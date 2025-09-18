ETV Bharat / bharat

'جنس کی بنیاد پر دو معیار کیسے ہو سکتے ہیں؟' سپریم کورٹ نے خواتین فوجی افسران کی تقرری میں من مانی پر اٹھائے سوال

سپریم کورٹ نے فوج میں حاضر سروس افسران اور ریٹائرڈ افسران کی جانب سے دائر درخواستوں کی سماعت کے دوران سوالات اٹھائے۔

is there different format for evaluating ssc women officers and male officers supreme court Urdu News
سپریم کورٹ (ANI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 18, 2025 at 10:28 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: سپریم کورٹ نے 13 خواتین آرمی افسران کی جانب سے چیلنج کرنے والی درخواست کی سماعت کرتے ہوئے بدھ کو سوال کیا کہ ایک ہی تربیت اور تقرری حاصل کرنے والے مرد اور خواتین افسران کے لیے مختلف معیارات کیسے ہوسکتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے بدھ کو 13 خواتین فوجی افسران کی طرف سے دائر درخواست کی سماعت کے دوران یہ سوال اٹھایا؟۔

یہ معاملہ جسٹس سوریہ کانت، اجل بھویان اور این کوٹیشور سنگھ پر مشتمل بنچ کے سامنے سماعت کے لیے آیا۔ بنچ نے شارٹ سروس کمیشن (ایس ایس سی) خواتین فوجی افسروں کے لیے اپنے مرد ہم منصبوں کے مقابلے مستقل کمیشن حاصل کرنے کے لیے 'تقرری کے معیار' پر غور کرنے میں 'من مانی' پر عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ "معیار کی تقرری" عام طور پر ایک افسر سے مراد ہے جو ایک مشکل اور دشمن علاقے یا آپریشن میں کسی عہدے کی کمانڈ کرتا ہے۔

فارمیٹ ایس ایس سی افسران اور مستقل کمیشن والوں کے لیے مختلف؟

سماعت کے دوران، بنچ نے پوچھا، "جنس کی بنیاد پر دو معیار کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا ایس ایس سی خواتین افسران اور مرد افسروں کی جانچ کے لیے ایک مختلف فارمیٹ ہے؟ کیا یہ فارمیٹ ایس ایس سی افسران اور مستقل کمیشن والوں کے لیے مختلف ہے؟" سینئر ایڈووکیٹ میناکا گروسوامی نے ایڈووکیٹ امریتا پانڈا کے ساتھ 13 افسران کی طرف سے دلیل دی کہ ان کے مؤکل اپنے مرد ہم منصبوں کی طرح تربیت اور پوسٹنگ حاصل کرنے کے باوجود اتفاقی درجہ بندی سے پریشان تھے۔

عدالت نے خواتین کو پی سی کی اہلیت دینے کا دیا تھا فیصلہ

سینئر ایڈووکیٹ نے دلیل دی کہ یہ گریڈنگ ایک موضوعی تشخیص کا نتیجہ ہے جب وہ مستقل کمیشن (PC) کے اہل نہیں تھے۔ گروسوامی نے کہا، "مرد افسران کے برعکس، جن کی کارکردگی کا مسلسل پی سی کو ذہن میں رکھتے ہوئے جائزہ لیا گیا، اپیل کنندگان کے اے سی آر کو 2019 میں روک دیا گیا، حالانکہ اس عدالت نے 2020 میں خواتین کو پی سی کی اہلیت دینے کا فیصلہ دیا تھا۔"

سینئر وکیل نے نشاندہی کی کہ ان 13 افسران میں سے جن کی انہوں نے نمائندگی کی، لیفٹیننٹ کرنل ونیتا پادھی نے کانگو میں اقوام متحدہ کے امن مشن میں خدمات انجام دیں، لیفٹیننٹ کرنل چاندنی مشرا پہلی خاتون پائلٹ تھیں جنہوں نے 88 ممالک میں منویوریبل ایکسپینڈ ایبل ایریل ٹارگٹ (MEAT) کو اڑایا، شرما کے اعلیٰ ترین علاقوں میں لیفٹیننٹ کرنل چاندنی مشرا لداخ، اور میجر خم نے اکھنور (پاکستان کی سرحد کے قریب) میں خدمات انجام دیں۔

مختلف خواتین نے لیفٹیننٹ کرنل کے بطور کام کیا

عدالت عظمیٰ کو بتایا گیا کہ لیفٹیننٹ کرنل گیتا شرما نے لداخ میں آپریشن گلوان کے لیے آفیسر کمانڈنگ کمیونیکیشن کے طور پر "معمولی تقرری" پر کام کیا۔ لیفٹیننٹ کرنل سواتی راوت نے آپریشن سندھور کے لیے آفیسر کمانڈنگ ورکشاپ کے طور پر خدمات انجام دیں اور لیفٹیننٹ کرنل سواتی راوت نے جموں و کشمیر کے باسولی میں انسداد بغاوت کے علاقے میں خدمات انجام دیں اور لیفٹیننٹ کرنل ونیتا پادھی نے فیروز پور، پنجاب کے سرحدی علاقے میں کمپنی کمانڈر کے طور پر کام کیا۔

سینئر وکیل نے سختی کے ساتھ دلیل دی کہ، ان کے مرد ہم منصبوں کے برعکس، ان کے ACRs (پوسٹوں) نے "معیار کی تقرری" کی نشاندہی نہیں کی۔ بنچ نے پوچھا کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خواتین افسروں کے لیے دشوار گزار علاقوں میں مستقل کمیشن دینے پر غور کیا جاتا ہے، جب کہ مرد افسران کے لیے مشکل علاقوں میں تعیناتی پر غور کیا جاتا ہے۔

تقرریوں میں "معیار کی تقرری" ہونے کا ذکر

’’ہاں،‘‘ گروسوامی نے جواب دیا۔ انہوں نے استدلال کیا، "اسی طرح کی تقرریوں کے باوجود، خواتین افسران کو جاری کردہ ACRs "غیر معیاری رپورٹس" تھیں جن میں تقرریوں کے "معیار کی تقرری" ہونے کا کوئی ذکر نہیں تھا کیونکہ وہ مستقل کمیشن کے لیے اہل نہیں تھیں۔

جسٹس کانت نے کہا کہ یہ مسئلہ قدامت پسندانہ سوچ اور کچھ سینئر افسران کی سوچ کی وجہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ جمعرات کو بھی ان دلائل کی سماعت جاری رکھے گی۔ بنچ فوج میں حاضر سروس اور ریٹائرڈ افسران کی درخواستوں کی سماعت کر رہا تھا۔ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ اس کے بعد وہ بحریہ اور فضائیہ کے ان افسران کی درخواستوں پر سماعت کرے گی جو مستقل کمیشن نہ ملنے سے پریشان ہیں۔

یہ بھی پڑھیں:

وقف قانون کو چیلنج کرنے والی عرضیوں پر سپریم کورٹ آج اپنا فیصلہ سنائے گی

وقف ترمیمی ایکٹ 2025: وقف معاملے میں آج بھی نہیں آیا سپریم کورٹ کا فیصلہ

اگر وقف اراضی کا صحیح استعمال کیا جاتا تو مسلم نوجوان پنکچر نہ بناتے: وزیراعظم مودی

'یو سی سی مسلم ٹارگٹنگ قانون ہے، اس کے خلاف ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک جائیں گے'

وقف قانون: سپریم کورٹ 20 مئی کو پورے دن کیس کی سماعت کرے گا، عبوری حکم کی امید

وقف بائی یوزر کیا ہے؟ اس کے تحت وقف کی کون سی بڑی جائیدادیں آتی ہیں، جان کر حیران رہ جائیں آپ

وقف قانون پر سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ، وقف ترمیمی ایکٹ کو معطل کرنے سے انکار، کچھ دفعات پر روک

کیا مسلمانوں پر شریعت کی بجائے وراثت کے قانون سے حکومت کی جا سکتی ہے؟ سپریم کورٹ نے غور کرنے پر رضامندی ظاہر کی

پارلیمنٹ کی اراضی بھی وقف کی؟ وقف ایکٹ پر سپریم کورٹ میں سماعت: مرکز سے جواب طلب، پڑھیں سماعت کی مکمل تفصیلات

For All Latest Updates

TAGGED:

WOMEN ARMY OFFICERS APPOINTMENTARMY SHORT SERVICE COMMISSIONSUPREME COURT ARMY SHORT SERVICESUPREME COURT ON SSC WOMEN OFFICERSSSC WOMEN OFFICERS APPOINTMENT

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.