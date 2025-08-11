نئی دہلی: الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) نے پیر کو کہا کہ کانگریس لیڈر جے رام رمیش نے 30 ممبران پارلیمنٹ کی ملاقات کی دعوت قبول کر لی ہے، کیونکہ ممبران پارلیمنٹ نے بہار میں جاری اسپیشل انٹینسیو ریویژن (SIR) سمیت مختلف امور پر اعلیٰ حکام سے ملاقات کے لیے وقت مانگا تھا۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ مواصلات کے انچارج کانگریس جنرل سکریٹری نے دعوت نامہ قبول کرنے کے بعد اب اپنی جانب سے حامی بھری ہے۔
الیکشن کمیشن کے ایک سینئر افسر نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "جے رام رمیش نے 30 ممبران پارلیمنٹ کو آج دوپہر 12 بجے الیکشن کمیشن سے ملنے کی دعوت دی تھی۔ اب انہوں نے اپنا لہجہ بدل لیا ہے۔"
ای ٹی وی بھارت کے پاس کاپی دستیاب
ای سی آئی کا بیان کانگریس کے لیڈر کے دعویٰ کے بعد آیا ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن پر زور دیا ہے کہ وہ انہیں اجتماعی طور پر میمورنڈم پیش کرنے کی اجازت دیں اور ایس آئی آر سمیت مختلف مسائل پر صرف ایک وفد کو میمورنڈم پیش کرنے کی اجازت نہ دیں۔ ای ٹی وی بھارت کے پاس دستیاب کاپی کے مطابق، الیکشن کمیشن کی طرف سے جئے رام رمیش کو بھیجے گئے خط میں، ای سی آئی سکریٹری نے لکھا،
#WATCH | On the opposition's march to the Election Commission, Congress MP Jairam Ramesh says, "My letter to the Election Commission was direct and I had clearly written that all opposition MPs will hold a peaceful march from the Parliament to the Election Commission. All MPs… pic.twitter.com/uVAMvCT5iw— ANI (@ANI) August 11, 2025
"مجھے آپ کے 10 اگست 2025 کے خط کا حوالہ دینے اور مطلع کرنے کی ہدایت کی گئی ہے کہ کمیشن نے اس میں کی گئی درخواست پر غور کیا ہے اور 11 اگست 2025 کو بات چیت کے لیے 12 اگست، 2025 کو 12 بجے شام کو ملاقات کا وقت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔:- نرواچن سدن، اشوکا روڈ، نئی دہلی
خط میں کہا گیا ہے، "اس کے مطابق، درخواست کی جاتی ہے کہ جگہ کی کمی کی وجہ سے، براہ کرم زیادہ سے زیادہ 30 افراد کے نام گاڑی نمبر کے ساتھ ای میل الیکشن@eci.gov.in پر مطلع کریں"۔
اس سے قبل، کانگریس لیڈر نے X پر ایک پوسٹ میں ECI کو بھیجے گئے اپنے خط کی ایک کاپی شیئر کی تھی، لکھا تھا، "ECI سے ہماری اصل درخواست اپوزیشن کے اراکین پارلیمنٹ سے ہے کہ وہ اجتماعی طور پر ایک میمورنڈم پیش کریں نہ کہ صرف ایک وفد۔"
پارلیمنٹ ہاؤس سے نرواچن سدن تک پرامن مارچ
اتوار کو الیکشن کمیشن کو لکھے گئے اپنے خط میں رمیش نے لکھا، ’’میں کمیشن کو یہ بتانے کے لیے لکھ رہا ہوں کہ اپوزیشن کے تمام ارکان پارلیمنٹ 11 اگست 2025 کو صبح 11:30 بجے کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس سے نرواچن سدن تک پرامن مارچ نکال رہے ہیں۔
اس کے بعد ممبران پارلیمنٹ اجتماعی طور پر مختلف مسائل پر کمیشن سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، بشمول بہار میں ووٹر لسٹوں کی خصوصی گہری نظرثانی اور دیگر ریاستوں میں بھی کرنے کی تجویز ہے۔
کانگریس ایم پی نے لکھا، ’’ہم کمیشن کے ساتھ ملاقات کے منتظر ہیں، جو ہماری پارلیمانی جمہوریت کی اعلیٰ روایت کو مدنظر رکھتے ہوئے ہوگی۔‘‘ غور طلب ہے کہ پیر کو انڈیا بلاک کے رہنماؤں نے بہار میں جاری ایس آئی آر اور 2024 کے لوک سبھا انتخابات کے دوران مبینہ ووٹ چوری کے خلاف احتجاج کیا۔
ووٹ چوری کی حقیقت ملک کے سامنے آ گئی
لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی، رکن پارلیمنٹ پرینکا گاندھی واڈرا اور اپوزیشن جماعتوں کے دیگر اعلیٰ ارکان پارلیمنٹ کی قیادت میں انڈیا بلاک کے ارکان پارلیمنٹ نے احتجاج کیا۔ تاہم سکیورٹی اہلکاروں نے انہیں اپنی تحویل میں لے لیا۔ گاندھی نے نامہ نگاروں سے کہا کہ ووٹ چوری کی حقیقت ملک کے سامنے آ گئی ہے۔ یہ آئین کو بچانے کی لڑائی ہے۔ انہوں نے "صاف" ووٹر لسٹ کی ضرورت پر زور دیا۔
ایک شخص، ایک ووٹ، بنیادی اصول کی لڑائی
گاندھی نے کہا، "یہ ایک شخص، ایک ووٹ کے بنیادی اصول کی لڑائی ہے اور اس کی سالمیت کو یقینی بنانے کے لیے ہمیں ایک صاف، شفاف ووٹر لسٹ کی ضرورت ہے،" گاندھی نے کہا۔ اس سے قبل الیکشن کمیشن نے ووٹ چوری اور ووٹر لسٹ میں بڑے پیمانے پر دھوکہ دہی کے گاندھی کے الزامات کو مسترد کردیا تھا۔