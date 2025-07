ETV Bharat / bharat

آج سے پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس، پی ایم مودی نے آپریشن سندور کو بتایا کامیاب آپریشن، اپوزیشن کئی ایشوز پر حکومت کو گھیرنے کے لیے تیار - PARLIAMENT MONSOON SESSION 2025

پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس ( ANI )

By ETV Bharat Urdu Team Published : July 21, 2025 at 10:29 AM IST | Updated : July 21, 2025 at 10:38 AM IST 1 Min Read

LIVE FEED دنیا نے بھارت کی فوجی طاقت کو دیکھا، آپریشن سندور پوری طرح کامیاب رہا: پی ایم مودی مانسون اجلاس کے آغاز سے قبل وزیراعظم نریندر مودی نے میڈیا سے خطاب کیا۔ پی ایم مودی نے اپنے خطاب میں آپریشن سندور سے متعلق کہا کہ، دنیا نے بھارت کی فوجی طاقت کو دیکھا۔ فوج نے اپنا ہدف حاصل کیا۔ پی ایم مودی نے کہا کہ، آپریشن سندور پوری طرح کامیاب رہا۔ صرف 22 منٹ میں دہشت گرد زمین دوز ہو گئے۔ لوک سبھا اسپیکر برلا کا سیشن سے پہلے ممبران پارلیمنٹ کو اہم پیغام لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے اہم مانسون اجلاس کے آغاز سے قبل اراکین پارلیمنٹ کو بڑا پیغام دیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا کہ 18ویں لوک سبھا کا 5واں مانسون اجلاس آج سے شروع ہو رہا ہے۔ جمہوریت کے اس مقدس مندر میں قومی مفادات کے تحفظ کے لیے سب کا اجتماعی کردار اہم ہے۔ انہوں نے پارلیمنٹ کے تمام اراکین پر زور دیا کہ وہ ایوان کے ہموار کام، تعمیری بحث اور صحت مند جمہوری بحث میں تعاون کریں۔

Last Updated : July 21, 2025 at 10:38 AM IST