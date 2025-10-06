لداخ تشدد اور سونم وانگچوک کی گرفتاری پر سپریم کورٹ نے مودی حکومت اور لیہہ انتظامیہ کو نوٹس جاری کیا، جانئے کیا کہا؟
سپریم کورٹ نے سونم وانگچک کی اہلیہ گیتانجلی انگمو کی جانب سے این ایس اے کے تحت نظربندی کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔
Published : October 6, 2025 at 2:05 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے آج لداخی تعلیم کے اصلاح کار اور ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک کی اہلیہ گیتانجلی جے انگمو کی طرف سے دائر درخواست پر نوٹس جاری کیا، جس میں قومی سلامتی ایکٹ (این ایس اے) کے تحت حالیہ حراست کو چیلنج کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت، لداخ انتظامیہ اور جودھ پور جیل سے جواب طلب کیا ہے۔
یہ معاملہ جسٹس اروند کمار اور جسٹس این وی انجاریا کی بنچ کے سامنے آیا۔ انگمو نے این ایس اے کے تحت ماحولیاتی کارکن کی حراست کو چیلنج کیا اور فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔
وانگچک کو 26 ستمبر کو سخت این ایس اے کے تحت حراست میں لیا گیا تھا۔ لداخ کو ریاست کا درجہ دینے اور چھٹے شیڈول کا درجہ دینے کے مطالبے پر ہونے والے مظاہروں میں مرکز کے زیر انتظام علاقے میں پانچ افراد ہلاک اور 90 زخمی ہو گئے تھے۔
سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت اور مرکز کے زیر انتظام علاقہ لداخ انتظامیہ کو سونم وانگچک کی مبینہ غیر قانونی حراست کے خلاف دائر درخواست کا جواب داخل کرنے کی ہدایت کی۔ عدالت نے حکم دیا کہ حراست سے متعلق دستاویزات اور حکم کی کاپی درخواست گزار وانگچک کی اہلیہ کو فراہم کی جائے۔
سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے یہ بھی ہدایت کی کہ سونم وانگچک کو جیل میں مناسب طبی امداد فراہم کی جائے۔ عدالت نے آئندہ سماعت کی تاریخ 14 اکتوبر (منگل) مقرر کی ہے۔ وانگچک کی اہلیہ گیتانجلی انگمو نے اپنی درخواست میں کہا کہ سونم وانگچک کو غیر قانونی طور پر حراست میں لیا جا رہا ہے اور انہیں کسی قانونی عمل کے مطابق گرفتار نہیں کیا گیا۔ انہوں نے اپیل کی کہ سپریم کورٹ فوری طور پر مداخلت کرے اور سونم وانگچک کو عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت کرے تاکہ ان کے تحفظ اور قانونی حقوق کو یقینی بنایا جا سکے۔
اس سے پہلے گیتانجلی انگمو نے صدر دروپدی مرمو کو ایک جذباتی خط لکھا تھا۔ انہوں نے خط میں لکھا کہ 'میرے شوہر کو گزشتہ 4 سال سے عوام کے مفادات کے لیے کام کرنے پر بدنام کیا جا رہا ہے، وہ کبھی کسی کے لیے خطرہ نہیں بن سکتے'۔ سونم وانگچک کو 26 ستمبر کو لداخ میں پرتشدد مظاہروں کو بھڑکانے کے الزام میں حراست میں لیا گیا تھا۔
بینچ کے سامنے عرضی گزار کی نمائندگی سینئر وکیل کپل سبل اور وویک تنکھا نے کی، اور سالیسٹر جنرل تشار مہتا نے مرکزی حکومت کی نمائندگی کی۔ سپریم کورٹ نے کیس کی اگلی سماعت آئندہ منگل کو مقرر کی ہے۔
سماعت کے دوران، سبل نے دلیل دی کہ ان کے مؤکل کو ان کے شوہر کی نظربندی کی وجوہات کے بارے میں مطلع نہیں کیا گیا تھا اور نظر بندی کے حکم کی عدم موجودگی میں، وہ حکومت کے ساتھ نمائندگی نہیں کر سکتی تھیں۔
مہتا نے کہا کہ ان کی ہدایات فراہم کی گئی تھیں۔ بنچ نے کہا کہ وہ نوٹس جاری کرے گا اور اس معاملے کی مختصر تاریخ طے کرے گا۔
سبل نے کہا کہ انہوں نے زیر حراست شخص (وانگچک) کو بنیادوں کے بارے میں مطلع کیا تھا اور وہ انہیں حراست کی بنیادوں سے بھی آگاہ کر سکتا ہے۔ مہتا نے مزید کہا کہ نظربند کے وکیل اور بھائی نے ان سے جیل میں ملاقات کی تھی۔
سبل نے کہا کہ انہوں نے ہمیں ان سے انٹرکام پر بات کرنے کی اجازت دی اور کوئی ذاتی ملاقات نہیں ہوئی۔ مہتا نے کہا کہ نظربندی کی وجوہات قانون کے مطابق بیان کی گئی ہیں۔
سبل نے کہا کہ اس عدالت کے دو فیصلے ہیں، جن میں سے ایک جسٹس جے بی پارڈی والا نے دیا تھا، اور ان فیصلوں کے مطابق گھر والوں کو نظر بندی کی بنیاد بتائی جانی چاہیے۔
مہتا نے کہا کہ عرضی گزار نے پہلے ہی ملاقات کی درخواست کی تھی اور اس پر غور کیا جا رہا تھا، اور اب تک 12 نام فراہم کیے جا چکے ہیں، اور ہر ایک کو اجازت دی جا رہی ہے۔ مہتا نے کہا کہ غیر ضروری تشہیر نہیں کرنی چاہئے، اور اس بات پر زور دیا کہ کسی کو ان سے ملنے سے نہیں روکا جا رہا ہے۔
سبل نے کہا کہ قانون کا تقاضا ہے کہ بیوی کو این ایس اے کے تحت حراست میں رکھنے کی وجوہات کے بارے میں مطلع کیا جائے۔ بنچ نے سبل سے کہا کہ وہ این ایس اے کے تحت نظربندی کی بنیادوں کی تفصیل والا حصہ پڑھیں۔ سبل نے خاندان کے افراد کے ساتھ نظربندی کی بنیادوں کو بانٹنے سے متعلق سپریم کورٹ کے دو فیصلوں کا حوالہ دیا۔ تاہم بنچ نے کہا کہ وہ اس مرحلے پر اس پر غور نہیں کرے گی۔
بنچ نے نوٹ کیا کہ مہتا نے استدلال کیا کہ وہ نظر بندی کے حکم کی کاپی نظربند کی بیوی کو فراہم کرنے کی فزیبلٹی کا جائزہ لیں گے۔ بنچ نے یہ بھی نوٹ کیا کہ حکم کی ایک کاپی پہلے ہی زیر حراست شخص کو فراہم کر دی گئی تھی، اور سبل سے پوچھا، "ان کا مؤکل ہائی کورٹ کیوں نہیں گیا؟ آپ نے آرٹیکل 32 کیوں لگایا؟"
سبل نے کہا کہ اگر ہمارے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے تو ہم کیا چیلنج کریں؟ بنچ نے کہا، "ہمیں نہیں معلوم، یہ آپ پر منحصر ہے۔" مہتا نے کہا، "ام کے پاس بنیادیں ہیں، اور ہمیں کسی اور جگہ کے لیے شور نہیں مچانا چاہیے۔"
سبل نے پوچھا کہ کیا ان کے پاس نظر بندی کو چیلنج کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے اور عدالت اگلی سماعت پر کیا فیصلہ کرے گی۔
بنچ نے کہا کہ بیوی کا نظر بندی کا حکم نامہ حاصل کرنے سے انکار اس درخواست میں چیلنج کی بنیاد نہیں ہوگا۔ سبل نے کہا کہ اگر مہتا فوری طور پر حکم جاری کرتے ہیں، تو اسے منظور نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں، تو اسے منظور کیا جائے گا، اور عدالت سے درخواست کی کہ وہ حکم میں اس کو نوٹ کرے۔
تنکھا نے عدالت کی توجہ زیر حراست شخص کی دوائیوں کی طرف مبذول کرائی، جس میں کہا گیا کہ انہوں نے حراست میں لیے جانے سے پہلے برت رکھا ہوا تھا۔ مہتا نے بتایا کہ حراست کے بعد ان کو ایک میڈیکل آفیسر کے سامنے پیش کیا گیا اور بتایا کہ وہ کوئی دوا نہیں لے رہے ہیں، لیکن اگر کسی دوا کی ضرورت ہوئی تو فراہم کی جائے گی۔
بنچ نے کہا کہ حراست میں لینے والے افسر کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ زیر حراست شخص کو ان کی حالت کے مطابق ضروری طبی دیکھ بھال فراہم کی جائے، اور یہ جیل کے قوانین کے مطابق فراہم کی جانی چاہیے۔ سبل نے بیوی کی اپنے شوہر تک ذاتی رسائی پر اصرار کیا۔
بنچ نے مہتا کو ان سے ملنے کی اجازت دینے کو کہا۔ مہتا نے دلیل دی کہ ایسا جذباتی ماحول پیدا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ یہ دکھایا جا سکے کہ ان کو دوا نہیں مل رہی اور وہ اپنی بیوی اور پیاروں کو دیکھنے سے قاصر ہیں۔ بیانات سننے کے بعد بنچ نے اگلی سماعت آئندہ منگل کو مقرر کی۔