بھارت میں مکمل چاند گرہن، ملک بھر میں سرخ چاند نظر آیا، بلڈ مون کی تصاویر دیکھیں

چاند گرہن اور سورج گرہن اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو قادرِ مطلق اللہ تعالیٰ سورج سے روشنی دیتا ہے اور چاند سے چاندنی دیتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ ان کو ماند کردینے پر بھی قادر ہے۔

چاند گرہن کا منظر (ETV Bharat)
Published : September 8, 2025 at 10:35 AM IST

حیدرآباد، تلنگانہ: سال 2025 کا دوسرا چاند گرہن 7 ستمبر (اتوار) کی رات ملک بھر میں نظر آیا۔ یہ مکمل چاند گرہن تھا جو رات 9 بج کر 58 منٹ پر شروع ہوا اور 8 ستمبر کی رات 1 بج کر 26 منٹ پر ختم ہوا۔ فلکیاتی نقطۂ نظر سے یہ ایک خاص نظارہ تھا کیونکہ اس دوران چاند سرخی مائل نظر آیا جسے عرف عام میں 'بلڈ مون' کہا جا رہا ہے۔

اس طرح کی کوئی بات قرآن وحدیث سے ثابت نہیں ہے کہ حاملہ عورتیں آگ سے دور رہیں اور گھر سے باہر نہ نکلیں اور چھری وغیرہ کا استعمال نہ کریں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے؟ یہ سب لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، سورج گرہن یا چاند گرہن کے وقت مرد وعورت ہر ایک کے لیے عام نفل نماز کی طرح دو رکعت نماز پڑھنا اور دعا واستغفار کرنا مسنون ہے اور بہتر ہے کہ نماز میں قرأت لمبی (مثلاً سورہٴ بقرہ کی مقدار کے برابر) کی جائے، اس کے بعد اس وقت تک دعا کی جائے جب تک کہ ”گرہن“ ختم ہوجائے۔

اسلامی نقطۂ نظر سے چاند گرہن کی اہمیت

چاند گرہن اور سورج گرہن اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو قادرِ مطلق اللہ تعالیٰ سورج سے روشنی دیتا ہے اور چاند سے چاندنی دیتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ ان کو ماند کردینے پر بھی قادر ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں آپ ﷺ کے صاحب زادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد سورج گرہن ہوگیا، اس زمانے میں لوگوں کا خیال یہ تھا کہ سورج گرہن کسی بڑے آدمی کی وفات یا پیدائش کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ ﷺ کے بیٹے کی وفات پر ہوا تو آپﷺ نے اس عقیدے کی نفی فرمائی۔

چاند گرہن اور سورج گرہن کو دیکھو تو ذکرِ الٰٰہی اور دعا واستغفار کی طرف دوڑو

"بخاری شریف" میں ہے کہ "حضرت ابوبردہ، حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ سورج گرہن ہوا تو نبی ﷺ اس طرح گھبرائے ہوئے کھڑے ہوئے جیسے قیامت آ گئی، آپ ﷺ مسجد میں آئے اور طویل ترین قیام و رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھی کہ اس سے پہلے آپ ﷺ کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا تھا اور آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جو اللہ بزرگ و برتر بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت اور حیات کے سبب سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، جب تم اس کو دیکھو تو ذکرِ الٰہی اور دعا واستغفار کی طرف دوڑو“۔

لہٰذا چاند گرہن اور سورج گرہن کے وقت ہمیں تعلیماتِ نبویہ علیٰ صاحبہا الصلٰوات والتسلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر نماز، دعا اور استغفار میں مشغول ہونا چاہیے۔

ہندو نقطۂ نظر سے چاند گرہن کی اہمیت

ماہر نجوم منیشا کوشک کے مطابق چاند گرہن کو ہندو مذہب میں اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ مذہبی عقائد کے مطابق اس وقت منفی قوتیں (شیطانی قوتیں) زیادہ کارگر ہوتی ہیں جس کی وجہ سے نیک کاموں، عبادات اور نیک اعمال پر پابندی عائد ہوتی ہے۔ یہ خود شناسی، سادھنا اور تحمل کا وقت ہے۔

سال کا دوسرا اور آخری مکمل چاند گرہن کل رات اس وقت شروع ہوا تھا جب رات کے 9 بج کر 58 منٹ ہوئے تھے۔ اس گرہن کے دوران چاند نے سرخ رنگ اختیار کیا جسے بلڈ مون کہا جاتا ہے۔ یہ حیرت انگیز نظارہ بھارت سمیت کئی ممالک میں دیکھا گیا جس نے آسمان کو جادوئی لالی میں رنگ دیا۔

کیرالہ میں چاند گرہن کا حیرت انگیز 'بلڈ مون' منظر

ترواننت پورم، کیرالہ: چاند گرہن کے مکمل مرحلے میں چاند کا حیرت انگیز سرخ رنگ نظر آنا شروع ہوا ہے۔

ہندو عقیدے کے مطابق چاند گرہن کے بعد کیا کرنا چاہیے؟

  1. کھانے کی اشیاء پر گنگا کا پانی چھڑکیں: کھانے کی اشیاء پر گنگا کا پانی چھڑکیں۔
  2. مندر جائیں اور پوجا کریں: بھگوان کے درشن کریں اور آشیرواد حاصل کریں۔
  3. غسل کریں: چاند گرہن ختم ہونے کے بعد غسل کرنا مبارک سمجھا جاتا ہے۔
  4. گنگا کا پانی چھڑکیں: گھر کے ہر کونے میں گنگا کا پانی چھڑکیں۔
  5. دیوتاؤں کو غسل دیں: گھر کے دیوتاؤں کو غسل دیں۔

'بلڈ مون' کا حیرت انگیز نظارہ

چاند گرہن کی مکمل حالت میں چاند سرخ ہو گیا۔ جب چاند گرہن اپنی پوری حالت کو پہنچتا ہے تو آسمان پر ایک حیرت انگیز اور دلفریب نظارہ نمودار ہوتا ہے جسے 'بلڈ مون' کہا جاتا ہے اور چاند سرخ نظر آنے لگتا ہے۔

گوہاٹی میں چاند گرہن

گوہاٹی میں مکمل چاند گرہن جاری ہے، جہاں لوگ 'بلڈ مون' کا حیرت انگیز نظارہ دیکھ رہے ہیں۔

تھائی لینڈ میں چاند گرہن کے دوران آسمان پر سرخ چاند نظر آیا

تھائی لینڈ میں آج چاند گرہن کا حیرت انگیز نظارہ دیکھا جا رہا ہے جس میں چاند کو ’بلڈ مون‘ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔

چاند گرہن کی ابتدائی تصاویر ناسا نے شیئر کیں

ناسا نے چاند گرہن کے آغاز کے پہلے چند گھنٹوں کی تصاویر پوسٹ کی ہیں۔

رانچی میں 'بلڈ مون' کا منظر، چاند گرہن کے دوران آسمان پر سرخ چاند

چاند گرہن کے دوران جھارکھنڈ کے شہر رانچی میں بھی 'بلڈ مون' کا حیرت انگیز نظارہ دیکھنے کو ملا جسے لوگ آسمان پر دیکھ رہے ہیں۔

جے پور میں چاند گرہن کا منظر، آسمان پر 'بلڈ مون' نظر آنے لگا

راجستھان کے شہر جے پور میں بھی چاند گرہن کا نظارہ آسمان پر نظر آیا اور لوگوں نے اسے بڑے تجسس سے دیکھا۔

دوارکا، دہلی میں چاند گرہن 'بلڈ مون' کا نظارہ

’بلڈ مون‘ کا نظارہ ابدارالحکومت دہلی کے دوارکا علاقے میں نظر آیا، اور دہلی-این سی آر کے کئی دیگر علاقوں میں بھی چاند سرخ ہو گیا تھا۔

ترواننت پورم میں چاند سرخ ہوگیا، ’بلڈ مون‘ کا حیرت انگیز نظارہ

کیرالہ کے شہر ترواننت پورم میں چاند سرخ ہو گیا ہے اور آسمان پر 'بلڈ مون' کا حیرت انگیز نظارہ صاف دکھائی دے رہا ہے۔

کولکتہ میں چاند گرہن کا دلکش منظر

کولکتہ میں چاند گرہن کا حیرت انگیز نظارہ دیکھا گیا۔

نجومی انیرودھ کمار مشرا نے چاند گرہن کو ناشائستہ اور منحوس قرار دیا

نجومی انیرودھ کمار مشرا نے ٹوئٹر پر ایک ٹویٹ میں خبردار کیا تھا کہ اتوار کی رات کا چاند گرہن ناشائستہ اور نحوست ہوگا۔ انہوں نے بیمار، حاملہ اور ذہنی طور پر بیمار افراد کو چاند گرہن دیکھنے سے گریز کرنے کا مشورہ دیا تھا۔

حیدرآباد میں چاند گرہن کا منظر

حیدرآباد میں مکمل چاند گرہن کا جزوی مرحلہ جب شروع ہوا تھا تو مطلع بالکل صاف تھا۔

