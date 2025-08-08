اترکاشی: ان دنوں ملک اور دنیا اتراکھنڈ کے اترکاشی ضلع میں واقع دھرالی میں ہونے والی خوفناک تباہی کی چرچا کر رہی ہے۔ جغرافیائی اور قدرتی تجربات سے جڑے بڑے ادارے اس آفت پر تحقیق کر رہے ہیں۔ ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ ایک آباد قصبہ صرف 30 سے 35 سیکنڈ میں قدرتی آفت سے کیسے تباہ ہو گیا۔
اسرو نے دھرالی کی دو تصویریں جاری کیں
اسرو (انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن) نے این آر ایس سی (نیشنل ریموٹ سینسنگ سینٹر) کے ذریعے لی گئی دھرالی کی دو تصاویر جاری کی ہیں۔ پہلی تصویر 13 جون 2024 کی ہے۔ دوسری تصویر سات جولائی 2025 کی ہے، جو تباہی کے تیسرے دن لی گئی۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ ان تصاویر میں کیا نظر آ رہا ہے۔
پہلی تصویر 13 جون 2024 کو جاری ہوئی
اسرو کی جانب سے گذشتہ سال 13 جون کو اپنی ویب سائٹ پر جاری کی گئی ان تصویروں میں، کھیر گنگا ندی کے سامنے، آس پاس اور بھاگیرتھی کے کنارے آباد دھرالی گاؤں اور اس کے بازار کی تصویریں دکھائی دیتی ہیں۔ کھیر گنگا کے بہاؤ والے علاقے میں جب یہ پہاڑی سے اتر کر میدانی علاقوں میں داخل ہوتی ہے تو اس کے بالکل سامنے ہوٹل، گھر اور بڑے بڑے درخت اور پودے نظر آتے ہیں۔ مجموعی طور پر ایک پہاڑی قصبے کی بستی نظر آتی ہے۔
سات اگست 2025 کو دھرالی کی دوسری تصویر جاری ہوئی
اسرو کی طرف سے جاری کی گئی دوسری تصویر پانچ اگست کو اترکاشی دھرالی میں تباہی کے بعد سات اگست 2025 کی ہے۔ اس تصویر میں کھیر گنگا ندی کے سامنے اور آس پاس کا دھرالی کا علاقہ مکمل طور پر واش آؤٹ نظر آرہا ہے۔ وہاں صرف ایک میدان نظر آتا ہے جس پر ملبہ جمع ہے۔ کھیر گنگا کی وجہ سے ہونے والی تباہی اور اس کے ساتھ ملبے کی مقدار نے بھاگیرتھی کے دھارے کی رفتار اور دائرے کو بھی بری طرح تنگ کر دیا ہے۔
دونوں تصویروں میں دھرالی کا جغرافیہ بدل گیا
سات اگست کی تصویر میں صاف نظر آرہا ہے کہ کھیر گنگا کے سیلاب نے بھاگیرتھی ندی کے بہاؤ کا راستہ بھی تنگ کر دیا ہے۔ بھاگیرتھی ندی کا نصف سے زیادہ علاقہ ملبے سے ڈھکا ہوا ہے۔ اس ملبے کی وجہ سے بھاگیرتھی ایک تنگ راستے سے بہہ رہی ہے۔ کھیر گنگا جو پہاڑ سے اتر کر دائیں طرف بہتی تھی، سامنے کی بستی کو تباہ کرنے کے بعد سیدھا راستہ بنا لیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کھیر گنگا کی تباہی نے دھرالی کا جغرافیہ بالکل بدل کر رکھ دیا ہے۔ اس آفت سے نہ صرف دھرالی کا جغرافیہ بدل گیا ہے بلکہ اس نے بھاگیرتھی جیسی بڑی ندی کے بہاؤ کے راستے کو بھی متاثر کیا ہے۔
