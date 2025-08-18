لکھنؤ، اترپردیش: ملک کے قدیم ترین ریلوے اسٹیشنوں میں سے ایک لکھنؤ اسٹیشن نے یکم اگست کو اپنی تعمیر کے 100 سال مکمل کر لیے۔ انگریزوں نے 100 سال قبل 1923 میں لکھنؤ اسٹیشن کو 70 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا تھا۔ تاہم، اس کی توسیع 1925 میں ہوئی۔ عام زبان میں اسے چارباغ ریلوے اسٹیشن کہا جاتا ہے۔ یہ اسٹیشن بہت سی خصوصیات سے لیس ہے۔ اس کی عظیم الشان عمارت مسافروں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اسٹیشن کے 100 سال مکمل ہونے پر اتوار کو ناردرن ریلوے کی جانب سے ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ ڈویژنل ریلوے منیجر کی طرف سے ایک کتابچہ جاری کیا گیا۔ اس دوران 1925 کے ریلوے اسٹیشن اور آج کے انتہائی جدید ریلوے اسٹیشن کو تصاویر کے ذریعے دکھایا گیا۔
مہاتما گاندھی اور نہرو کی پہلی ملاقات
شمالی ریلوے لکھنؤ ڈویژن کا چارباغ ریلوے اسٹیشن اپنے فن تعمیر، انجینئرنگ اور تاریخ کی وجہ سے دنیا کے منفرد ریلوے اسٹیشنوں میں شمار ہوتا ہے۔ راجپوت، اودھی اور مغل فن تعمیر کا یہ شاندار سنگم آج بھی اپنی عظیم الشان چھتریوں، فنکارانہ گنبدوں اور دیوہیکل بساط کی طرح منفرد چھتوں کے ساتھ وقت کی کسوٹی پر کھڑا ہے۔ 100 سالوں سے یہ اسٹیشن لاکھوں مسافروں کی کہانیوں، ملاقاتوں اور الوداعی واقعات کا گواہ ہے۔ 26 دسمبر 1916 کو چارباغ نے تاریخ کے ایک سنہرے لمحے کا مشاہدہ کیا جب مہاتما گاندھی اور پنڈت جواہر لال نہرو پہلی بار یہاں ملے۔ یہ اسٹیشن برطانوی راج کے دور اور آزادی کی لہر کا گواہ رہا ہے۔ انگریزوں کے دور کے آثار آج بھی محفوظ ہیں۔ ایسٹ انڈیا ریلوے کے مونوگرام کے ساتھ الماری، انگریز دور کا پانی ماپنے والا آلہ، 100 سال پرانا مضبوط لکڑی کا فرنیچر، پلیٹ فارم کی راہداریوں اور دیواروں میں آج بھی ماضی کی خوشبو ہے۔
اسٹیشن میں اب یہی تبدیلی ہو رہی ہے
اس موقع پر شمالی ریلوے لکھنؤ ڈویژن کے منیجر سنیل کمار ورما نے کہا کہ یہ ایک تاریخی لمحہ ہے۔ ناردرن ریلوے کا سب سے خوبصورت اسٹیشن اپنے صد سالہ سال میں داخل ہو گیا ہے۔ ہر روز لاکھوں مسافر اس اسٹیشن پر آتے ہیں اور روزانہ 250 سے زیادہ ٹرینوں سے سفر کرتے ہیں۔ یہ اسٹیشن اپنے اندر پوری تاریخ سمیٹے ہوئے ہے۔ اس اسٹیشن کی خوبصورتی لوگوں کو حیران کر دیتی ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ ریلوے اسٹیشن کے باہر کھڑا شخص اس اسٹیشن کے اندر ہونے والا شور بھی نہیں سن سکتا۔ یہ اسٹیشن اپنے بہترین فن تعمیر کے لیے مشہور ہے۔ 100 سال قبل 70 لاکھ روپے سے تعمیر ہونے والا یہ اسٹیشن جدیدیت کے دور میں داخل ہو چکا ہے۔ مسافروں کی سہولت کے لیے تعمیراتی کام جاری ہے۔ دوسری انٹری کا کام جاری ہے۔ بہت جلد اسے مسافروں کی سہولت کے لیے کھول دیا جائے گا۔
بشپ جارج ہربرٹ نے بنیاد رکھی
چارباغ ریلوے اسٹیشن کا سنگ بنیاد بشپ جارج ہربرٹ نے 1914 میں رکھا تھا۔ یہ نو سال بعد 1923 میں مکمل ہوا۔ جب کہ اس کی توسیع 1925 میں کی گئی۔اس وقت اس اسٹیشن کی عمارت کی تعمیر میں 70 لاکھ روپے سے زائد خرچ ہوئے تھے۔ جیکب ہارنیمین نے اس کا نقشہ بنایا تھا۔ اب اس اسٹیشن کو جدید بنایا جا رہا ہے۔ اسے ایک نئی شکل اور شکل دی جارہی ہے لیکن اسٹیشن کی اہم تاریخی عمارت کو کسی بھی طرح سے چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جارہا ہے بلکہ ثقافتی ورثے کو محفوظ کیا جارہا ہے۔ برطانوی دور کی اس تاریخی عمارت کی خوبصورتی لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسٹیشن کی تزئین و آرائش کی جا رہی ہے لیکن مرکزی عمارت کو جوں کا توں رکھا جائے گا۔
ٹرینوں کی آواز عمارت سے باہر نہیں جاتی
خاص بات یہ ہے کہ اسٹیشن سے روزانہ 250 سے زیادہ ٹرینیں گزرتی ہیں۔ ہارن بہت شور مچاتے ہیں، ٹرینوں کی آواز بھی آتی ہے، لیکن عمارت کے باہر ایک آواز بھی سنائی نہیں دیتی۔ اس کی عمارت پر چھتری کی شکل کے کئی چھوٹے اور بڑے گنبد ہیں جو شطرنج کے پیادوں کی طرح نظر آتے ہیں۔
پرانا ماپنے کا آلہ
اسٹیشن کی عمارت پر آدھے درشن ٹینک ہیں۔ ہر ٹینک کی پانی کی گنجائش 30,000 لیٹر ہے۔ ٹینکیوں میں پانی کی پیمائش کے لیے نئے ماپنے والے آلات نصب کیے گئے ہیں لیکن اسٹیشن ڈائریکٹر کے کمرے کے قریب نصب پرانا پیمائشی آلہ تاحال نصب ہے۔ یہ اب بھی اسی طرح کام کرتا ہے۔ پیمائش کا یہ آلہ انگریزوں کے دور میں نصب کیا گیا تھا اور اتنے سال گزرنے کے بعد بھی یہ بتاتا ہے کہ ٹینکوں میں کتنا پانی ہے۔ آج چارباغ ریلوے اسٹیشن کی مرکزی عمارت میں ایک پارسل ہاؤس بنا ہوا ہے۔ پارسل ہاؤس میں کچھ الماری ایسٹ انڈیا ریلوے کے زمانے کی ہیں۔ ان پر بنایا گیا ایکولوگ ایسٹ انڈیا ریلوے کا ہے۔ یہ الماریاں اب بھی مضبوط ہیں۔ تاہم، وہ اب استعمال نہیں کیا جا سکتا.
|یوپی کے یہ اسٹیشن 100 سال سے زیادہ پرانے ہیں
کانپور سینٹرل اسٹیشن
کانپور سینٹرل ریلوے اسٹیشن انگریزوں نے بنایا تھا۔ 1859 میں پریاگ راج سے کانپور تک ریلوے ٹریک بچھانے کا کام شروع ہوا اور 3 مارچ 1859 کو پہلی ٹرین الہ آباد سے کانپور کے لیے روانہ ہوئی۔ اس میں کل 10 کوچز تھے۔ ان میں اینٹیں اور کنکریاں ڈال کر بھیج دی گئیں۔ ٹرین کی رفتار 10 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ کانپور سنٹرل ریلوے اسٹیشن کو نئی دہلی ریلوے اسٹیشن اور ہاوڑہ جنکشن کے بعد ملک کا تیسرا مصروف ترین ریلوے اسٹیشن سمجھا جاتا ہے۔ اس وقت، یہ ہندوستان کی چوتھی ریلوے لائن تھی جو کانپور اور پریاگ راج کے درمیان 180 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی تھی۔
برطانوی راج کے دوران، کانپور شہر کو اصل میں کاون پور کے نام سے جانا جاتا تھا، لیکن آزادی کے بعد اس کا نام تبدیل کر دیا گیا۔ کانپور سینٹرل ریلوے اسٹیشن کا نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ یہ شہر کے بیچ میں تھا۔ ریلوے کے چیف کمشنر سر آسٹن ہوڈو کیٹی اور افسر جان ایچ ہیریمن نے 16 نومبر 1928 کو کانپور سنٹرل ریلوے اسٹیشن کی بنیاد رکھی۔ سنٹرل اسٹیشن ایک سال، چار ماہ اور 13 دن میں مکمل ہوا۔ اس وقت اس اسٹیشن کی تعمیر پر 19.75 لاکھ روپے خرچ ہوئے تھے۔ 29 مارچ 1930 کو سینٹرل اسٹیشن سے ممبئی تک ٹرینوں کا آپریشن شروع کیا گیا۔
پریاگ راج ریلوے اسٹیشن
166 سال قبل 1859 میں انگریزوں نے اس اسٹیشن کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ اسٹیشن پہلے الہ آباد جنکشن کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اتر پردیش حکومت نے فروری 2020 میں الہ آباد جنکشن کا نام تبدیل کر کے پریاگ راج جنکشن کر دیا۔ یہ ایک ریلوے اسٹیشن ہے جو ہاوڑہ گیا دہلی لائن، ہاوڑہ دہلی مین لائن، پریاگ راج ماؤ گورکھپور مین لائن اور ہاوڑہ پریاگ راج ممبئی لائن پر واقع ہے۔ یہ نارتھ سینٹرل ریلوے زون کا ہیڈکوارٹر ہے۔ پہلی ٹرین 1859 میں پریاگ راج سے کانپور تک چلی تھی۔ 1864 میں پہلی سیدھی ٹرین ہاوڑہ سے دہلی تک چلی تھی۔
آگرہ فورٹ ریلوے اسٹیشن
151 سال قبل، فورٹ ریلوے اسٹیشن اتر پردیش کے شہر آگرہ میں تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ ریلوے اسٹیشن 1874 میں بنایا گیا تھا۔ انگریزوں کے دور میں بنایا گیا آگرہ فورٹ اسٹیشن مالوا راجپوتانہ ریلوے کا ایک حصہ تھا، تب یہ اسٹیشن راجستھان آگرہ اور وسطی ہندوستان کے علاقوں کو ملانے والا ایک بہت اہم مرکز تھا۔ اس اسٹیشن کی تعمیراتی خصوصیت اس کے برآمدے ہیں جو سرخ ریت کے پتھر سے بنے ہیں۔ اس اسٹیشن میں مغل فن تعمیر اور نوآبادیاتی دور کا اثر واضح طور پر نظر آتا ہے۔
آگرہ فورٹ ریلوے اسٹیشن کولکتہ، دہلی ممبئی اور جنوبی ہندوستان کو جوڑنے والا ایک بڑا مرکز رہا ہے۔ ہندوستان کی آزادی سے پہلے آگرہ فورٹ ریلوے اسٹیشن برطانوی فوج اور انتظامیہ کے لیے ایک اہم رسد کا اڈہ تھا۔ آگرہ میں پہلی میٹر گیج ریلوے لائن بھرت پور سے آگرہ فورٹ اسٹیشن تک بچھائی گئی جسے راجپوتانہ ریلوے نے 11 اگست 1873 کو تعمیر کیا تھا۔ سال 1874 میں اس کی لمبائی دہلی سے بندیکوئی تک بڑھا دی گئی۔ آگرہ فورٹ ریلوے اسٹیشن ملک کے ان اسٹیشنوں میں سے ایک تھا جہاں براڈ گیج اور میٹر گیج دونوں لائنیں تھیں۔
