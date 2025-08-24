ETV Bharat / bharat

مندر کے احاطے میں کوئی سیاسی سرگرمی نہیں ہوگی: کیرالہ ہائی کورٹ - KERALA HIGH COURT

کیرالہ ہائی کورٹ نے ارناکولم کے رہائشی این پرکاش کی عرضی پر سماعت کے بعد دیواسووم بورڈ کو یہ ہدایت دی۔

کیرالہ ہائی کورٹ
کیرالہ ہائی کورٹ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 24, 2025 at 6:32 PM IST

3 Min Read

کوچی: کیرالہ کے تین بڑے دیواسووم بورڈ اپنے زیر نگرانی مندروں کے احاطے میں کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمی کی اجازت نہیں دیں گے۔ کیرالہ ہائی کورٹ نے یہ ہدایت ایرناکولم کے رہائشی این پرکاش کی عرضی پر سماعت کے بعد دی ہیں۔ جسٹس راجہ وجے راگھون وی اور جسٹس کے وی جے کمار کی بنچ نے ٹراوانکور، کوچین اور مالابار دیواسووم بورڈ کو یہ ہدایت جاری کی۔

بنچ نے 23 اگست کے اپنے حکم میں ہدایت دی کہ اگر ایکٹ کی کوئی خلاف ورزی بورڈ کے نوٹس میں لائی جاتی ہے تو انہیں بغیر کسی تاخیر کے قانون نافذ کرنے والے ادارے کو مطلع کرنا ہوگا تاکہ قانون کے مطابق مناسب کارروائی کی جاسکے۔ عدالت نے بورڈ کو ہدایت دی کہ وہ اپنے ماتحت مذہبی اداروں کو نئی ہدایات جاری کرے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ایکٹ کی دفعات پر سختی سے عمل کیا جائے۔

اپنی عرضی میں پرکاش نے دعویٰ کیا تھا کہ مختلف مندروں کے احاطے جیسے کوزی کوڈ میں تالی مندر، اٹنگل میں سری اندلیپن مندر اور کولم میں کڈکل دیوی مندر کا استعمال سیاسی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے کیا گیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اس طرح کی سرگرمیاں نامناسب ہیں اور اس سے عقیدت مندوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے۔

مزید پڑھیں: پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں رام مندر کی تعمیر اور رام للا کے پران پرتشٹھا پر بحث

مالابار دیوسوم بورڈ نے عدالت کو بتایا تھا کہ مندر کی روایتی پوجا اور رسومات کے علاوہ دیواسووم بورڈ کے ذریعہ کسی بھی قسم کے پروگرام یا تقریب کے سلسلے میں ہدایات جاری کرنا عملی نہیں ہے۔ مذہبی اداروں کے غلط استعمال کی روک تھام ایکٹ 1988 پر عمل پیرا ہیں اور اس کے لیے عدالت سے کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔

دونوں فریقوں کو سننے کے بعد، عدالت نے کہا کہ مذہبی ادارے کے غلط استعمال کی روک تھام ایکٹ کے مطابق کوئی مندر یا اس کا مینیجر اس کے احاطے کو کسی بھی سیاسی سرگرمی کے فروغ کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ یہ ایکٹ کسی بھی سیاسی جماعت کے فائدے کے لیے مذہبی اداروں کے فنڈز کے استعمال پر بھی پابندی لگاتا ہے۔

بنچ نے تین دیواسووم بورڈز کو ہدایت دی کہ "اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے زیر کنٹرول یا زیر نگرانی مذہبی اداروں کے احاطے کو کسی بھی سیاسی سرگرمی یا پرچار کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔" ان کے زیر نگرانی یا ماتحت مندروں میں اس قانون پر ایمانداری کے ساتھ عمل کیا جائے۔

یہ بھی پڑھیں: انڈیا اتحاد کے رہنماؤں نے ووٹ بینک کے لیے رام مندر سے دوری بنائی: امت شاہ

کوچی: کیرالہ کے تین بڑے دیواسووم بورڈ اپنے زیر نگرانی مندروں کے احاطے میں کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمی کی اجازت نہیں دیں گے۔ کیرالہ ہائی کورٹ نے یہ ہدایت ایرناکولم کے رہائشی این پرکاش کی عرضی پر سماعت کے بعد دی ہیں۔ جسٹس راجہ وجے راگھون وی اور جسٹس کے وی جے کمار کی بنچ نے ٹراوانکور، کوچین اور مالابار دیواسووم بورڈ کو یہ ہدایت جاری کی۔

بنچ نے 23 اگست کے اپنے حکم میں ہدایت دی کہ اگر ایکٹ کی کوئی خلاف ورزی بورڈ کے نوٹس میں لائی جاتی ہے تو انہیں بغیر کسی تاخیر کے قانون نافذ کرنے والے ادارے کو مطلع کرنا ہوگا تاکہ قانون کے مطابق مناسب کارروائی کی جاسکے۔ عدالت نے بورڈ کو ہدایت دی کہ وہ اپنے ماتحت مذہبی اداروں کو نئی ہدایات جاری کرے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ایکٹ کی دفعات پر سختی سے عمل کیا جائے۔

اپنی عرضی میں پرکاش نے دعویٰ کیا تھا کہ مختلف مندروں کے احاطے جیسے کوزی کوڈ میں تالی مندر، اٹنگل میں سری اندلیپن مندر اور کولم میں کڈکل دیوی مندر کا استعمال سیاسی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے کیا گیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اس طرح کی سرگرمیاں نامناسب ہیں اور اس سے عقیدت مندوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے۔

مزید پڑھیں: پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں رام مندر کی تعمیر اور رام للا کے پران پرتشٹھا پر بحث

مالابار دیوسوم بورڈ نے عدالت کو بتایا تھا کہ مندر کی روایتی پوجا اور رسومات کے علاوہ دیواسووم بورڈ کے ذریعہ کسی بھی قسم کے پروگرام یا تقریب کے سلسلے میں ہدایات جاری کرنا عملی نہیں ہے۔ مذہبی اداروں کے غلط استعمال کی روک تھام ایکٹ 1988 پر عمل پیرا ہیں اور اس کے لیے عدالت سے کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔

دونوں فریقوں کو سننے کے بعد، عدالت نے کہا کہ مذہبی ادارے کے غلط استعمال کی روک تھام ایکٹ کے مطابق کوئی مندر یا اس کا مینیجر اس کے احاطے کو کسی بھی سیاسی سرگرمی کے فروغ کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ یہ ایکٹ کسی بھی سیاسی جماعت کے فائدے کے لیے مذہبی اداروں کے فنڈز کے استعمال پر بھی پابندی لگاتا ہے۔

بنچ نے تین دیواسووم بورڈز کو ہدایت دی کہ "اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے زیر کنٹرول یا زیر نگرانی مذہبی اداروں کے احاطے کو کسی بھی سیاسی سرگرمی یا پرچار کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔" ان کے زیر نگرانی یا ماتحت مندروں میں اس قانون پر ایمانداری کے ساتھ عمل کیا جائے۔

یہ بھی پڑھیں: انڈیا اتحاد کے رہنماؤں نے ووٹ بینک کے لیے رام مندر سے دوری بنائی: امت شاہ

For All Latest Updates

TAGGED:

NO POLITICAL ACTIVITIES IN TEMPLESKERALA HIGH COURTTEMPLE MISUSE CASEKERALA HC ON TEMPLEKERALA HIGH COURT

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.