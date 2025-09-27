فوجداری قانون کی مشینری کو بدلہ لینے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا: سپریم کورٹ
سپریم کورٹ نے اپنے کئی فیصلوں میں دیوانی تنازعات کو فوجداری کارروائی میں تبدیل کرنے کے رجحان کی مذمت کی ہے۔
Published : September 27, 2025 at 7:46 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے مراد آباد، اتر پردیش کے ایک رہائشی کے خلاف دو دہائیوں سے زیادہ پرانے جعلسازی اور دھوکہ دہی کے مقدمے کو خارج کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ فوجداری قانون کا شہری تنازعات کو حل کرنے یا بدلہ لینے کے لیے غلط استعمال نہیں کیا جا سکتا۔
یہ فیصلہ جسٹس بی وی ناگرتھنا اور آر مہادیون کی بنچ نے سنایا۔ 24 ستمبر کو سنائے گئے اپنے فیصلے میں بنچ نے کہا کہ اگر الزامات کو سچ مانا جائے تو بھی وہ واضح طور پر قرض اور ادائیگی سے متعلق ایک تجارتی/معاہدے کے تحت لین دین سے متعلق ہے، جسے فوجداری کا رنگ دیا گیا ہے۔
بنچ نے کہا کہ یہ کیس بھجن لال (1992 کے سپریم کورٹ کے فیصلے) کے زمرے (1) اور (7) کے تحت آتا ہے۔ یعنی جہاں الزامات سے کسی جرم کے واقع ہونے کا انکشاف نہیں ہوتا، اور جہاں کارروائی بدنیتی کے ساتھ کسی غلط مقصد کے لیے شروع کی گئی ہو۔ بنچ نے کہا، "اس طرح کی کارروائی جاری رکھنا قانون کے عمل کا غلط استعمال ہو گا اور اس کے نتیجے میں سیکشن 482 سی آر پی سی کے تحت وارنٹ کو منسوخ کیا جا سکتا ہے۔"
بنچ نے اس بات پر زور دیا کہ اس عدالت نے اپنے متعدد فیصلوں میں دیوانی تنازعات کو فوجداری کارروائی میں تبدیل کرنے کے رجحان کی مذمت کی ہے۔
بنچ نے نوٹ کیا کہ انڈین آئل کارپوریشن بمقابلہ میسرز این ای پی سی انڈیا لمیٹڈ (2006) میں یہ مانا گیا تھا کہ فوجداری قانون کو تجارتی یا معاہدہ کے معاملات میں اسکور طے کرنے کے لیے ایک آلے کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا اور اس طرح کی کارروائی پروسس کے غلط استعمال کے مترادف ہے۔
بنچ نے کہا، "متعدد نظیروں سے یہ واضح ہے کہ قرض کی واپسی اور دستاویزات پر عمل درآمد میں مبینہ جبر سے متعلق تنازع خالصتاً دیوانی نوعیت کا ہے۔ دھوکہ دہی یا جعلسازی کے ضروری عناصر پہلی نظر میں ثابت نہیں ہوتے ہیں۔"
بنچ نے کہا کہ اپیل کنندہ کے پہلے ہی درست کارروائی شروع کرنے کے بعد ایک سے زیادہ ایف آئی آر درج کرنے سے بدنیتی کا اندازہ ہوتا ہے۔
بنچ کے لیے فیصلہ لکھنے والے جسٹس مہادیون نے کہا، "کارروائی کو منسوخ کرنے سے انکار کرتے ہوئے ہائی کورٹ نے بھجن لال اور اس کے بعد کے کیسز میں طے کی گئی نظیر کو لاگو کرنے میں ناکام ہو کر قانونی طور پر غلط ہدایت دی ہے۔"
واضح رہے کہ 22 اکتوبر، سنہ 2019 کو سپریم کورٹ نے الہ آباد ہائی کورٹ کے ذریعے منظور کیے گئے فیصلے کو ایک طرف رکھنے کا فیصلہ کیا۔ بنچ نے سنہ 2003 کی ایف آئی آر اور اس کے نتیجے میں اپریل 2003 کی چارج شیٹ کو منسوخ کر دیا، جو نچلی عدالت میں زیر التواء تھیں۔ بنچ نے یہ فیصلہ انکول سنگھ کی طرف سے دائر اپیل پر سنایا، جس میں ضابطہ فوجداری کی دفعہ 482 کے تحت ان کی درخواست کو خارج کرنے کے ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا۔ انہوں نے چارج شیٹ کے ساتھ ساتھ 2003 کی ایف آئی آر کے نتیجے میں ہونے والی کارروائی کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا۔
اپیل کنندہ کے مطابق، اس کے والد نیترپال سنگھ نے اگست 2000 میں ایک رجسٹرڈ سیل ڈیڈ کے ذریعے عقیل حسین نام کے شخص سے شیر پور مافی، تحصیل بلاری، ضلع مراد آباد میں واقع 8.592 ہیکٹر زمین خریدی تھی۔
خریداری کے بعد اپیل کنندہ کے والد نے اپنے حق میں جائیداد کی تبدیلی کی درخواست دی۔ بیچنے والے عقیل حسین نے تحصیلدار کے سامنے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تاہم، بلاری کے شہر امام نے جائیداد کو ہڑپ کرنے کے مذموم ارادے کے ساتھ، یہ الزام لگاتے ہوئے اعتراض درج کیا کہ زمین قربانی کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ 19 اپریل 2001 کو ایک حکم نامے کے ذریعے، تحصیلدار، بلاری نے اعتراضات کو مسترد کرتے ہوئے اپیل کنندہ کے والد کے حق میں تبدیلی کا حکم دیا۔
بنچ نے نوٹ کیا کہ ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ مختصر مدت کے اندر اپیل کنندہ کے خلاف آٹھ ایف آئی آر درج کی گئیں۔
بنچ نے کہا کہ موجودہ ایف آئی آر میں الزامات کی جڑ یہ ہے کہ مدعی نمبر۔ 2/ شکایت کنندہ نے اپیل کنندہ سے 2,00,000 روپیوں کے قرض کے لیے رابطہ کیا۔ لیکن مبینہ طور پر صرف 1,40,000 روپے دیے گئے۔
بنچ نے نوٹ کیا کہ یہ بھی الزام لگایا گیا تھا کہ مذکورہ لین دین کے سلسلے میں، 09.11.1998 کو شکایت کنندہ کی ملکیت والے پلاٹ کے سلسلے میں فروخت کا معاہدہ کیا گیا تھا، اور یہ کہ اپیل کنندہ کو جواب دہندہ نمبر 2 سے تین چیک موصول ہوئے تھے، جو پیسے کی کمی کی وجہ سے باؤنس ہو گئے تھے۔ بنچ نے کہا کہ اگر تمام الزامات کو مکمل طور پر قبول کر لیا جائے تو بھی یہ بہترین طور پر ایک سول تنازع کو ظاہر کرتے ہیں اور پہلی نظر میں فوجداری مقدمے کے لیے ضروری عناصر کی تشکیل نہیں کرتے۔
