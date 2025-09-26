نوکریوں کے لیے زمین: سی بی آئی نے لالو یادو کے خلاف ایف آئی آر کو منسوخ کرنے کی درخواست کی مخالفت کی
سی بی آئی کا کہنا ہے کہ عرضی 90 دن کی مقررہ تاریخ سے بہت بعد میں داخل کی گئی۔
Published : September 26, 2025 at 6:59 AM IST
نئی دہلی: سینٹرل بیورو آف انویسٹی گیشن (سی بی آئی) نے آر جے ڈی سپریمو لالو یادو کے خلاف زمین برائے نوکری کے معاملے میں درج ایف آئی آر کو منسوخ کرنے کی درخواست کی مخالفت کی۔ سی بی آئی کی نمائندگی کرنے والے اے ایس جی ایس وی راجو نے دہلی ہائی کورٹ کو بتایا کہ عرضی بہت تاخیر سے دائر کی گئی تھی۔ جسٹس رویندرا دودیجا کی بنچ نے اب اس کیس کی سماعت 17 اکتوبر کو کرنے کا حکم دیا ہے۔
سماعت کے دوران اے ایس جی ایس وی راجو نے کہا کہ لالو یادو کیس میں متبادل قانونی آپشنز تلاش کر سکتے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسی ملزم کو درخواست دائر کرنے کی 90 دن کی مہلت سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ ٹرائل کورٹ نے 27 فروری 2023 کو چارج شیٹ کا نوٹس لیا تھا۔ درخواست ہائی کورٹ میں 23 مئی 2025 کو دائر کی گئی تھی۔ درخواست تقریباً دو سال کی تاخیر سے دائر کی گئی تھی۔ اس لیے درخواست خارج کی جائے۔
سی بی آئی کی نمائندگی کرنے والے اے ایس جی راجو نے بھی لالو یادو کی اس دلیل کی مخالفت کی کہ تفتیش غیر قانونی ہے کیونکہ مقدمہ چلانے کے لیے ضروری اجازت حاصل نہیں کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ لالو یادو نے جو کچھ کیا وہ ان کے سرکاری فرائض کی خلاف ورزی ہے۔
لالو یادو کی نمائندگی کرنے والے کپل سبل نے دلیل دی کہ اس معاملے میں مقدمہ چلانے کے لیے ضروری اجازت نہیں لی گئی تھی۔ نتیجتاً، پوری تفتیش غیر قانونی ہے۔ ضروری اجازت کے بغیر تفتیش شروع نہیں کی جا سکتی۔ سبل نے کہا کہ اس معاملے میں پوری کارروائی ہی غلط ہے۔ سماعت کے دوران سی بی آئی کے وکیل نے کہا کہ لالو یادو جان بوجھ کر ٹرائل کورٹ میں الزامات طے کرنے پر دلائل پیش نہیں کر رہے ہیں۔ اس کیس میں دلائل 9 ستمبر کو مکمل ہوں گے۔ اس کے بعد عدالت نے کہا کہ ضروری اجازت صرف بدعنوانی کی روک تھام کے قانون کے تحت مقدمات میں درکار ہوگی، تعزیرات ہند کے تحت مقدمات میں نہیں۔
کیا ہے سارا معاملہ؟
واضح رہے کہ 18 جولائی کو سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ کی کارروائی پر روک لگانے سے انکار کردیا تھا۔ 7 اکتوبر 2022 کو سی بی آئی نے 16 ملزمان کے خلاف چارج شیٹ داخل کی، بشمول لالو پرساد یادو، رابڑی دیوی، اور میسا بھارتی، ملازمتوں کے لیے زمین کیس میں۔ ٹرائل کورٹ نے 25 فروری کو سی بی آئی کی چارج شیٹ کا نوٹس لیا۔ 7 جون 2024 کو سی بی آئی نے اس معاملے میں حتمی چارج شیٹ داخل کی، جس میں 78 لوگوں کو ملزم نامزد کیا۔ ان 78 ملزمان میں 38 ریلوے نوکری کے امیدوار شامل ہیں۔