نیتن یاہو نے وزیر اعظم مودی کے لیے سکیورٹی کابینہ کی میٹنگ درمیان میں روکی، دونوں رہنماؤں کی فون پر ہوئی بات

وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعرات کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو سے بات کی۔

israeli pm benjamin netanyahu pauses security cabinet meet to talk to pm narendra modi over gaza plan Urdu News
وزیر اعظم مودی اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے ساتھ (ANI File photo)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 10, 2025 at 12:34 AM IST

نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعرات کو اسرائیلی وزیر اعظم بینجمن نیتن یاہو سے بات کی۔ پی ایم مودی نے جمعرات کو غزہ امن معاہدے کے پہلے مرحلے کے نفاذ کے موقع پر نیتن یاہو کو فون کیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ جب پی ایم مودی نے فون کیا تو نیتن یاہو ایک اہم سکیورٹی کابینہ کی میٹنگ میں تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے بھارتی وزیراعظم کو انتظار نہیں کرایا۔ انہوں نے میٹنگ درمیان میں روک دی اور پی ایم نریندر مودی سے بات کی۔

اسرائیلی میڈیا نے بنجمن نیتن یاہو کے دفتر کے ایک بیان کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ وزیر اعظم نے غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی پر بات کرنے کے لیے سکیورٹی کابینہ کے اجلاس میں میٹنگ درمیان میں روک دی اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے بات کی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بات چیت کے دوران وزیر اعظم مودی نے تمام یرغمالیوں کی رہائی کے لیے طے پانے والے معاہدے پر نیتن یاہو کو مبارکباد دی۔

غزہ کے لوگوں کے لیے انسانی امداد، طے پانے والے معاہدے کا خیر مقدم

ایکس پر ایک پوسٹ میں، پی ایم مودی نے اس بات پر زور دیا کہ کسی بھی قسم کی دہشت گردی دنیا میں کہیں بھی ناقابل قبول ہے۔ مودی نے کہا، "ہم یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ کے لوگوں کے لیے انسانی امداد میں اضافے پر طے پانے والے معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔" اس سے قبل مودی نے ٹرمپ سے بھی بات کی اور انہیں غزہ امن منصوبے پر مبارکباد دی۔

پی ایم مودی دوستی پر زور دیتے ہیں

اسرائیلی پی ایم او کے بیان کے مطابق، "نریندر مودی نے کہا کہ نیتن یاہو ہمیشہ سے ان کے قریبی دوست رہے ہیں اور ان کی دوستی مضبوط رہے گی۔ نیتن یاہو نے اسرائیل کی حمایت پر اپنے ہندوستانی ہم منصب کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں نے بات چیت میں قریبی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔"

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

