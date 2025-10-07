کرور بھگدڑ: سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ! کیا سی بی آئی تحقیقات ہوگی؟
تمل ناڈو میں اداکار سے سیاستدان بنے وجے کی ریلی میں ہونے والی ہولناک بھگدڑ کا معاملہ اب سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے۔
Published : October 7, 2025 at 1:14 PM IST
نئی دہلی: تمل ناڈو کے کرور میں اداکار سے سیاستدان بنے وجے کی ریلی میں ایک خوفناک بھگدڑ مچ گئی۔ اس حادثے میں 41 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہوئے۔ یہ واقعہ 27 ستمبر کو پیش آیا تھا۔ مدراس ہائی کورٹ نے اس واقعے کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم (SIT) تشکیل دی تھی۔ تاہم، ہائی کورٹ نے سی بی آئی تحقیقات کی درخواست کو مسترد کر دیا تھا۔ عدالت نے پارٹی رہنماؤں کو ہجوم کو سنبھالنے میں ناکامی پر تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔
اب یہ معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا بی آر گاوائی کی سربراہی میں ایک بینچ نے اس درخواست کی سماعت پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ بی جے پی رہنما اوما آنندن نے یہ درخواست دائر کی ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ مدراس ہائی کورٹ کے سنگل جج نے خود تحقیقات پر عدم اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ اس کے باوجود سی بی آئی تحقیقات کی درخواست مسترد کر دی گئی تھی۔
تمل ناڈو کے وزیراعلیٰ ایم کے اسٹالن نے ہائی کورٹ کی ہدایات پر مکمل عمل درآمد کی یقین دہانی کرائی ہے۔ انہوں نے سیاسی جماعتوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس سانحے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کریں۔ اسٹالن نے متاثرین کے ساتھ گہری ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: ٹی وی کے ریلی میں بھگدڑ کی تحقیقات کے لیے بی جے پی وفد کرور پہنچا
وزیراعلیٰ نے بتایا کہ ہائی کورٹ کی ہدایت پر تشکیل دی گئی SIT نے اپنی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ سچ سامنے آئے گا اور ذمہ داروں کا تعین کیا جائے گا۔