مانسون اجلاس 2025: آج بھی دونوں ایوانوں میں بہار SIR پراپوزیشن کا ہنگامہ، پارلیمنٹ احاطہ میں بھی احتجاج - PARLIAMENT MONSOON SESSION 2025

پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس ( ANI )

By ETV Bharat Urdu Team Published : July 25, 2025 at 10:53 AM IST | Updated : July 25, 2025 at 10:59 AM IST 1 Min Read

LIVE FEED ایوان کی کارروائی چلانے کے لیے اوم برلا کی کوشش لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے ایوان کے کام کاج پر تبادلہ خیال کے لیے تمام پارٹیوں کے لیڈروں کی میٹنگ بلائی۔ اجلاس میں اتفاق رائے تک پہنچنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اداکار کمل ہاسن نے راجیہ سبھا کے رکن کی حیثیت سے حلف لیا مکل نیدھی میم کے سربراہ اور اداکار کمل ہاسن نے تمل میں راجیہ سبھا کے رکن کی حیثیت سے حلف لیا۔ لوک سبھا کی کارروائی دوپہر دو بجے تک کے لیے ملتوی لوک سبھا کی کارروائی جیسے ہی شروع ہوئی، اپوزیشن کے ممبران پارلیمنٹ نے بہار ایس آئی آر کے معاملے میں بحث کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج شروع کر دیا۔ ہنگامے کے چلتے لوک سبھا اسپیکر نے ایوان کی کارروائی دوپہر دو بجے تک کے لیے ملتوی کر دی۔ کانگریس ایم پی اور لوک سبھا ایل او پی راہل گاندھی اور پارٹی ایم پی پرینکا گاندھی واڈرا، دیگر ہندوستانی بلاک ایم پیز کے ساتھ، علامتی طور پر SIR کو پھاڑ کر کوڑے دان میں پھینک رہے ہیں۔ بہار SIR کے خلاف انڈیا بلاک کا احتجاج انڈیا بلاک کے ممبران پارلیمان نے پارلیمنٹ کے احاطے میں بہار میں کی جانے والی اسپیشل انٹینسیو ریویژن ایکسرسائز (SIR) کے خلاف احتجاج کیا اور نعرے لگائے۔

Last Updated : July 25, 2025 at 10:59 AM IST