پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس: بہار میں ایس آئی آر پر اپوزیشن کا ہنگامہ جاری، لوک سبھا اور راجیہ سبھا کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک ملتوی - PARLIAMENT MONSOON SESSION 2025

پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس ( ANI )

By ETV Bharat Urdu Team Published : July 22, 2025 at 10:17 AM IST | Updated : July 22, 2025 at 11:10 AM IST 1 Min Read

LIVE FEED لوک سبھا اور راجیہ سبھا کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک ملتوی لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں اپوزیشن کا ہنگامہ لگاتار جاری ہے، جس کے چلتے راجیہ سبھا اور لوک سبھا کی کارروائی دوپہر 2 بجت تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اگر جمہوریت میں ووٹر محفوظ نہیں ہے، تو جمہوریت محفوظ نہیں: منوج جھا بہار SIR پر، آر جے ڈی کے رکن پارلیمنٹ منوج جھا نے کہا کہ، اگر جمہوریت میں ووٹر محفوظ نہیں ہے، تو جمہوریت محفوظ نہیں ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کو اس معاملے کو دیکھنا چاہیے۔ نائب صدر جگدیپ دھنکر کے استعفیٰ پر انھوں نے کہا کہ، حکومت کے فیصلوں میں کوئی شفافیت نہیں ہے۔۔ پی ایم مودی نے اس پر کوئی ردعمل نہیں دیا، یہ بھی چونکا دینے والا ہے۔ اپوزیشن کا بہار ایس آئی آر کے خلاف احتجاج بہار میں ایس آئی آر (اسپیشل انٹینسیو ریویو ) مشق کے معاملے پر پارلیمنٹ کے مکر دوار پر اپوزیشن کے اراکین کا احتجاج۔ ایوان کی کارروائی دوپہر 12 بجے تک ملتوی پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کا آج دوسرا دن بھی ہنگامے سے شروع ہوا ہے۔ دونوں ایوانوں میں اپوزیشن کے ہنگامے کے چلتے لوک سبھا اور راجیہ سبھا کی کارروائی کو دوپہر 12 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ نائب صدر کے استعفے پر کانگریس رکن پارلیمنٹ گورو گوگوئی کا رد عمل نائب صدر کے استعفیٰ پر سیاست گرم ہو گئی ہے۔ اپوزیشن اس معاملے پر سوالات اٹھا رہی ہے۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ گورو گوگوئی نے کہا، 'نائب صدر کا استعفیٰ اچانک اور بدقسمتی ہے، کیونکہ جس طرح وہ کل میٹنگوں کی صدارت کر رہے تھے، اور آج بھی، راجیہ سبھا میں ان کی بزنس ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ تھی۔ اس لیے ہم ان کی اچھی صحت کی خواہش کرتے ہیں، لیکن کہیں کہیں ایسا لگتا ہے کہ مرکزی حکومت اور نائب صدر کے درمیان تعلقات پہلے جیسے نہیں ہیں۔ کیونکہ کل کی بی اے سی میٹنگ میں مرکزی وزیر بھی موجود نہیں تھے۔ ابھی تک وزیر اعظم مودی کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا ہے۔ ہم مرکزی حکومت سے یہ بھی وضاحت چاہتے ہیں کہ کیا انہیں پہلے سے معلوم تھا کہ نائب صدر اپنی صحت کی وجہ سے استعفیٰ دینے والے ہیں، اور اگر وہ نہیں جانتے تھے تو پھر ایسی کنفیوژن کیوں؟ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں۔' سب سے بڑا مسئلہ آپریشن سندور پر ٹرمپ کے بیانات ہیں: سنجے سنگھ عآپ کے رکن پارلیمنٹ سنجے سنگھ کا کہنا ہے، اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ آپریشن سندور پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات ہیں، جو ہندوستان کی توہین کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کو پارلیمنٹ میں پوزیشن واضح کرنی چاہیے۔۔بہار میں ووٹر لسٹوں کی اسپیشل انٹینسیو ریویژن (SIR) کے نام پر کی جا رہی سیاسی سازش کو روکنا چاہیے..." جسٹس یشونت ورما کے خلاف مواخذے کی تحریک پر، انھوں نے کہا کہ "عآپ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں اس کی حمایت کر رہی ہے" بہار میں انتخابات سے متعلق ایس آئی آر کے عمل پر بحث کا مطالبہ راجیہ سبھا کے رکن پارلیمنٹ اکھلیش پرساد سنگھ نے رول 267 کے تحت بزنس ملتوی کرنے کا نوٹس دیا ہے۔ بہار میں انتخابات سے قبل الیکشن کمیشن کے ذریعہ کئے گئے اسپیشل انٹینسیو ریویژن (SIR) کے عمل سے پیدا ہونے والے خدشات پر بحث کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے اقدامات سے غریب اور پسماندہ لوگوں کے ایک بڑے حصے کے ووٹ کے حق سے محروم ہونے کے سنگین خدشات پیدا ہوتے ہیں۔

