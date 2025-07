ETV Bharat / bharat

پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کا تیسرا دن، بہار میں SIR کے خلاف اپوزیشن کا ہنگامہ، لوک سبھا اور راجیہ سبھا کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک ملتوی - PARLIAMENT MONSOON SESSION 2025

پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس ( ANI )

By ETV Bharat Urdu Team Published : July 23, 2025 at 10:40 AM IST | Updated : July 23, 2025 at 10:59 AM IST 1 Min Read

LIVE FEED کیا حکمراں پارٹی الیکشن کمیشن کی ترجمان بن گئی ہے؟: منوج جھا بہار میں ایس آئی آر کے معاملے پر آر جے ڈی کے ایم پی منوج جھا نے کہا کہ، ہمیںجو کہنا ہے وہ یہاں اور عدالت میں بھی کہیں گے۔ جب کسی پارٹی کی ہدایت پر ایسا کیا جائے گا تو جمہوریت کا خون بہے گا۔ کیا حکمراں پارٹی الیکشن کمیشن کی ترجمان بن گئی ہے؟ لوک سبھا اور راجیہ سبھا کی کارروائی دوپہر 12 بجے تک ملتوی رہنے کے بعد دوبارہ شروع ہوئی۔ جیسے ہی کارروائی شروع ہوئی دونوں ایوانوں میں اپوزیشن نے بہار میں ووٹر لسٹ کے اسپیشل انٹینسیو ریویژن کی مخالفت میں ہنگامہ شروع کر دیا۔ راجیہ سبھا میں بھی ووٹر لسٹ کے اسپیشل انٹینسیو ریویژن کے خلاف اپوزیشن کا ہنگامہ جاری رہا۔ جس کے بعد لوک سبھا اور راجیہ سبھا کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دی گئی۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا کی کارروائی کا آغاز اپوزیشن کے ہنگامے سے ہوا۔۔ دونوں ایوانوں میں اپوزیشن نے بہار میں ایس آئی آر کی مخالفت میں ہنگامہ کیا۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے اپوزیشن کے ممبران پارلیمنٹ سے امن برقرار رکھنے کی اپیل کی۔ دوسری جانب راجیہ سبھا میں بھی ایس آئی آر کے خلاف اپوزیشن کا ہنگامہ جاری رہا۔ جس کے بعد لوک سبھا اور راجیہ سبھا کی کارروائی دوپہر 12 بجے تک ملتوی کر دی گئی۔ بھارت پاکستان جنگ بندی پر ٹرمپ کے تازہ ترین دعوے پر راہل گاندھی کا رد عمل امریکی صدر ٹرمپ کے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کی ثالثی کے دعوے پر لوک سبھا ایل او پی اور کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے سوال کیا کہ، "وہ اتنی بار کیوں کہہ رہے ہیں؟" بہار میں ووٹر لسٹ کے اسپیشل انٹینسیو ریویژن (SIR) کے خلاف احتجاج لوک سبھا ایل او پی اور کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی سمیت اپوزیشن کے ارکان پارلیمنٹ نے بہار میں انتخابی فہرستوں کی جاری خصوصی گہری نظر ثانی (SIR) کے خلاف پارلیمنٹ کے احاطہ میں احتجاج کیا۔ رینوکا چودھری نے بہار میں ووٹر لسٹ کے معاملے پر بحث کے لیے نوٹس دیا راجیہ سبھا کی رکن پارلیمنٹ رینوکا چودھری نے بہار میں ووٹر لسٹ کے اسپیشل انٹینسیو ریویژن (SIR) کے معاملے پر بحث کے لیے تحریک التواء پیش کی۔ یہ مسئلہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں پر حاوی ہے۔ منگل کو اپوزیشن رہنماؤں نے پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں حکومت کے خلاف احتجاج بھی کیا۔

Last Updated : July 23, 2025 at 10:59 AM IST