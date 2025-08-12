ETV Bharat / bharat

اسرائیل غزہ میں 'نسل کشی' کر رہا ہے، مرکز کی خاموشی 'شرمناک': پرینکا گاندھی

پرینکا گاندھی نے اسرائیل پر غزہ میں قتل عام کا الزام عائد کیا، جس پر اسرائیلی سفیر نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔

پرینکا گاندھی
پرینکا گاندھی (File/IANS)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 12, 2025 at 4:42 PM IST

نئی دہلی: کانگریس کی رہنما پرینکا گاندھی نے منگل کو کہا کہ اسرائیل فلسطین میں نسل کشی کر رہا ہے، اب تک 60,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہیں جن میں سے 18,430 بچے شامل ہیں۔

وائناڈ کی رکن پارلیمنٹ نے مرکزی حکومت کو اس حقیقت پر تنقید کی کہ جب اسرائیل فلسطین کے لوگوں پر تباہی مچا رہا ہے تو یہ اب بھی خاموش ہیں۔ پرینکا نے کہا کہ اسرائیل نے قتل عام مچایاہے۔ اس نے 60،000 سے زیادہ افراد کو ہلاک کیا ہے جن میں 18،430 بچے بھی شامل ہیں۔ انہوں نے ایکس پر لکھا ہے کہ اسرائیل نے بھوک سے سینکڑوں لوگوں کو ہلاک کیا ہے ، جن میں بہت سارے بچے بھی شامل ہیں اور لاکھوں لوگوں کو بھوک سے مرنے کی دھمکی دی گئی ہے۔

پرینکا نے کہا کہ ان جرائم کو خاموشی اور بے عملی کے ساتھ فروغ دینا اپنے آپ میں ایک جرم ہے۔ یہ شرم کی بات ہے کہ ہندوستانی حکومت خاموش بیٹھی ہے جبکہ اسرائیل فلسطین کے لوگوں کو تباہی کا باعث بن رہا ہے۔

ایکس پر ایک اور پوسٹ میں، پرینکا گاندھی نے کہا کہ الجزیرہ کے پانچ صحافیوں کا بے رحمانہ قتل فلسطینی زمین پر ایک اور گھناؤنا جرم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کی ناقابل تسخیر ہمت جو سچائی کے لئے کھڑے ہیں وہ کبھی بھی اسرائیلی تشدد اور نفرت سے نہیں ٹوٹ پائیں گے۔

ایسی دنیا میں جہاں بیشتر میڈیا طاقت اور کاروبار کا غلام ہے۔ ان بہادر لوگوں نے ہمیں حقیقی صحافت کی یاد دلادی۔ پرینکا نے مزید کہا، "خدا ان کی روح کو تسکین دے۔" الجزیرہ میڈیا نیٹ ورک کے مطابق ، غزہ شہر کے الشفا اسپتال کے باہر صحافیوں کے ایک خیمے پر اسرائیلی حملے میں الجزیرہ کے صحافی اناس الشریف کو ان کے چار ساتھیوں کے ساتھ ہلاک کیا گیا۔

اسرائیلی سفیر کا رد عمل

پرینکا گاندھی وڈرا کے ریمارکس پر ، اسرائیل کے ہندوستان میں سفیر ، ریوین آذر نے سوشل میڈیا ایکس پر ردعمل ظاہر کیا ، آپ دھوکہ دے رہے ہیں۔ اسرائیل نے حماس کے 25 ہزار دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔

پرینکا گاندھی کے الزامات پر آذر نےکہا کہ اسرائیل نے غزہ کو 20 لاکھ ٹن کھانے کی اشیاء دی ہیں جبکہ حماس اسے ضبط کرنے کی کوشش کر رہا ہے ، جس کی وجہ سے وہ فاقہ کشی کا باعث ہے۔ آبادیاتی خدشات کے جواب میں اذار نے کہا کہ پچھلے 50 سالوں میں، غزہ کی آبادی میں 450 فیصد اضافہ ہوا ہے ، اس میں کوئی قتل عام نہیں ہوا ہے۔

پیر کو غزہ میں اسرائیلی حملے میں الجزیرہ نیوز کے صحافی کی ہلاکت کے بعد اقوام متحدہ ، یورپی یونین اور میڈیا رائٹس گروپوں نے سختی سے مذمت کی۔



فیچر

ETV Bharat Logo

