مستقبل کی جنگیں سرحدوں سے باہر ہوں گی، سی ڈی ایس چوہان

نئی دہلی: چیف آف ڈیفنس اسٹاف (سی ڈی ایس) جنرل انیل چوہان نے مستقبل کی جنگوں میں فتح کو یقینی بنانے کے لیے تمام علاقوں میں فوری اور فیصلہ کن مشترکہ ردعمل پر زور دیا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ مستقبل کی جنگیں سرحدوں سے باہر ہوں گی۔
وزارت دفاع کے ایک بیان کے مطابق، سی ڈی ایس چوہان 26 اگست کو مدھیہ پردیش کے ڈاکٹر امبیڈکر نگر میں آرمی وار کالج میں 'رن سمواد' میں 'جنگ پر ٹیکنالوجی کے اثرات' کے موضوع پر تقریر کر رہے تھے۔
دفاع اور مربوط لاجسٹکس میں خود انحصاری کو مستقبل کی جنگوں میں فتح حاصل کرنے کی کلید بتاتے ہوئے، سی ڈی ایس نے کہا کہ جوڑنا ہندوستان کی تبدیلی کی بنیاد ہے۔ انہوں نے مشترکہ تربیت کو ادارہ جاتی بنانے اور آپریشنل صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے مصنوعی ذہانت، سائبر اور کوانٹم جیسی مسلسل ترقی پذیر ٹیکنالوجیز کو اپنانے کی ضرورت پر زور دیا۔
مضبوط سول ملٹری انضمام کے لیے، انہوں نے سدرشن چکر (ہندوستان کا اپنا لوہے کا گنبد) تیار کرنے کی اہمیت اور عزم پر زور دیا، جو 'ڈھال اور تلوار' دونوں کا کام کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل کی جنگیں جیتنے کے لیے مختلف شعبوں میں صلاحیتوں کو فروغ دینا ضروری ہے۔
کوٹیلیہ کا حوالہ دیتے ہوئے، جنرل انیل چوہان نے کہا کہ ہندوستان قدیم زمانے سے ہی خیالات اور علم کا ذریعہ رہا ہے۔ تاہم، ہندوستانی جنگوں کے سائنسی تجزیے یا حکمت عملی پر علمی بات چیت پر بہت کم لٹریچر دستیاب ہے۔ "جنگ، قیادت، حوصلہ افزائی، حوصلے اور ٹیکنالوجی کے مختلف پہلوؤں پر سنجیدگی سے تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ ہندوستان کو مضبوط، محفوظ، خود انحصار اور ترقی یافتہ ہونا ہے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب تمام اسٹیک ہولڈرز مل کر مستقبل کے لیے تیار فوجوں کی تعمیر کے عمل میں حصہ لیں،" انہوں نے کہا۔
سی ڈی ایس چوہان نے کہا کہ رن سمواد کا مقصد حقیقی پریکٹیشنرز، خاص طور پر نوجوان اور درمیانی سطح کے افسران کے لیے ایک پلیٹ فارم تیار کرنا ہے، تاکہ وہ تکنیکی ترقی سے واقف ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے خیالات کو سننے کی ضرورت ہے تاکہ ایسا ماحول بنایا جا سکے جہاں نئے خیالات کے درمیان ہم آہنگی عملے کے فراہم کردہ تجربے کے ساتھ ہو۔
دو روزہ سمپوزیم میں سٹریٹجک ڈائیلاگ میں فوجی پیشہ ور افراد کو شامل کیا جائے گا۔ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ دوسرے اور آخری دن مکمل اجلاس سے خطاب کریں گے۔ اس دوران کچھ مشترکہ اصول اور ٹیکنالوجی کا نقطہ نظر اور صلاحیت کا روڈ میپ بھی جاری کیا جائے گا۔