کرور بھگدڑ کی آزادانہ تحقیقات کے لیے وجے کی پارٹی نے سپریم کورٹ سے رجوع، دس تاریخ کو سماعت
اداکار وجے کی پارٹی ٹی وی کے نے کرور بھگدڑ کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے۔
نئی دہلی: سپریم کورٹ اس معاملے کی سماعت کرے گا کہ تمل ناڈو کے کرور میں بھگدڑ سے ہونے والی اموات کی جانچ کیسے کی جائے۔ کرور ریلی میں بھگدڑ کی سی بی آئی انکوائری کا حکم دینے سے مدراس ہائی کورٹ کے انکار کو چیلنج کرتے ہوئے ایک عرضی سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے۔ اس پر 10 اکتوبر کو سماعت ہوگی۔ اداکار سے سیاستداں بنے وجے کی پارٹی تملگا ویٹری کزگم (TVK) نے سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی ہے۔
یہ معاملہ چیف جسٹس آف انڈیا بی آر گوائی کی سربراہی والی بنچ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ٹی وی کے نے مدراس ہائی کورٹ کے اس حکم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جس میں سینئر آئی پی ایس افسر آسرا گرگ کی سربراہی میں اسپیشل انویسٹی گیشن ٹیم (SIT) کو واقعے کی تحقیقات کی ہدایت دی گئی تھی۔
درخواست میں کہا گیا ہے کہ پولیس جانچ کی شفافیت اور آزادی پر سوال اٹھانے والے تبصروں کے باوجود ہائی کورٹ نے تمل ناڈو کے صرف تین سینئر پولیس افسران پر مشتمل ایس آئی ٹی کی تشکیل کی ہدایت دی۔ عرضی میں کہا گیا ہے کہ درخواست گزار فریق اور اس کے قائدین اس حکم سے مطمئن نہیں ہیں۔
درخواست میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ کچھ شرپسندوں کی جانب سے ریلی میں گڑبڑ پیدا کرنے کی سوچی سمجھی سازش کو بھگدڑ کی وجہ سے خارج نہیں کیا جاسکتا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ کی جانب سے ٹی وی کے کے خلاف کیے گئے کچھ سخت تبصرے سیاسی جماعت اور اس کے عہدیداروں کے لیے قابل اعتراض ہیں۔
سپریم کورٹ کے سامنے عرضی پیش کرنے والے وکیل نے دلیل دی کہ ہائی کورٹ کے ایک جج نے کہا تھا کہ عدالت تحقیقات سے مطمئن نہیں ہے، اس کے باوجود سی بی آئی جانچ کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ ہائی کورٹ نے بھگدڑ کی تحقیقات کے لیے انسپکٹر جنرل آف پولیس (نارتھ) آسرا گرگ کی قیادت میں ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم (ایس آئی ٹی) تشکیل دی تھی۔ ہائی کورٹ نے بھیڑ کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہنے پر پارٹی اور اس کے لیڈروں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔
کرور بھگدڑ کیا ہے؟
تمل ناڈو میں اگلے سال اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں۔ اداکار سے سیاست دان بنے ٹی وی کے پارٹی کے سربراہ وجے ہر ہفتے کو مختلف اضلاع کا دورہ کر رہے ہیں۔ 27 ستمبر کو کرور کے ویلوچامی پورم میں ٹی وی کے پارٹی کی طرف سے ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا تھا۔ ریلی میں بھگدڑ کے نتیجے میں بچوں اور خواتین سمیت 41 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہوگئے۔
