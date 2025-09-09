بھارت کے نئے نائب صدر چندراپورم پوننوسامی رادھاکرشنن کی زندگی اور کیریئر پر ایک نظر
Published : September 9, 2025 at 7:32 PM IST
چندراپورم پوننوسامی رادھاکرشنن بھارت کے 17ویں نائب صدر منتخب ہوئے۔ نیشنل ڈیموکریٹک الائنس (این ڈی اے) نے اس اہم عہدے کے لیے سی پی رادھاکرشنن کو امیدوار بنایا تھا۔ قبل ازیں وہ مہاراشٹر کے گورنر کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ اس کے علاوہ وہ تلنگانہ کے گورنر اور پڈوچیری کے لیفٹیننٹ گورنر بھی رہ چکے ہیں۔
چندرپورم پوننوسامی رادھا کرشنن تمل ناڈو کے تروپور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے توتوکوڈی کے وی او چدمبرم کالج سے بیچلر آف بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری حاصل کی۔ طالب علمی کے زمانے میں وہ ٹیبل ٹینس کے چیمپئن بھی رہ چکے ہیں۔ تمل ناڈو کی سیاست اور عوامی زندگی میں سی پی رادھا کرشنن کا نام چار دہائیوں سے زیادہ کے تجربے کے ساتھ ایک معزز مقام رکھتا ہے۔
رادھا کرشنن نے 17 سال کی عمر میں بھارتیہ جن سنگھ اور راشٹریہ سویم سیوک سنگھ (آر ایس ایس) میں شمولیت اختیار کی۔ ان کا باقاعدہ سیاسی سفر 1974 میں شروع ہوا، جب وہ جن سنگھ کی ریاستی ایگزیکٹو کمیٹی کے لیے منتخب ہوئے۔ یہ ان کے طویل سیاسی سفر کا آغاز تھا۔
رادھا کرشنن نے 1998 اور 1999 میں کوئمبٹور سے لوک سبھا کے رکن کے طور پر دو بار کامیابی حاصل کی۔ 1998 کی ان کی جیت خاص طور پر قابل ذکر تھی، کیونکہ وہ تمل ناڈو میں اے آئی اے ڈی ایم کے، کے ساتھ اتحاد کے بعد بی جے پی کے تین جیتنے والے امیدواروں میں سے ایک تھے۔
وہ پارلیمانی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے ٹیکسٹائل کے چیئرمین رہے۔ اس کے علاوہ، وہ پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگز (PSUs) کی پارلیمانی کمیٹی اور فنانس کی مشاورتی کمیٹی کے رکن بھی رہے۔ انہوں نے اسٹاک ایکسچینج اسکینڈل کی تحقیقات کرنے والی پارلیمانی خصوصی کمیٹی کے رکن کے طور پر بھی خدمات انجام دیں۔
2004 میں، وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بھارتی قانون ساز وفد کا حصہ تھے۔ وہاں انہوں نے آفات سے نمٹنے اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کے بارے میں بات کی۔ 2004 سے 2007 تک وہ تمل ناڈو میں بی جے پی کے ریاستی صدر رہے۔ اس دوران انہوں نے سماجی اور ماحولیاتی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے 19,000 کلومیٹر کی "رتھ یاترا" نکالی، جو 93 دنوں تک جاری رہی۔ اس یاترا کا مقصد تمام بھارتی دریاؤں کو جوڑنے، دہشت گردی کے خاتمے، یکساں سول کوڈ کے نفاذ، اچھوت پن کو ختم کرنے اور منشیات کے خطرے سے نمٹنے کے مطالبات کو اجاگر کرنا تھا۔ انہوں نے مختلف مقاصد کے لیے مزید دو پد یاتراؤں کی بھی قیادت کی۔
2016 میں، رادھا کرشنن کو کوچی میں کوئر بورڈ کا چیئرمین مقرر کیا گیا، یہ عہدہ انہوں نے چار سال تک سنبھالا۔ ان کی قیادت میں، بھارت سے کوئر کی برآمدات 2532 کروڑ روپے کی ریکارڈ بلندی پر پہنچ گئیں۔ 2020 سے 2022 تک، وہ کیرالہ کے لیے بی جے پی کے آل انڈیا انچارج رہے۔
فروری 2023 میں، وزیر اعظم نریندر مودی نے رادھا کرشنن کو جھارکھنڈ کا گورنر مقرر کیا۔ جھارکھنڈ کے گورنر کے طور پر، رادھا کرشنن کو صدر ہند نے تلنگانہ کے گورنر اور پڈوچیری کے لیفٹیننٹ گورنر کے فرائض انجام دینے کے لیے بھی مقرر کیا تھا۔ یہ ان کی صلاحیتوں اور تجربے پر اعتماد کا مظہر تھا۔ اپنے پہلے چار مہینوں میں، انہوں نے مقامی رہنماؤں اور رہائشیوں سے بات چیت کے لیے تمام 24 اضلاع کا دورہ کیا۔ جولائی 2024 میں وہ مہاراشٹر کے گورنر بنے۔ 31 جولائی 2024 کو، شری سی پی رادھا کرشنن نے مہاراشٹر کے گورنر کے طور پر حلف اٹھایا۔
اسی وقت انہیں تلنگانہ کا گورنر اور پڈوچیری کا لیفٹیننٹ گورنر بھی مقرر کیا گیا۔ انہوں نے جولائی 2024 تک ان عہدوں پر خدمات انجام دیں، جب انہوں نے اپنے جانشینوں کو چارج سونپا۔ ان کی یہ خدمات ان کے وسیع انتظامی تجربے کی عکاسی کرتی ہیں۔
انہوں نے دنیا کے کئی ممالک کا سفر کیا ہے، جن میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، اسپین، پرتگال، ناروے، ڈنمارک، سویڈن، فن لینڈ، بیلجیم، ہالینڈ، ترکی، چین، ملائیشیا، سنگاپور، تائیوان، تھائی لینڈ، مصر، متحدہ عرب امارات، بنگلہ دیش، انڈونیشیا اور جاپان شامل ہیں۔ یہ وسیع سفری تجربہ انہیں مختلف ثقافتوں اور عالمی امور کی گہری سمجھ فراہم کرتا ہے۔
رادھا کرشنن ایک شوقین کھلاڑی بھی ہیں۔ وہ کالج میں ٹیبل ٹینس کے چیمپئن اور ایک طویل فاصلے کے رنر تھے۔ انہیں کرکٹ اور والی بال بھی پسند تھا۔
9 ستمبر کو نائب صدر انتخاب میں رادھا کرشنن نے شاندار کامیابی حاصل کی۔ ان کا ملک کے 15ویں نائب صدر کے طور پر انتخاب عمل میں آیا۔ قبل ازیں نائب صدر جگدیپ دھنکھڑ کے صحت کے مسائل کی وجہ سے اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کے بعد یہ عہدہ خالی ہوگیا تھا۔