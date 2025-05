ETV Bharat / bharat

کرنل صوفیہ قریشی کون ہیں، آپریشن سندور کے بعد میڈیا کو دی جانکاری، اب سرخیوں میں - WHO IS COLONEL SOPHIA QURESHI

کرنل صوفیہ قریشی کون ہیں ( ANI )

By ETV Bharat Urdu Team Published : May 7, 2025 at 1:57 PM IST | Updated : May 7, 2025 at 2:41 PM IST 4 Min Read

نئی دہلی: آپریشن سندور کے بعد کرنل صوفیہ قریشی اور ونگ کمانڈر ویومیکا سنگھ نے پریس بریفنگ کی قیادت کرتے ہوئے بھارت کے دشمنوں کو سخت پیغام دیا۔ یہ ہندوستان کی مسلح افواج میں خواتین کے بڑھتے ہوئے کردار کی عکاسی کرتا ہے۔ ہندوستانی تاریخ میں پہلی بار دو خواتین افسران - ہندوستانی فوج کی کرنل صوفیہ قریشی اور فضائیہ کی ونگ کمانڈر ویومیکا سنگھ نے ایک بڑے فوجی آپریشن کے بارے میں سرکاری پریس بریفنگ کی قیادت کی۔ ان کے متحمل اور نڈر بیانات نہ صرف دہشت گردی کا جواب دینے کے ہندوستان کے عزم کی عکاسی کرتے ہیں بلکہ مسلح افواج میں خواتین کی بڑھتی ہوئی طاقت کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ جموں و کشمیر کے پہلگام میں 22 اپریل کو ہوئے دہشت گردانہ حملے کے بعد ہندوستان نے سخت ردعمل ظاہر کیا ہے، جس میں ایک غیر ملکی سیاح سمیت 26 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ سات مئی کی صبح ہندوستان نے پاکستان اور پاکستان کے زیر قبضہ جموں و کشمیر (POJK) میں دہشت گردوں کے نو ٹھکانوں پر میزائل حملے کیے۔ پہلگام حملے میں ہلاک ہونے والوں کی بیواؤں سے منسوب کرتے ہوئے اس آپریشن کو 'آپریشن سندور' کا نام دیا گیا۔ کرنل صوفیہ قریشی کون ہیں؟ 2016 میں سگنل کور کی لیفٹیننٹ کرنل صوفیہ قریشی نے آسیان پلس (ASEAN Plus) ملٹی نیشنل فیلڈ ٹریننگ مشق فورس 18 میں ہندوستانی فوج کے تربیتی دستے کی قیادت کرنے والی پہلی خاتون افسر بن کر تاریخ رقم کی۔ کرنل صوفیہ، صرف 35 سال کی عمر میں، تمام شریک ممالک کی واحد خاتون دستے کی کمانڈر تھیں۔ ان کا کردار امن مشن کے لیے تربیتی جانکاری فراہم کرنے پر مرکوز تھا، یہ ذمہ داری ان کے خاندانی ورثے سے قریبی تعلق رکھتی ہے۔ 1990 میں کمیشنڈ آفیسر کرنل صوفیہ قریشی نے تین دہائیوں سے زیادہ عرصے تک ہندوستانی فوج میں خدمات انجام دیں، اور اپنے غیر متزلزل رویے اور بے خوف کاوشوں کے لیے تعریفیں حاصل کیں۔

ان کے طویل تجربے میں کئی ہائی پروفائل پوسٹنگ شامل ہیں، اور 2006 میں کانگو امن مشن میں ان کی نمایاں شراکت خاص طور پر قابل ستائش ہے، جہاں انہوں نے عالمی سطح پر بڑے فخر کے ساتھ ہندوستان کی نمائندگی کی۔ وہ حب الوطنی سے متاثر ہو کر ملک کی نوجوان خواتین کو ہندوستانی فوج میں شامل ہونے کی دعوت دیتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ’’ہو سکے تو ہندوستانی فوج میں شامل ہو جاؤ‘‘۔ کرنل صوفیہ قریشی کے پاس خطے میں برسوں کا تجربہ اور قیادت کی صلاحیت ہے۔ ونگ کمانڈر وومیکا سنگھ کون ہیں؟ دوسری طرف، ونگ کمانڈر ویومیکا سنگھ نے بہت سے ہائی رسک فلائنگ مشنز میں حصہ لیا ہے اور ایئر فورس میں ایک قابل احترام نام ہے۔ ان کی مثالی خدمات کو بشمول سگنل آفیسر ان چیف کی جانب سے شمال مشرق میں سیلاب کی امدادی کارروائیوں کے دوران ان کی خدمات کے لیے تعریفوں سے نوازا گیا ہے۔ ونگ کمانڈر ویومیکا سنگھ، جنہوں نے 2004 میں ہندوستانی فضائیہ میں شمولیت اختیار کی، ہیلی کاپٹر اڑانے میں ان کا سروس ریکارڈ بے مثال ہے۔ انہوں نے چیتک اور چیتا ہیلی کاپٹر اڑائے ہیں۔ سال 2017 میں ونگ کمانڈر کے عہدے پر ترقی پانے کے بعد، وہ ہندوستانی فضائیہ میں خواتین کے لیے رہنما بھی رہی ہیں۔ مزید پڑھیں: 'مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا گیا'، آپریشن سندور پر وزارت دفاع اور وزارت خارجہ کی پریس بریفنگ وزیراعظم مودی نے کابینہ کو آپریشن سندور کی جانکاری دی، کہا، یہ نیا بھارت ہے، ملک کے لیے فخر کی بات

