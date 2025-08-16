نئی دہلی: تقسیم ہند پر این سی ای آر ٹی کے نئے خصوصی ماڈیول نے ملک کی تقسیم کے لیے کانگریس کی قیادت پر اہم ذمہ داری عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے تقسیم کے منصوبوں کو قبول کیا اور جناح کو کم سمجھا اور اس کے بعد ہونے والی طویل مدتی ہولناکیوں کا اندازہ لگانے میں ناکام رہے۔
تقسیم کے ہولناکی یادگاری دن کے موقع پر دو ماڈیولز جاری کیے گئے، ایک درمیانی مرحلے کے لیے اور دوسرا ثانوی مرحلے کے لیے۔ ماڈیولز کہتے ہیں، "ہندوستان کی تقسیم اور پاکستان کا قیام کسی بھی طرح ناگزیر نہیں تھا۔" اس کے بجائے، وہ دلیل دیتے ہیں کہ تین لوگوں نے تقسیم کی شکل دی۔ جناح، جنہوں نے اس کا مطالبہ کیا تھا۔ کانگریس، جس نے اسے قبول کیا اور ماؤنٹ بیٹن جس نے اسے باضابطہ بنایا اور نافذ کیا۔
ثانوی مرحلے کا ماڈیول کہتا ہے، "ہندوستانی لیڈروں میں سے کسی کو بھی قومی یا صوبائی انتظامیہ، فوج، پولیس وغیرہ کو چلانے کا تجربہ نہیں تھا۔ اس لیے انہیں قدرتی طور پر پیدا ہونے والے بڑے مسائل کا اندازہ نہیں تھا... ورنہ اتنی جلد بازی نہ ہوتی۔
ماڈیول تقسیم کو ایک ایسے بے مثال انسانی المیے کے طور پر بیان کرتے ہیں جس کی دنیا کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ان میں بڑے پیمانے پر ہلاکتوں، تقریباً 15 ملین لوگوں کی نقل مکانی، بڑے پیمانے پر جنسی تشدد اور راستے میں ہلاک ہونے والوں کی لاشوں سے لدی مہاجرین کی ٹرینوں کی آمد کی تفصیل ہے۔
ایک حصہ کہتا ہے، "کچھ ہولناک واقعات تقسیم کو حتمی شکل دینے سے پہلے ہی شروع ہو گئے تھے۔ نواکھلی اور کلکتہ (1946) اور راولپنڈی، تھوا اور بیول (مارچ 1947) کے ہولناک واقعات اس کی بھیانک مثالیں ہیں۔"
مضمون کا متن اس بات پر زور دیتا ہے کہ اگست 1946 میں مسلم لیگ کا ڈائریکٹ ایکشن ڈے، تشدد کے ساتھ ساتھ ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ اس میں جناح کی جانب سے یا تو منقسم ہندوستان یا تباہ شدہ ہندوستان کے بارے میں انتباہ کو دباؤ کے طور پر پیش کیا گیا ہے جس کی وجہ سے بالآخر کانگریس لیڈر نہرو اور پٹیل سمجھوتہ کرنے پر مجبور ہوئے۔
دوسرا ماڈیول تقسیم کو براہ راست پائیدار چیلنجوں سے جوڑتا ہے، بشمول کشمیر تنازع، فرقہ وارانہ سیاست اور ہندوستان کی خارجہ پالیسی پر بیرونی دباؤ۔ یہ کہتا ہے: پاکستان نے کشمیر پر قبضہ کرنے کے لیے تین جنگیں لڑی ہیں اور ہارنے کے بعد جہادی دہشت گردی برآمد کرنے کی پالیسی اپنائی ہے... یہ سب تقسیم کا نتیجہ ہے۔
ماڈیول کا کہنا ہے کہ جناح نے بھی بعد میں اعتراف کیا کہ انہیں اپنی زندگی میں تقسیم کی توقع نہیں تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا ہو گا۔ مجھے اپنی زندگی میں پاکستان دیکھنے کی توقع نہیں تھی۔
اسکول کے طلباء کے لیے، درمیانی مرحلے کا ماڈیول تقسیم کو آسان الفاظ میں بیان کرتا ہے لیکن مشترکہ ذمہ داری کا وہی احساس برقرار رکھتا ہے۔
یہ حصہ ہندوستان کی آزادی کے بعد اقتدار کی منتقلی میں ماؤنٹ بیٹن کے کردار پر بھی زور دیتا ہے اور اس عجلت میں منتقلی کو ایک "بہت بڑی غفلت" کے طور پر بیان کرتا ہے جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ یوم آزادی کے بعد بھی ان کا تعلق کس ملک سے ہے۔
ماڈیول کا اختتام تقسیم کو آنے والی نسلوں کے لیے ایک انتباہ کے طور پر کرتے ہوئے ہوتا ہے کہ حکمرانوں کی دور اندیشی قومی تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ تشدد کو امن کے حصول کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دینے سے تشدد پسند گروہوں کی بھوک بڑھ جاتی ہے۔