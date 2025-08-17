نئی دہلی / چنئی: ہندوستانی محکمۂ موسمیات (آئی ایم ڈی) نے خلیج بنگال پر کم دباؤ کا علاقہ بننے کی وجہ سے آنے والے دنوں میں اوڈیشہ، آندھرا پردیش، تمل ناڈو سمیت کئی ریاستوں میں شدید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی نے کہا کہ اتوار کے روز خلیج بنگال پر کم دباؤ کا علاقہ بننے کے بعد اگلے چار دنوں میں اوڈیشہ میں شدید بارش کا امکان ہے۔
An upper air cyclonic circulation lay over west central and adjoining northwest Bay of Bengal off south Odisha and north Andhra Pradesh coasts extending upto 9.6 km above mean sea level tilting southwestwards with height, at 0530 hrs IST of today, the 17th August 2025. Under its… pic.twitter.com/EhVJbZH3pM— India Meteorological Department (@Indiametdept) August 17, 2025
محکمۂ موسمیات نے کہا کہ اتوار کی صبح 8.30 بجے کے قریب بننے والا کم دباؤ کا علاقہ اگلے 24 گھنٹوں میں ڈپریشن ('سائیکلونک طوفان') میں بدل جائے گا اور 19 اگست کی صبح جنوبی اوڈیشہ-شمالی آندھرا پردیش کے ساحلوں کو عبور کر لے گا۔ اس کے اثر کی وجہ سے اوڈیشہ کے مختلف حصوں میں چار دنوں تک بھاری بارش کا اندیشہ ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق، پیر کو ملکانگیری، کوراپٹ، نابرنگ پور، کالاہندی اور نواپڈا اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کا امکان ہے۔
ساحلوں پر اوپری ہوا کا چکروات بن گیا
آئی ایم ڈی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، 17 اگست کو صبح 5:30 بجے (ہندوستانی وقت) پر مغربی وسطی اور ملحقہ شمال مغربی خلیج بنگال سے ملحقہ جنوبی اڈیشہ اور شمالی آندھرا پردیش کے ساحلوں پر ایک اوپری ہوا کا چکروات بن گیا ہے، جو سطح سمندر سے 9.6 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے اور اونچائی کے ساتھ جنوب مغرب کی طرف مڑ رہا ہے۔ اس کے زیر اثر اگلے 12 گھنٹوں کے دوران اسی علاقے میں کم دباؤ کا علاقہ بننے کا امکان ہے۔ اس کے بعد، یہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران مغرب-شمال مغرب کی طرف بڑھنے اور ڈپریشن میں تبدیل ہونے اور 19 اگست 2025 کی صبح کے قریب جنوبی اوڈیشہ-شمالی آندھرا پردیش کے ساحلوں کو عبور کرنے کا امکان ہے۔
آندھرا پردیش میں تین دن تک موسلادھار بارش کی پیش گوئی
محکمۂ موسمیات نے کم دباؤ والے علاقے کے اثر سے آندھرا پردیش میں 20 اگست تک بھاری بارش کی بھی پیش قیاسی کی ہے۔ 18 اگست کو آندھرا پردیش کے جنوبی ساحلی آندھرا پردیش کے رائلسیما میں گرج چمک کے ساتھ طوفان اور الگ تھلگ مقامات پر 40-50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔
تمل ناڈو اور پانڈیچیری میں موسلادھار بارش کی پیش گوئی
دوسری طرف، چنئی میں قائم علاقائی موسمیاتی مرکز نے پیش گوئی کی ہے کہ 18 اگست تک خلیج بنگال پر ایک کم دباؤ کا علاقہ بننے کا امکان ہے۔ اس پیش رفت سے آنے والے دنوں میں تمل ناڈو، پانڈیچیری اور کرائیکل میں موسمی حالات متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ محکمۂ موسمیات کے مطابق، پانڈیچیری اور کرائیکل سمیت شمالی اور جنوبی تمل ناڈو کے کئی حصوں میں اتوار کو گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے درمیانی بارش ہونے کا امکان ہے۔
پہاڑی علاقوں میں موسلادھار بارش کی بھی وارننگ
بیان میں کہا گیا ہے کہ "ایک یا دو مقامات پر 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔" محکمۂ موسمیات نے منتخب پہاڑی علاقوں میں موسلادھار بارش کی بھی وارننگ دی ہے۔ عہدیداروں نے کہا، ’’نیل گری ضلع اور کوئمبٹور کے پہاڑی علاقوں میں ایک یا دو مقامات پر بھاری بارش کا امکان ہے۔‘‘ ادھر بحیرۂ عرب میں بھی خراب موسم کا اندیشہ ہے۔ مغرب-وسطی اور ملحقہ جنوب مغربی بحیرۂ عرب، کونکن-گوا کے ساحل اور مشرقی وسطی اور شمال مشرقی بحیرہ عرب سے متصل علاقوں میں 45 سے 55 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کا خدشہ ہے۔
اسی طرح کے حالات کرناٹک اور کیرالہ کے ساحلوں، وسطی اور جنوب مشرقی بحیرۂ عرب اور لکش دیپ جزائر سے ملحق ہونے کا اندیشہ ہے۔ یہاں ہوا کی رفتار 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے، بعض اوقات 65 کلومیٹر فی گھنٹہ تک بھی پہنچ سکتی ہے۔