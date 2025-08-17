ETV Bharat / bharat

خلیج بنگال میں اٹھنے والا 'طوفان'، اوڈیشہ سمیت ان ریاستوں میں شدید بارش کا امکان - HEAVY RAIN FORECAST

خلیج بنگال پر بننے والا کم دباؤ کا علاقہ 'سائیکلونک طوفان' میں تبدیل ہوجائے گا۔ اس کی وجہ سے اوڈیشہ میں شدید بارش ہوسکتی ہے۔

heavy rain forecast for Odisha Tamil Nadu, Puducherry Low pressure area over Bay of Bengal Urdu News
خلیج بنگال میں اٹھنے والا 'طوفان'، اوڈیشہ سمیت ان ریاستوں میں شدید بارش کا امکان (IMD)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 17, 2025 at 4:59 PM IST

5 Min Read

نئی دہلی / چنئی: ہندوستانی محکمۂ موسمیات (آئی ایم ڈی) نے خلیج بنگال پر کم دباؤ کا علاقہ بننے کی وجہ سے آنے والے دنوں میں اوڈیشہ، آندھرا پردیش، تمل ناڈو سمیت کئی ریاستوں میں شدید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی نے کہا کہ اتوار کے روز خلیج بنگال پر کم دباؤ کا علاقہ بننے کے بعد اگلے چار دنوں میں اوڈیشہ میں شدید بارش کا امکان ہے۔

محکمۂ موسمیات نے کہا کہ اتوار کی صبح 8.30 بجے کے قریب بننے والا کم دباؤ کا علاقہ اگلے 24 گھنٹوں میں ڈپریشن ('سائیکلونک طوفان') میں بدل جائے گا اور 19 اگست کی صبح جنوبی اوڈیشہ-شمالی آندھرا پردیش کے ساحلوں کو عبور کر لے گا۔ اس کے اثر کی وجہ سے اوڈیشہ کے مختلف حصوں میں چار دنوں تک بھاری بارش کا اندیشہ ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق، پیر کو ملکانگیری، کوراپٹ، نابرنگ پور، کالاہندی اور نواپڈا اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کا امکان ہے۔

ساحلوں پر اوپری ہوا کا چکروات بن گیا

آئی ایم ڈی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، 17 اگست کو صبح 5:30 بجے (ہندوستانی وقت) پر مغربی وسطی اور ملحقہ شمال مغربی خلیج بنگال سے ملحقہ جنوبی اڈیشہ اور شمالی آندھرا پردیش کے ساحلوں پر ایک اوپری ہوا کا چکروات بن گیا ہے، جو سطح سمندر سے 9.6 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے اور اونچائی کے ساتھ جنوب مغرب کی طرف مڑ رہا ہے۔ اس کے زیر اثر اگلے 12 گھنٹوں کے دوران اسی علاقے میں کم دباؤ کا علاقہ بننے کا امکان ہے۔ اس کے بعد، یہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران مغرب-شمال مغرب کی طرف بڑھنے اور ڈپریشن میں تبدیل ہونے اور 19 اگست 2025 کی صبح کے قریب جنوبی اوڈیشہ-شمالی آندھرا پردیش کے ساحلوں کو عبور کرنے کا امکان ہے۔

آندھرا پردیش میں تین دن تک موسلادھار بارش کی پیش گوئی

محکمۂ موسمیات نے کم دباؤ والے علاقے کے اثر سے آندھرا پردیش میں 20 اگست تک بھاری بارش کی بھی پیش قیاسی کی ہے۔ 18 اگست کو آندھرا پردیش کے جنوبی ساحلی آندھرا پردیش کے رائلسیما میں گرج چمک کے ساتھ طوفان اور الگ تھلگ مقامات پر 40-50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔

تمل ناڈو اور پانڈیچیری میں موسلادھار بارش کی پیش گوئی

دوسری طرف، چنئی میں قائم علاقائی موسمیاتی مرکز نے پیش گوئی کی ہے کہ 18 اگست تک خلیج بنگال پر ایک کم دباؤ کا علاقہ بننے کا امکان ہے۔ اس پیش رفت سے آنے والے دنوں میں تمل ناڈو، پانڈیچیری اور کرائیکل میں موسمی حالات متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ محکمۂ موسمیات کے مطابق، پانڈیچیری اور کرائیکل سمیت شمالی اور جنوبی تمل ناڈو کے کئی حصوں میں اتوار کو گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے درمیانی بارش ہونے کا امکان ہے۔

پہاڑی علاقوں میں موسلادھار بارش کی بھی وارننگ

بیان میں کہا گیا ہے کہ "ایک یا دو مقامات پر 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔" محکمۂ موسمیات نے منتخب پہاڑی علاقوں میں موسلادھار بارش کی بھی وارننگ دی ہے۔ عہدیداروں نے کہا، ’’نیل گری ضلع اور کوئمبٹور کے پہاڑی علاقوں میں ایک یا دو مقامات پر بھاری بارش کا امکان ہے۔‘‘ ادھر بحیرۂ عرب میں بھی خراب موسم کا اندیشہ ہے۔ مغرب-وسطی اور ملحقہ جنوب مغربی بحیرۂ عرب، کونکن-گوا کے ساحل اور مشرقی وسطی اور شمال مشرقی بحیرہ عرب سے متصل علاقوں میں 45 سے 55 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کا خدشہ ہے۔

اسی طرح کے حالات کرناٹک اور کیرالہ کے ساحلوں، وسطی اور جنوب مشرقی بحیرۂ عرب اور لکش دیپ جزائر سے ملحق ہونے کا اندیشہ ہے۔ یہاں ہوا کی رفتار 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے، بعض اوقات 65 کلومیٹر فی گھنٹہ تک بھی پہنچ سکتی ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

نئی دہلی / چنئی: ہندوستانی محکمۂ موسمیات (آئی ایم ڈی) نے خلیج بنگال پر کم دباؤ کا علاقہ بننے کی وجہ سے آنے والے دنوں میں اوڈیشہ، آندھرا پردیش، تمل ناڈو سمیت کئی ریاستوں میں شدید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی نے کہا کہ اتوار کے روز خلیج بنگال پر کم دباؤ کا علاقہ بننے کے بعد اگلے چار دنوں میں اوڈیشہ میں شدید بارش کا امکان ہے۔

محکمۂ موسمیات نے کہا کہ اتوار کی صبح 8.30 بجے کے قریب بننے والا کم دباؤ کا علاقہ اگلے 24 گھنٹوں میں ڈپریشن ('سائیکلونک طوفان') میں بدل جائے گا اور 19 اگست کی صبح جنوبی اوڈیشہ-شمالی آندھرا پردیش کے ساحلوں کو عبور کر لے گا۔ اس کے اثر کی وجہ سے اوڈیشہ کے مختلف حصوں میں چار دنوں تک بھاری بارش کا اندیشہ ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق، پیر کو ملکانگیری، کوراپٹ، نابرنگ پور، کالاہندی اور نواپڈا اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کا امکان ہے۔

ساحلوں پر اوپری ہوا کا چکروات بن گیا

آئی ایم ڈی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، 17 اگست کو صبح 5:30 بجے (ہندوستانی وقت) پر مغربی وسطی اور ملحقہ شمال مغربی خلیج بنگال سے ملحقہ جنوبی اڈیشہ اور شمالی آندھرا پردیش کے ساحلوں پر ایک اوپری ہوا کا چکروات بن گیا ہے، جو سطح سمندر سے 9.6 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے اور اونچائی کے ساتھ جنوب مغرب کی طرف مڑ رہا ہے۔ اس کے زیر اثر اگلے 12 گھنٹوں کے دوران اسی علاقے میں کم دباؤ کا علاقہ بننے کا امکان ہے۔ اس کے بعد، یہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران مغرب-شمال مغرب کی طرف بڑھنے اور ڈپریشن میں تبدیل ہونے اور 19 اگست 2025 کی صبح کے قریب جنوبی اوڈیشہ-شمالی آندھرا پردیش کے ساحلوں کو عبور کرنے کا امکان ہے۔

آندھرا پردیش میں تین دن تک موسلادھار بارش کی پیش گوئی

محکمۂ موسمیات نے کم دباؤ والے علاقے کے اثر سے آندھرا پردیش میں 20 اگست تک بھاری بارش کی بھی پیش قیاسی کی ہے۔ 18 اگست کو آندھرا پردیش کے جنوبی ساحلی آندھرا پردیش کے رائلسیما میں گرج چمک کے ساتھ طوفان اور الگ تھلگ مقامات پر 40-50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔

تمل ناڈو اور پانڈیچیری میں موسلادھار بارش کی پیش گوئی

دوسری طرف، چنئی میں قائم علاقائی موسمیاتی مرکز نے پیش گوئی کی ہے کہ 18 اگست تک خلیج بنگال پر ایک کم دباؤ کا علاقہ بننے کا امکان ہے۔ اس پیش رفت سے آنے والے دنوں میں تمل ناڈو، پانڈیچیری اور کرائیکل میں موسمی حالات متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ محکمۂ موسمیات کے مطابق، پانڈیچیری اور کرائیکل سمیت شمالی اور جنوبی تمل ناڈو کے کئی حصوں میں اتوار کو گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے درمیانی بارش ہونے کا امکان ہے۔

پہاڑی علاقوں میں موسلادھار بارش کی بھی وارننگ

بیان میں کہا گیا ہے کہ "ایک یا دو مقامات پر 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔" محکمۂ موسمیات نے منتخب پہاڑی علاقوں میں موسلادھار بارش کی بھی وارننگ دی ہے۔ عہدیداروں نے کہا، ’’نیل گری ضلع اور کوئمبٹور کے پہاڑی علاقوں میں ایک یا دو مقامات پر بھاری بارش کا امکان ہے۔‘‘ ادھر بحیرۂ عرب میں بھی خراب موسم کا اندیشہ ہے۔ مغرب-وسطی اور ملحقہ جنوب مغربی بحیرۂ عرب، کونکن-گوا کے ساحل اور مشرقی وسطی اور شمال مشرقی بحیرہ عرب سے متصل علاقوں میں 45 سے 55 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کا خدشہ ہے۔

اسی طرح کے حالات کرناٹک اور کیرالہ کے ساحلوں، وسطی اور جنوب مشرقی بحیرۂ عرب اور لکش دیپ جزائر سے ملحق ہونے کا اندیشہ ہے۔ یہاں ہوا کی رفتار 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے، بعض اوقات 65 کلومیٹر فی گھنٹہ تک بھی پہنچ سکتی ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

For All Latest Updates

TAGGED:

LOW PRESSURE AREA BAY OF BENGALODISHA HEAVY RAIN FORECASTINDIA HEAVY RAIN FORECASTHEAVY RAIN ACROSS THE INDIAHEAVY RAIN FORECAST

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.