کیرالہ ہائی کورٹ نے مرکز کو آئین پڑھنے کا مشورہ دیا، جانیں کیا ہے معاملہ
کیرالہ ہائی کورٹ نے وایناڈ آفت زدگان کے خلاف قرض وصولی کی تمام کارروائیوں پر روک لگا دی ہے۔
Published : October 8, 2025 at 2:39 PM IST
ایرناکولم: کیرالہ ہائی کورٹ نے مرکزی حکومت کو یہ دعوی کرنے پر سخت تنقید کا نشانہ بنایا کہ وایناڈ لینڈ سلائیڈ متاثرین کے ذریعہ لیے گئے بینک قرضوں کو معاف نہیں کیا جاسکتا۔ عدالت نے مرکزی حکومت کی سخت سرزنش کی اور اسے آئین کو پڑھنے کا مشورہ دیا۔
مرکزی حکومت نے اپنے حلف نامے میں کہا کہ بینکوں کا قرض معاف کرنے کے لیے کوئی قانونی بندوبست نہیں ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ پبلک سیکٹر کے بینک خود مختار ادارے ہیں اور ایسے فیصلے ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو کرنے چاہئیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ وزارت خزانہ صرف پالیسی رہنما اصول جاری کرتی ہے اور بینکوں کے اندرونی کام میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ یہ موقف سنہ 2015 کے حکومتی فیصلے کے مطابق ہے۔
ہائی کورٹ نے مرکز کے جواب کو "پریشان کن" قرار دیا۔ عدالت نے پوچھا کہ آپ کس کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بنچ نے کہا، "اس طرح کے اختیارات آئین میں دیے گئے ہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا آپ میں کارروائی کرنے کی خواہش ہے؟ جب گجرات اور راجستھان کو امداد دی گئی تھی تو وائناڈ کو بھی اسی طرح کی امداد سے کیوں محروم رکھا گیا؟ اگر آپ کا مدد کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو لوگوں کو کھل کر بتائیں"۔
سماعت کے بعد عدالت نے وایناڈ آفت زدگان کے خلاف قرض وصولی کی تمام کارروائیوں پر روک لگا دی اور بینکوں کو کسی بھی قسم کی تعزیری کارروائی کرنے سے روک دیا۔ عدالت نے بینکوں کو بھی کیس میں فریق بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے قرضہ معافی کے معاملے پر اپنا موقف واضح کرنے کا حکم دیا۔
حکومت نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ مرکزی حکومت کو براہ راست قرض معافی کا حکم دینے کا اختیار نہیں دیتا، یہ دلیل دیتے ہوئے کہ اس طرح کے فیصلے اس کے دائرہ اختیار سے باہر ہیں۔ تاہم عدالت نے اس سے اتفاق نہیں کیا۔ عدالت نے کہا کہ ’’یہ اختیار کا نہیں، ارادے کا معاملہ ہے‘‘۔
وایناڈ میں کیا ہوا
وایناڈ میں لینڈ سلائیڈنگ سے جان و مال کا بڑے پیمانے پر نقصان ہوا۔ مرکزی حکومت نے اب تک بحالی کے لیے 260.56 کروڑ روپے کی منظوری دی ہے۔ اس اقدام کو ریاستی حکومت اور اپوزیشن دونوں نے انتہائی ناکافی قرار دیتے ہوئے تنقید کا نشانہ بنایا۔
وزیر اعلیٰ پنارائی وجین نے وزیر اعظم نریندر مودی کو خط لکھ کر مطالبہ کیا کہ اس آفت کو قومی آفت قرار دیا جائے اور خصوصی امدادی پیکج منظور کیا جائے۔ وایناڈ کی ایم پی پرینکا گاندھی اور دیگر یو ڈی ایف ایم پی نے بھی اسی مطالبے کے ساتھ وزیر داخلہ امت شاہ سے ملاقات کی۔
