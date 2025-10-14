ETV Bharat / bharat

لداخ تشدد: وانگچک کی اہلیہ کی درخواست پر سماعت 15 اکتوبر تک ملتوی

گیتانجلی جے انگمو نے این ایس اے کے تحت سونم وانگچک کی نظر بندی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔

لداخ تشدد: وانگچک کی اہلیہ کی درخواست پر سماعت 15 اکتوبر تک ملتوی (Image : ANI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 14, 2025 at 3:51 PM IST

Updated : October 14, 2025 at 3:59 PM IST

2 Min Read
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے منگل کو سونم وانگچک کی اہلیہ گیتانجلی جے انگمو کی طرف سے دائر درخواست پر سماعت 15 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ درخواست میں ماحولیاتی کارکن کی قومی سلامتی ایکٹ کے تحت نظربندی کو چیلنج کیا گیا ہے اور ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔

جسٹس اروند کمار اور جسٹس این وی انجاریا کی بنچ نے وقت کی کمی کی وجہ سے سماعت بدھ تک ملتوی کر دی۔ عدالت عظمیٰ نے 6 اکتوبر کو مرکز اور مرکز کے زیر انتظام علاقہ لداخ کو نوٹس جاری کیا تھا۔

وانگچک کو 26 ستمبر کو سخت قومی سلامتی ایکٹ (این ایس اے) کے تحت حراست میں لیا گیا تھا۔ یہ واقعہ مرکز کے زیر انتظام علاقہ لداخ کو ریاست کا درجہ دینے اور چھٹے شیڈول کا درجہ دینے کا مطالبہ کرنے والے پرتشدد مظاہروں کے دو دن بعد پیش آیا۔ پرتشدد مظاہروں میں چار افراد ہلاک اور 90 زخمی ہوئے۔ حکومت نے ان پر تشدد بھڑکانے کا الزام لگایا۔

این ایس اے مرکزی اور ریاستی حکومتوں کو لوگوں کو حراست میں لینے کا اختیار دیتا ہے تاکہ وہ ہندوستان کے دفاع کے لیے متعصبانہ انداز میں کام کرنے سے روک سکیں۔ زیادہ سے زیادہ نظر بندی کی مدت 12 ماہ ہے، حالانکہ اسے پہلے منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ وانگچک راجستھان کی جودھپور جیل میں بند ہیں۔

اپنی درخواست میں انگمو نے وانگچک کے خلاف این ایس اے لگانے کے فیصلے پر بھی سوال اٹھایا۔ ہیبیس کارپس کی درخواست دائر کرتے ہوئے، زیر حراست کارکن کے شوہر نے درخواست کی فوری فہرست اور لداخ انتظامیہ کو سونم وانگچک کو فوری طور پر اس عدالت کے سامنے پیش کرنے کی ہدایت کی درخواست کی۔ انہوں نے حراست میں لیے گئے شخص تک فوری رسائی اور احتیاطی حراست کے حکم کو منسوخ کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔

Last Updated : October 14, 2025 at 3:59 PM IST

