے فنانس کے رکن بھی رہے۔ وہ اسٹاک ایکسچینج اسکینڈل کی تحقیقات کرنے والی پارلیمانی خصوصی کمیٹی کے رکن تھے۔
2004 میں، رادھا کرشنن نے پارلیمانی وفد کے حصہ کے طور پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا۔ وہ تائیوان کے پہلے پارلیمانی وفد کے رکن بھی تھے۔ 2004 اور 2007 کے درمیان، رادھا کرشنن نے تمل ناڈو میں بی جے پی کے ریاستی صدر کے طور پر خدمات انجام دیں۔ اس کردار میں انہوں نے 19,000 کیلومیٹر کی ’رتھ یاترا‘ کی جو 93 دن تک جاری رہی۔ اس یاترا کا انعقاد تمام بھارتی دریاؤں کو جوڑنے، دہشت گردی کے خاتمے، یکساں سول کوڈ کے نفاذ، اچھوت کو دور کرنے اور منشیات کی لعنت سے نمٹنے کے لیے اپنے مطالبات کو اجاگر کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ انہوں نے مختلف وجوہات کی بنا پر مزید دو پدیاترا کی بھی قیادت کی۔
2016 میں، رادھا کرشنن کو کوئر بورڈ، کوچی کے چیئرمین کے طور پر مقرر کیا گیا تھا، اس عہدے پر وہ چار سال تک فائز رہے۔ ان کی قیادت میں بھارت سے کوئر کی برآمدات ہر وقت کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ 2532 کروڑ 2020 سے 2022 تک، وہ کیرالہ کے لیے بی جے پی کے آل انڈیا انچارج تھے۔ 18 فروری 2023 کو رادھا کرشنن کو جھارکھنڈ کا گورنر مقرر کیا گیا۔ اپنے پہلے چار مہینوں میں، اس نے جھارکھنڈ کے تمام 24 اضلاع کا سفر کیا، شہریوں اور ضلعی عہدیداروں سے بات چیت کی۔ ایک شوقین کھلاڑی، رادھا کرشنن ٹیبل ٹینس میں کالج چیمپئن اور لمبی دوری کے بہترین کھلاڑی و رنر تھے۔ کرکٹ اور والی بال سے بھی انہیں گہرا لگاؤ ہے۔
وسیع پیمانے پر سفر کرنے والے رادھا کرشنن نے امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، اسپین، پرتگال، ناروے، ڈنمارک، سویڈن، فن لینڈ، بیلجیم، ہالینڈ، ترکی، چین، ملائیشیا، سنگاپور، تائیوان، تھائی لینڈ، مصر، متحدہ عرب امارات، بنگلہ دیش، انڈونیشیا اور جاپان کا دورہ کیا ہے۔