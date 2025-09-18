'جنس کی بنیاد پر دو معیار کیسے ہو سکتے ہیں؟' سپریم کورٹ نے خواتین فوجی افسران کی تقرری میں من مانی پر اٹھائے سوال
سپریم کورٹ نے فوج میں حاضر سروس افسران اور ریٹائرڈ افسران کی جانب سے دائر درخواستوں کی سماعت کے دوران سوالات اٹھائے۔
Published : September 18, 2025 at 10:28 AM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے 13 خواتین آرمی افسران کی جانب سے چیلنج کرنے والی درخواست کی سماعت کرتے ہوئے بدھ کو سوال کیا کہ ایک ہی تربیت اور تقرری حاصل کرنے والے مرد اور خواتین افسران کے لیے مختلف معیارات کیسے ہوسکتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے بدھ کو 13 خواتین فوجی افسران کی طرف سے دائر درخواست کی سماعت کے دوران یہ سوال اٹھایا؟۔
یہ معاملہ جسٹس سوریہ کانت، اجل بھویان اور این کوٹیشور سنگھ پر مشتمل بنچ کے سامنے سماعت کے لیے آیا۔ بنچ نے شارٹ سروس کمیشن (ایس ایس سی) خواتین فوجی افسروں کے لیے اپنے مرد ہم منصبوں کے مقابلے مستقل کمیشن حاصل کرنے کے لیے 'تقرری کے معیار' پر غور کرنے میں 'من مانی' پر عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ "معیار کی تقرری" عام طور پر ایک افسر سے مراد ہے جو ایک مشکل اور دشمن علاقے یا آپریشن میں کسی عہدے کی کمانڈ کرتا ہے۔
فارمیٹ ایس ایس سی افسران اور مستقل کمیشن والوں کے لیے مختلف؟
سماعت کے دوران، بنچ نے پوچھا، "جنس کی بنیاد پر دو معیار کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا ایس ایس سی خواتین افسران اور مرد افسروں کی جانچ کے لیے ایک مختلف فارمیٹ ہے؟ کیا یہ فارمیٹ ایس ایس سی افسران اور مستقل کمیشن والوں کے لیے مختلف ہے؟" سینئر ایڈووکیٹ میناکا گروسوامی نے ایڈووکیٹ امریتا پانڈا کے ساتھ 13 افسران کی طرف سے دلیل دی کہ ان کے مؤکل اپنے مرد ہم منصبوں کی طرح تربیت اور پوسٹنگ حاصل کرنے کے باوجود اتفاقی درجہ بندی سے پریشان تھے۔
عدالت نے خواتین کو پی سی کی اہلیت دینے کا دیا تھا فیصلہ
سینئر ایڈووکیٹ نے دلیل دی کہ یہ گریڈنگ ایک موضوعی تشخیص کا نتیجہ ہے جب وہ مستقل کمیشن (PC) کے اہل نہیں تھے۔ گروسوامی نے کہا، "مرد افسران کے برعکس، جن کی کارکردگی کا مسلسل پی سی کو ذہن میں رکھتے ہوئے جائزہ لیا گیا، اپیل کنندگان کے اے سی آر کو 2019 میں روک دیا گیا، حالانکہ اس عدالت نے 2020 میں خواتین کو پی سی کی اہلیت دینے کا فیصلہ دیا تھا۔"
سینئر وکیل نے نشاندہی کی کہ ان 13 افسران میں سے جن کی انہوں نے نمائندگی کی، لیفٹیننٹ کرنل ونیتا پادھی نے کانگو میں اقوام متحدہ کے امن مشن میں خدمات انجام دیں، لیفٹیننٹ کرنل چاندنی مشرا پہلی خاتون پائلٹ تھیں جنہوں نے 88 ممالک میں منویوریبل ایکسپینڈ ایبل ایریل ٹارگٹ (MEAT) کو اڑایا، شرما کے اعلیٰ ترین علاقوں میں لیفٹیننٹ کرنل چاندنی مشرا لداخ، اور میجر خم نے اکھنور (پاکستان کی سرحد کے قریب) میں خدمات انجام دیں۔
مختلف خواتین نے لیفٹیننٹ کرنل کے بطور کام کیا
عدالت عظمیٰ کو بتایا گیا کہ لیفٹیننٹ کرنل گیتا شرما نے لداخ میں آپریشن گلوان کے لیے آفیسر کمانڈنگ کمیونیکیشن کے طور پر "معمولی تقرری" پر کام کیا۔ لیفٹیننٹ کرنل سواتی راوت نے آپریشن سندھور کے لیے آفیسر کمانڈنگ ورکشاپ کے طور پر خدمات انجام دیں اور لیفٹیننٹ کرنل سواتی راوت نے جموں و کشمیر کے باسولی میں انسداد بغاوت کے علاقے میں خدمات انجام دیں اور لیفٹیننٹ کرنل ونیتا پادھی نے فیروز پور، پنجاب کے سرحدی علاقے میں کمپنی کمانڈر کے طور پر کام کیا۔
سینئر وکیل نے سختی کے ساتھ دلیل دی کہ، ان کے مرد ہم منصبوں کے برعکس، ان کے ACRs (پوسٹوں) نے "معیار کی تقرری" کی نشاندہی نہیں کی۔ بنچ نے پوچھا کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خواتین افسروں کے لیے دشوار گزار علاقوں میں مستقل کمیشن دینے پر غور کیا جاتا ہے، جب کہ مرد افسران کے لیے مشکل علاقوں میں تعیناتی پر غور کیا جاتا ہے۔
تقرریوں میں "معیار کی تقرری" ہونے کا ذکر
’’ہاں،‘‘ گروسوامی نے جواب دیا۔ انہوں نے استدلال کیا، "اسی طرح کی تقرریوں کے باوجود، خواتین افسران کو جاری کردہ ACRs "غیر معیاری رپورٹس" تھیں جن میں تقرریوں کے "معیار کی تقرری" ہونے کا کوئی ذکر نہیں تھا کیونکہ وہ مستقل کمیشن کے لیے اہل نہیں تھیں۔
جسٹس کانت نے کہا کہ یہ مسئلہ قدامت پسندانہ سوچ اور کچھ سینئر افسران کی سوچ کی وجہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ جمعرات کو بھی ان دلائل کی سماعت جاری رکھے گی۔ بنچ فوج میں حاضر سروس اور ریٹائرڈ افسران کی درخواستوں کی سماعت کر رہا تھا۔ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ اس کے بعد وہ بحریہ اور فضائیہ کے ان افسران کی درخواستوں پر سماعت کرے گی جو مستقل کمیشن نہ ملنے سے پریشان ہیں۔