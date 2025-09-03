منڈی، ہماچل پردیش: ریاست ہماچل پردیش میں مسلسل بارش کے درمیان حادثات کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ منڈی ضلع کے سندر نگر سب ڈویژن کے جنگم باغ میں منگل کی شام تقریباً 6.30 بجے پہاڑی سے اچانک بھاری لینڈ سلائیڈنگ ہوئی۔ پہاڑی کے ایک حصہ میں شگاف پڑ کر دو مکانات پر گرا۔ ملبہ گرنے سے دو مکانات زمین بوس ہو گئے۔ اس المناک حادثے میں اب تک 7 افراد ہلاک ہو چکے ہیں جن کی لاشیں نکال لی گئی ہیں جو ملبے تلے دب گئے تھے۔ ساتھ ہی ملبے تلے اب بھی کچھ لوگوں کے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔
لینڈ سلائیڈنگ کی اطلاع ملتے ہی مقامی انتظامیہ کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا ہے جو اب بھی مسلسل جاری ہے۔ سندر نگر کے ایم ایل اے راکیش جموال، ڈی سی منڈی اپورو دیوگن اور ایس پی منڈی ساکشی ورما، راحت اور بچاؤ ٹیموں کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے ہیں۔ این ڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف، منڈی ڈسٹرکٹ پولیس اور ہوم گارڈ کی ٹیمیں راحت اور بچاؤ کاموں میں مصروف ہیں۔
بھگدڑ مچی لوگ جان بچانے کے لیے بھاگنے لگے
خبر کے مطابق اسی دوران پہاڑی سے لینڈ سلائیڈنگ ہوتے ہی موقع پر بھگدڑ مچ گئی اور لوگ جان بچانے کے لیے بھاگنے لگے۔ ملبے میں پھنسی خاتون اور بچی کو نکال کر ایمبولینس کے ذریعے اسپتال پہنچایا گیا۔ جہاں علاج کے دوران دونوں کی موت ہو گئی۔ موقع پر تعینات 3 جے سی بی مشینوں کے ذریعے ملبہ ہٹایا جا رہا ہے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ ملبے تلے مزید اور کتنے افراد دبے ہوئے ہیں۔
سندر نگر میں دو گھر اجڑ گئے
ڈی سی منڈی اپورو دیوگن نے بتایا کہ سندر نگر میں اس زبردست مٹی کے تودے گرنے سے مرنے والوں کی تعداد 6 تک پہنچ گئی ہے۔ مرنے والوں کی شناخت بھارتی، کیرت، شانتی دیوی، سریندر کور، گرپریت سنگھ اور پرکاش شرما کے طور پر کی گئی ہے۔ اس حادثے میں سریندر کور اور شانتی دیوی کے مکانات کا صفایا ہو گیا ہے۔ جب کہ کلدیپ کا ملحقہ مکان بھی گرنے کے دہانے پر ہے۔ سریندر کور، اس کا بیٹا گرپریت، گرپریت کی بیوی بھارتی اور 3 سالہ بیٹی کیرت کی ملبے تلے دب کر دردناک موت ہو گئی۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور گھر میں رہنے والی بزرگ خاتون شانتی دیوی کی لاش بھی برآمد ہوئی ہے۔
گھر میں ملبے تلے ماں بیٹے کی لاشیں دب گئیں
بتایا گیا ہے کہ اسی وقت ریسکیو ٹیم کو گھر میں ملبے تلے دبی سریندر کور اور گرپریت کی لاشیں ملیں۔ دونوں ماں بیٹے کی لاشیں گھر کی چھت کاٹ کر نکالی گئیں۔ متوفی پرکاش شرما کی لاش اسکول کے ساتھ ملبے میں دبی ہوئی تھی۔ تمام کی لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ متوفی اسکوٹر سوار کے ساتھ کسی اور کے ہونے کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ملبے میں دبی ایک گاڑی کا اگلا حصہ بھی ملا ہے۔ پہاڑی سے گرنے والے ملبے کو ہٹایا جا رہا ہے اور دبے ہوئے لوگوں کی تلاش جاری ہے۔