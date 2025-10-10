نیتن یاہو نے وزیر اعظم مودی کے لیے سکیورٹی کابینہ کی میٹنگ درمیان میں روکی، دونوں رہنماؤں کی فون پر ہوئی بات
وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعرات کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو سے بات کی۔
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعرات کو اسرائیلی وزیر اعظم بینجمن نیتن یاہو سے بات کی۔ پی ایم مودی نے جمعرات کو غزہ امن معاہدے کے پہلے مرحلے کے نفاذ کے موقع پر نیتن یاہو کو فون کیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ جب پی ایم مودی نے فون کیا تو نیتن یاہو ایک اہم سکیورٹی کابینہ کی میٹنگ میں تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے بھارتی وزیراعظم کو انتظار نہیں کرایا۔ انہوں نے میٹنگ درمیان میں روک دی اور پی ایم نریندر مودی سے بات کی۔
Called my friend, Prime Minister Netanyahu, to congratulate him on the progress made under President Trump’s Gaza peace plan. We welcome the agreement on the release of hostages and enhanced humanitarian assistance to the people of Gaza. Reaffirmed that terrorism in any form or…— Narendra Modi (@narendramodi) October 9, 2025
اسرائیلی میڈیا نے بنجمن نیتن یاہو کے دفتر کے ایک بیان کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ وزیر اعظم نے غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی پر بات کرنے کے لیے سکیورٹی کابینہ کے اجلاس میں میٹنگ درمیان میں روک دی اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے بات کی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بات چیت کے دوران وزیر اعظم مودی نے تمام یرغمالیوں کی رہائی کے لیے طے پانے والے معاہدے پر نیتن یاہو کو مبارکباد دی۔
Prime Minister Benjamin Netanyahu just spoke with the Prime Minister of India @narendramodi.@PMOIndia Modi conveyed his congratulations to Prime Minister Netanyahu on the agreement achieved for the release of all of the hostages.— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 9, 2025
غزہ کے لوگوں کے لیے انسانی امداد، طے پانے والے معاہدے کا خیر مقدم
ایکس پر ایک پوسٹ میں، پی ایم مودی نے اس بات پر زور دیا کہ کسی بھی قسم کی دہشت گردی دنیا میں کہیں بھی ناقابل قبول ہے۔ مودی نے کہا، "ہم یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ کے لوگوں کے لیے انسانی امداد میں اضافے پر طے پانے والے معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔" اس سے قبل مودی نے ٹرمپ سے بھی بات کی اور انہیں غزہ امن منصوبے پر مبارکباد دی۔
پی ایم مودی دوستی پر زور دیتے ہیں
اسرائیلی پی ایم او کے بیان کے مطابق، "نریندر مودی نے کہا کہ نیتن یاہو ہمیشہ سے ان کے قریبی دوست رہے ہیں اور ان کی دوستی مضبوط رہے گی۔ نیتن یاہو نے اسرائیل کی حمایت پر اپنے ہندوستانی ہم منصب کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں نے بات چیت میں قریبی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔"