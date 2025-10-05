کیرالہ اونم بمپر لاٹری: 25 کروڑ روپے جیتنے والا شخص لاپتہ، جانیں لاٹری ایجنٹ نے کیا کہا
پہلا انعام جیتنے والے شخص کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے جب کہ ٹکٹ بیچنے والے لاٹری ایجنٹ کا پتہ چل گیا ہے۔
ترواننت پورم: کیرالہ تھروونم بمپر لاٹری کے نتائج کے اعلان کے ایک دن بعد بھی 25 کروڑ روپے کا پہلا انعام جیتنے والے شخص کی شناخت ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ حالانکہ اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے کہ فاتح ٹکٹ (TH 577825) ایرناکولم، نیٹور کے ایک لاٹری ایجنٹ ایم ٹی لتیش نے فروخت کیا تھا، لیکن انعام جیتنے والا شخص تاحال سامنے نہیں آیا ہے۔
بتایا جا رہا ہے کہ اس خوش قسمت شخص کا تعلق نیٹور علاقے سے ہے۔ مبینہ طور پر یہ ٹکٹ قرعہ اندازی سے صرف ایک دن پہلے فروخت ہوا تھا۔ لاٹری ایجنٹ لتیش کا کہنا ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ اسے کس نے خریدا ہے۔ اس کا قیاس ہے کہ "یہ محلے کا کوئی شخص ہوگا۔"
لتیش موضوع بحث
لتیش، جو ایک لاٹری ایجنسی چلاتا ہے، پورے کیرالہ میں ٹاک آف دی ٹاؤن بن گیا ہے۔ 2025 تھروونم بمپر (BR-92) میں 25 کروڑ روپے جیتنے والے ٹکٹ کو بیچ کر وہ بہت خوش ہے۔ صرف تین ماہ میں یہ ان کی دوسری بڑی کامیابی ہے۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ ایک انٹرویو میں ایم ٹی لتیش نے کہا، "میں دنگ رہ گیا جب مجھے معلوم ہوا کہ میں نے جو ٹکٹ بیچا ہے اس نے پہلا انعام جیتا ہے۔" انہوں نے مزید کہا، "لاکھوں ٹکٹوں میں سے جیتنے والا ٹکٹ فروخت کرنا واقعی ایک اعزاز کی بات ہے۔ میں اس کے لیے ایشور کا شکر ادا کرتا ہوں۔"
لتیش نے کہا کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس نے جو ٹکٹ بیچا ہے اس سے اتنا بڑا انعام ملے گا۔ تاہم، اس نے ہر ٹکٹ ہمیشہ امید اور مثبت سوچ کے ساتھ فروخت کیا۔
تیل کے کاروبار سے لاٹری ٹکٹ بیچنے تک کا سفر
برسوں پہلے، لتیش ناریل کے تیل کا تھوک کا کاروبار کرتے تھے۔ جب یہ کاروبار سست پڑ گیا، تو انہوں نے ایک نیا موقع تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ دو سال پہلے، انہوں نے لاٹری کے کاروبار میں قدم رکھا۔ حالانکہ وہ آج بھی کم مقدار میں سہی لیکن ناریل کا تیل کاروبار جاری رکھے ہوئے ہے، لیکن اب وہ بنیادی طور پر اپنے لاٹری کے کاروبار پر توجہ مرکوز کرتا ہے، جو اس کی آمدنی کا اہم ذریعہ بن گیا ہے۔
لتیش 'بھگاوتی لاٹری ایجنسی' کے تحت کام کرتا ہے۔ اس نے 800 ٹکٹ اس ایجنسی کے ذریعے اور 300 مزید ٹکٹ ایرناکولم کے دفتر سے خریدے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جیتنے والا ٹکٹ بھگوتی ایجنسی سے تھا — وہی ایجنسی ہے جہاں اس نے تین ماہ قبل ایک کروڑ روپے کے انعام والا ٹکٹ فروخت کیا تھا۔ اس ابتدائی کامیابی نے ان کے اعتماد میں مزید اضافہ کیا۔
فاتح شخص پراسرار
لتیش کا خیال ہے کہ فاتح نیٹور کے علاقے سے ہی کوئی ہو سکتا ہے۔ "مجھے نہیں معلوم کہ ٹکٹ کس نے خریدا ہے۔ کچھ مستقل خریدار ایک ساتھ 10 یا 20 ٹکٹ خریدتے ہیں۔" انہوں نے مسکرا کر کہا، "میں خوش ہوں کہ جو ٹکٹ میں نے بیچا وہ جیت گیا۔ خریدار کی قسمت نے مجھے یہ دہری خوشی دی۔" انہوں نے مزید کہا کہ وہ لاٹری ٹکٹوں کی فروخت جاری رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
جیتنے والے ٹکٹ کی فروخت ایجنٹوں کے لیے ایک بڑی کامیابی تصور کی جاتی ہے۔ کیرالہ لاٹری کی پوری تاریخ میں بہت سے عام ایجنٹوں نے یہ کامیابی حاصل کی ہے۔ وہ ایجنٹ جو جیتنے والے ٹکٹ بیچتے ہیں انہیں کمیشن ملتا ہے، یہ عام طور پر انعامی رقم کا ایک مقررہ فیصد ہوتا ہے۔ اس معاملے میں، جس ایجنٹ نے 25 کروڑ روپے کا جیتنے والا ٹکٹ بیچا، اسے تقریباً 3 کروڑ روپے بطور کمیشن ملے گا۔
کتنی رقم کاٹی جائے گی؟
دریں اثنا لوگ اس بارے میں متجسس ہیں کہ 25 کروڑ روپے کا فاتح اصل میں کتنا وصول کرے گا۔ واضح رہے کہ ایجنٹ کو 10 فیصد کمیشن دیا جاتا ہے، جس سے فاتح کی رقم 22.5 کروڑ تک کم ہو جاتی ہے۔
اس کے علاوہ، 22.5 کروڑ روپے (6.75 کروڑ روپے) کا 30 فیصد انکم ٹیکس کے لیے کاٹا جائے گا۔ چونکہ کل آمدنی 15 کروڑ روپے سے زیادہ ہے، اس لیے ٹیکس پر سرچارج (تقریباً 2.5 کروڑ روپے) بھی لگایا جائے گا۔
