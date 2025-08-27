ETV Bharat / bharat

غزہ میں صحافیوں کی ہلاکت افسوسناک: بھارت - KILLING OF JOURNALISTS IN GAZA

25 اگست کو اسرائیل کی جانب سے غزہ کے الناصر ہسپتال پر کئے گئے حملہ میں 5 صحافی ہلاک ہوگئے۔

غزہ میں صحافیوں کی ہلاکت افسوسناک: بھارت
غزہ میں صحافیوں کی ہلاکت افسوسناک: بھارت (AFP)
Published : August 27, 2025 at 4:48 PM IST

نئی دہلی: غزہ میں صحافیوں کی ہلاکتوں پر بھارت کی جانب سے سخت ردعمل سامنے آیا ہے۔ بھارت نے بدھ کو غزہ میں اسرائیلی حملے میں پانچ صحافیوں کی ہلاکت کو "حیران کن" اور "انتہائی افسوسناک" قرار دیا۔

یہ صحافی پیر کو خان ​​یونس کے ناصر ہسپتال پر ہونے والے حملوں میں ہلاک ہونے والے کم از کم 20 افراد میں شامل تھے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ صحافیوں کا قتل حیران کن اور انتہائی افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا، "بھارت نے ہمیشہ تنازعات میں شہریوں کی جانوں کے ضیاع کی مذمت کی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اسرائیلی حکام پہلے ہی تحقیقات شروع کر چکے ہیں۔"

اس حملے کے بعد اسرائیل کو بین الاقوامی سطح پر مذمت کا سامنا ہے۔ واضح رہے کہ گذشتہ 25 اگست کو اسرائیل کی جانب سے غزہ کے الناصر ہسپتال پر حملہ کیا گیا جس میں 5 صحافی سمیت 20 افراد ہلاک ہوگئے۔ غزہ جنگ کے آغاز سے اب تک اسرائیلی حملوں میں درجنوں صحافی ہلاک ہوچکے ہیں۔

یہ بھی پڑھیں: غزہ میں ہر جانب لاشیں اور سوگ کی آوازیں، اسرائیلی حملوں میں کم از کم 63 فلسطینی جاں بحق - WAR IN GAZA

ایک اور اطلاع کے مطابق 24 اگست کو اسرائیلی حملوں میں کم از کم 63 فلسطینی ہلاک ہو گئے۔ اسرائیلی فورسز انخلاء کے منصوبے کو مسلط کرنے کی کوشش میں آگے بڑھ رہی ہیں۔ الجزیرہ نے طبی ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ غزہ پر کئے گئے اسرائیلی حملوں میں 63 فلسطینی ہلاک ہوگئے۔

