مستقبل کی تیاری، جیسلمیر میں بھارتی فوج کی ڈرون مشق - INDIAN ARMY DRONE EXERCISE

صحرائے تھار میں مشق ڈرون Astra-II کا انعقاد عمل میں آیا۔ فوج نے ڈرون اور کاؤنٹر ڈرون سسٹم کا کامیاب تجربہ کیا۔

konark corps indian army drone exercise in jaisalmer testing the capabilities of technology and countermeasures Urdu News
بھارتی فوج کی ڈرون مشق (Source : Konark Corps INDIAN ARMY)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 28, 2025 at 1:52 PM IST

3 Min Read

جیسلمیر، راجستھان: جنوبی کمانڈ کے تحت بیٹل ایکس ڈویژن نے کونارک کور کے زیراہتمام جیسلمیر میں ڈرون اور کاؤنٹر ڈرون سسٹم کی کامیاب مشق اور توثیق کے لیے مشق ڈرون آسٹرا-II کا انعقاد کیا۔ اس مشق کا مقصد میدان جنگ میں جدید ڈرون ٹیکنالوجی کی صلاحیت اور اس کے جوابی اقدامات کو جانچنا تھا۔

ہندوستانی فوج کی ڈرون مشق

مشق کے دوران، حقیقی وقت میں جنگ کے اسپیس مینجمینٹ کے طریقۂ کار کا عملی مظاہرہ کیا گیا۔ بڑے پیمانے پر ڈرون اور کاؤنٹر ڈرون آپریشن کرکے یہ مشق ہندوستانی فوج کی بڑھتی ہوئی تکنیکی استعداد اور خود انحصاری کی ایک مضبوط مثال ثابت ہوئی۔

ڈرون اور جوابی ڈرون کی مربوط حکمت عملی

مشق میں مختلف قسم کے ڈرون سسٹم کو آپریٹ کیا گیا اور ان کے خلاف جوابی کارروائیاں کی گئیں۔ اس دوران فوج نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ڈرون حملوں کا ہر حال میں مقابلہ کرنے اور اسے بے اثر کرنے کی حکمت عملی کو مؤثر انداز میں نافذ کیا جائے۔ فوج کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈرون ٹیکنالوجی مستقبل کی جنگوں میں فیصلہ کن کردار ادا کرے گی۔ ایسی صورتحال میں ڈرون اور جوابی ڈرون کی مربوط حکمت عملی ہندوستانی فوج کو کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کرنے کے قابل بنائے گی۔

ہندوستانی فوج اور جدید ٹیکنالوجی

اس مشق نے یہ بھی واضح کیا کہ ہندوستانی فوج اب تیزی سے جدید ٹیکنالوجی کو اپنا رہی ہے اور اپنی جنگی صلاحیت میں مسلسل اضافہ کر رہی ہے۔ جیسلمیر کی ریتلی زمین پر ہونے والی یہ مشق مستقبل کی لڑائیوں کے لیے فوج کی تیاری اور مضبوط حکمت عملی کا ثبوت بن گئی۔ مشق ڈرون Astra-II نے نہ صرف تکنیکی صلاحیت کا مظاہرہ کیا بلکہ یہ پیغام بھی دیا کہ ہندوستانی فوج صلاحیت کی ترقی کی سمت میں مسلسل آگے بڑھ رہی ہے۔

