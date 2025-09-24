مغربی بنگال میں بارش کی تباہی سے دس افراد ہلاک، صرف کولکتہ شہر میں آٹھ افراد مارے گئے
موسلادھار بارش نے مغربی بنگال میں تباہی مچادی، جس سے معمولات زندگی درہم برہم ہوگئے اور مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔
Published : September 24, 2025 at 12:01 PM IST
کولکتہ، مغربی بنگال: ریاست مغربی بنگال کے کچھ علاقوں، خاص طور پر دارالحکومت کولکتہ اور اس کے آس پاس میں رات 8:30 بجے تک موصول ہونے والی معلومات کے مطابق رات بھر کی بارش سے مرنے والوں کی تعداد 10 ہو گئی ہے۔ ان میں سے آٹھ اموات صرف کولکتہ میں ہوئیں۔
کولکتہ میں تمام اموات بجلی کا کرنٹ لگنے سے ہوئیں، کیونکہ متاثرین شہر کے مختلف زیر آب علاقوں میں زیر آب بجلی کی لائنوں کے رابطے میں آئے تھے۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے ان حادثات کے لیے سنجیو گوئنکا کی ملکیت میں بجلی پیدا کرنے اور تقسیم کرنے والی نجی کمپنی سی ای ایس سی لمیٹڈ کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان اموات سے بچا جا سکتا تھا اگر کمپنی انتظامیہ اپنے انفراسٹرکچر کی ترقی کے کام میں کوتاہی نہ کرتی۔
Kolkata, West Bengal: Continuous rainfall in the city have resulted in waterlogging pic.twitter.com/7p0Bzv1PIq— IANS (@ians_india) September 24, 2025
بجلی کا کرنٹ لگنے سے ہونے والی آٹھ اموات کی مکمل جانچ
سی ای ایس سی کے ایگزیکٹیو ڈائرکٹر (تقسیم خدمات)، اویجیت گھوش نے بتایا کہ انتظامیہ نے بجلی کا کرنٹ لگنے سے ہونے والی آٹھ اموات کی مکمل جانچ کی ہے۔ گھوش نے مزید کہا، "تحقیقات کے بعد، پتہ چلا کہ آٹھ اموات ان کے گھروں کے اندر وائرنگ کی خرابی کی وجہ سے ہوئیں۔ دو واقعات سٹریٹ لائٹ کے کھمبوں کو چھونے کی وجہ سے ہوئے، جو کہ عام طور پر CESC کے ذریعہ برقرار نہیں رکھا جاتا ہے۔ ایک واقعہ سگنل کیوسک پر پیش آیا۔ ہم مستقبل میں ایسے واقعات کو روکنے کے لیے مزید چوکس رہیں گے۔"
بی جے پی اس صورتحال کے لیے ممتا بنرجی حکومت کو ٹھہرا رہی ہے ذمہ دار
دریں اثنا، مغربی بنگال اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سویندو ادھیکاری اور بی جے پی کے اطلاعات اور مغربی بنگال کے مرکزی دفتر کے صدر امیت مالویہ نے ان اموات کے لیے ممتا بنرجی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر انتظامیہ نے محکمۂ موسمیات کی پیشگی وارننگ اور کولکتہ میں ایک ماہ قبل اس عرصے کے دوران موسلادھار بارش کی پیش گوئی کو نظر انداز نہ کیا ہوتا تو کولکتہ کی سڑکوں پر پانی جمع ہونے اور سیلابی پانی میں ڈوبے ہوئے بجلی کے تاروں کے بے نقاب ہونے کی وجہ سے بجلی کا کرنٹ لگنے سے ہونے والی بہت سی اموات سے بچا جا سکتا تھا۔
Death toll in rain-related incidents in Bengal rises to 10, eight die in Kolkata alone (Lead)— IANS (@ians_india) September 24, 2025
• Chief Minister Mamata Banerjee has blamed Sanjiv Goenka-owned private power generation-cum-distribution utility, CESC Ltd, for the mishaps and said the deaths could have been… pic.twitter.com/wnVZBXhap6
ریل اور میٹرو خدمات میں خلل پڑا، جب کہ کولکتہ میں ٹریفک مکمل طور پر ٹھپ ہوگئی کیونکہ تقریباً ہر سڑک پانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مسلسل بارش نے کولکتہ اور اس کے مضافات کے بڑے حصوں میں بجلی اور انٹرنیٹ خدمات کو متاثر کیا۔
ریکارڈ بارش
شدید بارش نے کئی درگا پوجا پنڈالوں کو نقصان پہنچایا، جس سے پوجا منتظمین کو کافی تکلیف ہوئی۔ کولکتہ میں کئی گھروں اور رہائشی احاطے میں پانی داخل ہوگیا اور منگل کی شام تک سڑکیں زیر آب رہیں۔ علی پور، کولکتہ کے علاقائی موسمیاتی مرکز کے مطابق، شہر میں گزشتہ 39 سالوں میں اتنی کم چھ گھنٹے کی مدت میں اتنی بھاری بارش نہیں ہوئی تھی۔ محکمۂ موسمیات نے اطلاع دی کہ کولکتہ میں یکم ستمبر سے 22 ستمبر تک 178.9 ملی میٹر بارش ہوئی۔
Kolkata, West Bengal: Indrajit Barman (34) from Garia was electrocuted at Shaktibad Apartment after a brief power restoration while touching a gate. He was rushed to Subhasgram Rural Hospital, declared dead, and police have begun an investigation into the incident pic.twitter.com/TAfa9pgpc1— IANS (@ians_india) September 23, 2025
ان 22 دنوں کے دوران بارش تقریباً 35.7 ملی میٹر کم ہوئی۔ کولکتہ میں 24 گھنٹے کی اوسط بارش 247.4 ملی میٹر تھی! زیادہ تر بارش رات گئے سے صبح سویرے تک چھ گھنٹوں کے دوران ہوئی۔ کچھ مقامات پر 300 ملی میٹر سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی۔ اس سے قبل کولکتہ میں ستمبر 1978 اور 1986 میں 251 ملی میٹر بارش ہوئی تھی۔
یہ شہر میں مجموعی طور پر ریکارڈ کی گئی چھٹی سب سے زیادہ بارش ہے۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ اگر ایک گھنٹے میں مزید 2 ملی میٹر بارش ہوتی تو اس موسلادھار بارش کو بادل پھٹنا سمجھا جا سکتا تھا۔ دریں اثنا، بدھ نگر میونسپل کارپوریشن نے اعلان کیا ہے کہ سالٹ لیک کی گلیوں کی تمام اسٹریٹ لائٹس بند کردی جائیں گی تاکہ پانی بھر جانے کی وجہ سے حادثات سے بچا جا سکے۔
ملازمین اور وکلاء کلکتہ ہائی کورٹ تک نہیں پہنچ سکے
کسی بھی سالٹ لیک اسٹریٹ کی لائٹس اس وقت تک بند رہیں گی جب تک کہ پانی کم نہ ہوجائے۔ شہر میں پانی بھر جانے کی وجہ سے ملازمین اور وکلاء منگل کو کلکتہ ہائی کورٹ تک نہیں پہنچ سکے جس کی وجہ سے دن بھر کوئی سماعت نہیں ہوئی۔ صبح ساڑھے 10 بجے عدالت دوبارہ شروع ہوئی تاہم زیادہ تر عدالتی ملازمین اور عملہ صبح سے ہی غیر حاضر رہا۔
تقریباً تمام عدالتوں میں یہی معاملہ تھا۔ مزید برآں، بہت کم وکلاء نے شرکت کی، جس کی وجہ سے ججز بغیر مقدمات کی سماعت کے چلے گئے۔ تاہم قائم مقام چیف جسٹس سومن سین نے چند مقدمات کی سماعت کی۔ دوپہر 2 بجے کے قریب، کچھ جج سماعتوں کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے کمرہ عدالت میں داخل ہوئے۔ اس وقت کوئی وکیل موجود نہیں تھا۔
وکلاء کی تین انجمنوں نے قائم مقام چیف جسٹس سین کو خط لکھا جس میں کہا گیا کہ تیز بارش کے باعث وکلاء عدالت نہیں آسکتے اور درخواست کی سماعت ملتوی کی جائے۔ انہوں نے استدعا کی کہ صرف ان مقدمات کی سماعت کی جائے جہاں تمام فریقین کے وکلاء موجود ہوں۔ تاہم جن مقدمات کی سماعت نہیں ہوئی انہیں فہرست سے نہیں نکالا جانا چاہیے۔
60 سے زائد پروازیں منسوخ کر دی گئیں
ہائی کورٹ ذرائع کے مطابق ججز نے وکلاء ایسوسی ایشن کی تجویز قبول کر لی۔ دریں اثنا، کولکتہ میں رات بھر کی موسلادھار بارش کے نتیجے میں شہر کے ہوائی اڈے پر 60 سے زیادہ پروازیں منسوخ ہوئیں، جب کہ 42 دیگر میں تاخیر ہوئی۔ ایئر پورٹ حکام کے مطابق 30 آمد اور 32 روانگی منسوخ کر دی گئیں۔
اس کے علاوہ شہر کے ہوائی اڈے پر تقریباً 11 آمد اور 31 روانگیوں میں تاخیر ہوئی۔ رات بھر ہونے والی بارش کے بعد کولکتہ میں پانی جمع ہونے کو دیکھتے ہوئے، سیاسی پارٹیوں نے منگل کے لیے اپنے تمام طے شدہ پروگراموں کو منسوخ کر دیا۔
حکمراں ترنمول کانگریس نے آج کوئی تقریب منعقد نہیں کی۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے بھی اعلان کیا کہ وہ شہر میں ریکارڈ بارش کے بعد منگل کو درگا پوجا پنڈال کا افتتاح نہیں کریں گی۔ اگر حالات معمول پر رہے تو وہ بدھ سے دوبارہ افتتاح شروع کر دیں گی۔
کولکتہ میں موسلادھار بارش کا اندیشہ
محکمۂ موسمیات نے آنے والے دنوں میں مزید بارش کی پیش قیاسی کی ہے کیونکہ شمال مشرقی خلیج بنگال میں کم دباؤ والے علاقے کی وجہ سے جنوبی بنگال اور کولکتہ کے کئی اضلاع میں بھاری بارش ہونے کی توقع ہے۔ کے ایم سی کے مطابق، شہر کے جنوبی اور مشرقی حصوں میں بارش زیادہ شدید تھی، گڑیا کامڈاہری میں چند گھنٹوں میں 332 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، اس کے بعد جودھ پور پارک میں 285 ملی میٹر بارش ہوئی۔
دریں اثنا، جنوبی 24 پرگنہ اور شمالی 24 پرگنہ اضلاع سے ایک ایک موت کی اطلاع ملی ہے۔ کلکتہ الیکٹرسٹی سپلائی کارپوریشن (سی ای ایس سی)، جو شہر کو بجلی فراہم کرتی ہے، نے کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی بند کر دی تاکہ بجلی کا کرنٹ لگنے سے بچ سکے۔ کولکتہ ٹریفک پولیس کے ذرائع کے مطابق وہ سڑکیں جو پہلے کبھی سیلاب میں نہیں آئی تھیں وہ بھی زیر آب آگئی ہیں۔ ان علاقوں سے پانی نکالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تاہم طویل بارش کی وجہ سے پانی کم ہونے میں کافی وقت لگ رہا ہے۔
میڈیکل کالجوں اور اسپتالوں میں پانی داخل
شہر کے کئی میڈیکل کالجوں اور اسپتالوں میں پانی داخل ہوگیا۔ ایس ایس کے ایم اسپتال کے سامنے کی سڑک بھی پانی میں ڈوب گئی۔ تاہم حکام کا دعویٰ ہے کہ اسپتالوں میں طبی خدمات متاثر نہیں ہوئیں۔ اس دوران ایسٹرن ریلوے کے سیالدہ مین سیکشن پر کچھ مقامات پر پٹریوں پر پانی جمع ہوگیا۔ منگل کی صبح سے، مبینہ طور پر کئی ٹرینیں تاخیر سے چلیں، جب کہ دیگر کو منسوخ کر دیا گیا۔ سیالدہ جنوبی حصے پر بھی ریل خدمات متاثر ہوئیں۔