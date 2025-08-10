ممبئی: شیوسینا (یو بی ٹی) کے رہنما اور رکن پارلیمنٹ سنجے راوت نے اتوار کو ایک بڑی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سابق نائب صدر جگدیپ دھنکھر 21 جولائی سے لاپتہ ہیں۔ انہوں نے صحت مند ہونے کے باوجود اچانک استعفیٰ دے دیا اور اس کے بعد سے ان کا کوئی پتہ نہیں چل سکا ہے۔ اس تناظر میں، سنجے راوت نے سپریم کورٹ میں 'حبیبانہ کارپس' پٹیشن دائر کرنے کے منصوبے کا انکشاف کیا تاکہ دھنکھر کا پتہ لگایا جا سکے۔
سنجے راوت نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا، "جب ادھو ٹھاکرے دہلی گئے تو کپل سبل اور میں نے اس معاملے پر بات کی، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ میں ہیبیس کارپس پٹیشن دائر کی جائے گی تاکہ عدالتی حکم سے دھنکھر کو تلاش کیا جا سکے۔" انتخابات میں ای وی ایم میں دھاندلی کے الزامات سنجے راوت نے لوک سبھا اور اسمبلی انتخابات میں ای وی ایم (الیکٹرانک ووٹنگ مشین) کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کے سنگین الزامات لگائے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ انتخابات سے پہلے کچھ لوگوں نے شرد پوار سے 160 سیٹیں جیتنے کے لیے پیسے مانگے تھے۔
اسی طرح کچھ لوگوں نے ادھو ٹھاکرے کو 60-65 سیٹیں جیتنے کی تجویز بھی دی تھی جسے ادھو ٹھاکرے نے جمہوریت پر یقین کی وجہ سے مسترد کر دیا۔ راوت نے کہا، "تاہم، انہوں نے کہا کہ حکمراں پارٹی ای وی ایم اور ووٹر لسٹوں کے ذریعے انتخابات کی تیاری کر رہی ہے اور وہ ہماری شکست کو یقینی بنا سکتی ہے۔ لیکن ہم الیکشن کمیشن اور جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب مجھے لگتا ہے کہ ان دعووں میں سچائی ہے۔" ریاست گیر ایجی ٹیشن کی تیاریاں
شیوسینا (یو بی ٹی) نے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف پیر سے مہاراشٹر بھر میں زبردست احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ادھو ٹھاکرے دادر میں ہونے والے احتجاج میں شرکت کریں گے۔ اس کے علاوہ اپوزیشن جماعتوں کے ایم پی اور انڈیا اگھاڑی کے لیڈر دہلی میں الیکشن کمیشن کے دفتر کے سامنے لانگ مارچ کریں گے۔
الیکشن کمیشن اور وی وی پی اے ٹی کے بارے میں سوالات
سنجے راوت نے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے پر بھی سوال اٹھایا، جس میں بلدیاتی انتخابات میں VVPAT (ووٹر ویریفائی ایبل پیپر آڈٹ ٹریل) کا استعمال نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا، "اگر ووٹر یہ نہیں جان سکے گا کہ اس نے کس کو ووٹ دیا، تو وہ انتخابی نظام پر کیسے بھروسہ کرے گا؟ ہندوستانی آئین نے ہر ایک کو اپنے ووٹ کی تصدیق کا حق دیا ہے۔"
بی جے پی پر جین برادری کو پرتشدد بنانے کا الزام
راوت نے بی جے پی اور وزیر اعظم نریندر مودی پر جین برادری کو پرتشدد بنانے کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ جین برادری روایتی طور پر عدم تشدد پسند ہے لیکن اگر اس میں تشدد پھیل رہا ہے تو اس کی وجہ بی جے پی کی پالیسیاں ہیں۔